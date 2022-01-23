Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Allahyar için Hull City'le anlaştı! İşte bonservis bedeli

Haberin Devamı

Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giydiği dönemde gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine giren İranlı golcünün yeni adresi Hull City oluyor.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Allahyar için bir süredir Fenerbahçe'nin kapısını çalarken transfer nihayete erdi.

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in transferi için Hull City ile 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertlilerin, Allahyar'ın bir sonraki satışında da pay alacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de çok az süre alabilen Allahyar Sayyadmanesh, Zorya'da çıktığı 50 maçta 15 gol atıp 7 de asist katkısı yaptı.