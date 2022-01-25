Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık haftası! Sosa, Gustavo, Pelkas dahil 6 isim...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbulda kar devam edecek mi Canlı yayında açıkladıİstanbul'da kar devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı#İstanbul Kar
Yeni vergi avantajı kime ne getiriyorYeni vergi avantajı kime ne getiriyor?#Asgari Ücret
G.Sarayın getirdiği Campos şaşkın: Bu takım Barcelona mıG.Saray'ın getirdiği Campos şaşkın: Bu takım Barcelona mı?#Galatasaray
İstanbul kara teslim Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı... Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandıİstanbul kara teslim! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı... Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı#Yoğun Kar
Erdoğan talimat verdi Soylu ve Karaismailoğlu İstanbula geldiErdoğan talimat verdi! Soylu ve Karaismailoğlu İstanbul'a geldi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Turizm merkezleri yoğun kar altında Yıllık sonra ilk... Yollar kapandıTurizm merkezleri yoğun kar altında! Yıllık sonra ilk... Yollar kapandı#Kar Yağışı
Yine yakalandı... Çok konuşulacak itirafYine yakalandı... Çok konuşulacak itiraf#Boris Johnson
İşte Bitcoini yükselten sebep Fitchin açıklamasına dikkat...İşte Bitcoin'i yükselten sebep! Fitch'in açıklamasına dikkat...#Kripto Para
Komşuda Elpis alarmı... Kar hayatı felç etti Ordu yardıma çağrıldıKomşuda Elpis alarmı... Kar hayatı felç etti! Ordu yardıma çağrıldı#Yunanistan
Fenerbahçede ayrılık haftası 6 önemli isim...Fenerbahçe'de ayrılık haftası! 6 önemli isim...#Fenerbahçe
Numan Kurtulmuş: Sedef Kabaşın sözleri milli iradeye hakarettirNuman Kurtulmuş: Sedef Kabaş'ın sözleri milli iradeye hakarettir#Numan Kurtulmuş
Mikrofonu açık unuttu... Bidendan skandal sözler: Muhabire küfür ettiMikrofonu açık unuttu... Biden'dan skandal sözler: Muhabire küfür etti!#Joe Biden
Umuttan mı Umutsuzluktan mıUmuttan mı? Umutsuzluktan mı?#Fatma Girik
Uyanmak için en güzel manzara'Uyanmak için en güzel manzara'#Ünlülerden Kar Manzaraları
Yoncalardan biri soldu Daha sert, tuttuğunu koparan, her daim hakkının peşine düşen bir isimdi...Yoncalardan biri soldu! 'Daha sert, tuttuğunu koparan, her daim hakkının peşine düşen bir isimdi...'#Fatma Girik
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık haftası! Sosa, Gustavo, Pelkas dahil 6 isim...

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Luis Gustavo
Son dakika haberi: Fenerbahçede ayrılık haftası Sosa, Gustavo, Pelkas dahil 6 isim...
Süleyman Arat

Sarı lacivertlilerde Allahyar’ın dışında 6 yabancının daha gönderilmesi gündemde. Hull City, Allahyar’ın ardından Zajc’a da talip olurken, Meyer’e Karagümrük, Tisserand’a da Saint-Etienne ve Hertha Berlin’den teklif geldi. Yönetim, Gustavo ve Sosa’ya, gitmek istemeleri halinde kolaylık sağlamaya hazır olduklarını bildirdi. Pelkas da gerçek değerini veren bir kulüp olursa satılacak.

Haberin Devamı

Süper Lig’e verilen arada santrfor mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Yönetimi, kadrosundaki yabancı şişkinliğinden kurtulup yeni transferine yer açmaya çalışıyor. Allahyar Sayyadmanesh’in kiradan dönmesiyle yabancı sayısı 15’e çıkan sarı lacivertlilerin transfer yapabilmesi için en az 2 oyuncusunu göndermesi gerekiyor. Hull City’ye transferi imzaya kalan Allahyar’ın ardından takımdan gönderilecek ikinci oyuncunun kim olacağı merakla beklenirken, aday olarak 6 isim öne çıkıyor...

Gözden Kaçmasın

Eski Fenerbahçeli Kemal Ademiden şoke eden iddia Kadroyu onlar kuruyorlarEski Fenerbahçeli Kemal Ademi'den şoke eden iddia! 'Kadroyu onlar kuruyorlar'Haberi görüntüle

Sosa ve Gustavo kalmak istiyor

Hull City, Miha Zajc’a talip oldu ancak transferi için yapılan görüşmelerde henüz bir anlaşmaya varılamadı. Karagümrük ve bazı Anadolu kulüplerinin istediği Max Meyer’in de ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Marcel Tisserand için de Fransa’dan Saint-Etienne ve Almanya’dan Hertha Berlin kulüpleri devreye girdi. Fenerbahçe Yönetimi’nin ayrıca, gitmek istemeleri halinde Luiz Gustavo ve Jose Sosa’ya kolaylık sağlamaya hazır olduğu ancak iki futbolcunun da böyle bir niyetinin olmadığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Acun Ilıcalı son noktaya getirdi, Fenerbahçe devreye girdiAcun Ilıcalı son noktaya getirdi, Fenerbahçe devreye girdi! Haberi görüntüle

Pelkas’a Zorya Luhansk talip

Geçen sezonun yıldızları arasında yer alan ancak bu sezon beklentilerin çok altında kalan Dimitrios Pelkas’ın da gerçek değerini verecek bir kulübün çıkması halinde satılabileceği belirtildi. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre; Yunan futbolcuya, Zorya Luhansk Kulübü talip oldu. Zorya’nın dışında Avrupa’dan birçok takımın yakından ilgilendiği 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor.

Dimitris Pelkas'ın PAOK'taki En İyi Anları

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Luis Gustavo

BAKMADAN GEÇME!

Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail
Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı

Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı!

#Fatma Girik

BAKMADAN GEÇME!

Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail
Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı

Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı!

#Fatma Girik