Acun Ilıcalı, Hull City'yi uçuşa geçirdi! Ligin güçlü ekibi Bournemouth'u da devirdiler

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İngiltere Championship'te Hull City, deplasmanda Bournemouth'u 1-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, geçen hafta Blackburn Rovers'ı 1-0 mağlup ederken bu hafta da ligin güçlü takımı Bournemouth'u yendi.

Premier Lig'in en büyük adaylarından olan Bournemouth'u Ryan Longman'ın 77. dakikada attığı golle 1-0 yenen Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almasının ardından 2'de 2 yaptı.

Bu sonuçla 29 puana yükselen Hull City, 19. sırada yer aldı. Premier Lig'e çıkma mücadelesi veren Bournemouth ise 49 puanla 2. sıradaki yerini korudu.