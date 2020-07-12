Yolda düzgün beslenin, ömrünüzden yemeyin

ÖĞÜNLERE DİKKAT



Seyahat sırasında veya tatilde başta ana öğünler olmak üzere, öğün atlamamaya özen gösterin. Üç saatten fazla aç kalmayın. Yolculuk için kolay taşınabilir besleyici ara öğün alternatiflerinden bir çanta hazırlayın. Basit şeker içeren bisküvi, çikolata gibi abur cubur yiyecekler yerine kuru ya da taze meyveler, kutu süt, yoğurt, çiğ fındık, badem, ceviz gibi kuruyemişler, yağsız patlamış mısır, tam buğday ya da kepekli ekmekle hazırlanmış sandviçler olabilir. Bunlar ana öğüne kadar olan sürede kan şekerinizi dengede tutar ve tok kalmanızı sağlar.



SUSUZ KALMAYIN



Bol su içmeye dikkat edin. Yeterli su içmemek dehidrasyona (vücutta sıvı kaybı) ve vücut direncinizin düşmesine neden olabilir. Ayrıca vücut, susuzlukla açlığı karıştırabilir. Dolayısıyla daha çok yemek isteyebilirsiniz. Bu nedenle günde en az iki litre sıvı almaya özen gösterin. Sıvı ihtiyacı su dışında bitki çayları, şekersiz ve asitsiz içeceklerle de karşılanabilir. Çay, kahve ve alkol vücuttan sıvı atılmasına neden olur, bu nedenle bunları sınırlandırın.



BAHARAT VE ACIDAN KAÇININ



Yolculuk sırasında yüksek kalorili ve bol soslu kızartma, kavurma, hamur işi ve fast food gibi yiyeceklerden uzak durun. Ana öğünlerde ızgara, haşlama, buğulama olan yiyecekleri tercih edin. Bol baharatlı, acılı yiyeceklerden kaçının. Et yemeklerinin yanında salata ve sebzeyi eksik etmeyin. Tatlı yiyecekseniz sütlü ya da meyveli hafif tatlılar tercih edin.









KABIZLIĞA KARŞI ÖNLEM



Uzun seyahatler sırasında kabızlık çok sık karşılaşılan bir problem. Kabızlık yaşamamak için bol su için, hareketsiz kalmayın, lifli posalı besinler yemeye özen gösterin. Bağırsak florasını ve bağışıklığınızı destekleyen probiyotik özellikli besinler (yoğurt, kefir vb.) yiyin. Seyahat öncesinde yanınıza probiyotik besin desteği alabilirsiniz.



ÖDEM OLABİLİR



Hangi vasıtayı kullanırsanız kullanın sık karşılaşılan bir diğer problem de hareketsizlik ve buna bağlı olarak vücudunuzda ödem oluşması. Bunu önlemek için yeterli miktarda sıvı içilmeli, tuz miktarına dikkat edilmeli. Kan dolaşımının rahat olması için bacakları açıp germe hareketleriyle oynatın ve rahat kıyafetler tercih edin.









UYKUSUZ YOLA ÇIKMAYIN



Seyahate çıkmadan önce uykunuzu alın, dinlenmiş olarak yola çıkın. Düzensiz ve az uyumak bağışıklığınızı olumsuz etkiler. Kalp, şeker hastalığı, hamilelik, yaşlılık ve kronik hastalıklar gibi özel durumu olanlar seyahate çıkmadan önce mutlaka hekimine danışmalı.