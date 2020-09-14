Termessos Antik Kenti Nerede? Termessos Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Termessos, Büyük İskender’in kuşatmasına karşı başarılı direnişiyle tanınmıştır. Doğal bir kale görünümündeki şehir, güçlü bir savunmayla kenti teslim etmemişlerdir. Bizans dönemiyle birlikte, şehrin adı tarihi kayıtlarda geçmiyor.

Termessos Antik Kenti Hakkında Bilgi

Termessos’un ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmiyor. Anadolu'nun en eski halklarından Luvi'lerin soyundan gelme Solym'ler tarafından kurulduğu biliniyor. Pisidia Bölgesi'nin “Milyas” olarak anılan güneybatı bölümünde, Solymos (Güllük) Dağı’nın dorukları arasındaki vadide kurulmuştur. Termessos’un tarih sahnesine ilk çıkışı İyonyalı ozan Homeros’un Troya Savaşı’nı anlatan destanı İlyada’sı sayesinde olmuş.

Termessos’un adı tarihi kayıtlarda ilk olarak MÖ 333’te Büyük İskender’in şehri kuşatmasıyla geçiyor. Büyük İskender’in ölümünden sonra şehri Ptolemyler işgal ediyorlar. Roma döneminde şehrin bağımsız olduğu, kendi adlarına bastırdıkları sikkelerden anlaşılıyor.

Antik kent, çok sayıda tapınağa ve çok geniş mezarlık alanlarına sahiptir. Zengin mezar çeşitliliği ve bezemeler bulunuyor. Anıtsal mezarların yanında çok sayıda savaşçılıklarını betimleyen kalkan motifli lahit yer alıyor. Doğal tahribat dışında, yapılar günümüze kadar korunarak gelmiştir.

Termessos Antik Kenti Tarihi

Termessos, günümüzde adı Güllük olan Solymos Dağında kurulmuştur. Şehrin Solymler tarafından kurulduğu bilinmekle beraber, kurulduğu tarih bilinmiyor. İ.Ö. Büyük İskender’in şehri kuşatmasıyla, tarihte isimleri geçiyor.

İ.Ö. 189’da komşu şehir İsinda’yı işgal edince, Anadolu’dak Roma Kuvvetleri Komutanı Manlius Vulso tarafından cezalandırılıyorlar. İ.Ö. 71’de Roma ile aralarında “dostluk ve ittifak” anlaşması yapıyorlar. Böylece şehir kendi içinde bağımsızlığını ilan edip, kendi paralarını basıyor ve kanunlarını çıkarıyor.

İ.Ö. 36-25 yılları arasında şehri Galatialı Amyntas yönetiyor. Bizans dönemi ve sonrasında şehrin durumu hakkında herhangi bir kayıt bulunmuyor. Bu dönemden sonra halk deprem, hastalık gibi nedenlerle şehri terk ediyor. Kaderine terk edilen şehirde yeni bir yerleşim olmuyor.

Termessos Antik Kenti Nerede?

Termessos, Akdeniz Bölgesinde Antalya ili sınırları içinde yer alıyor. Ören yeri, Termessos Güllük Milli Parkı içinde bulunuyor. Antalya-Korkuteli karayolunun 24. Kilometresinden sola dönüldüğünde Güllük Dağındaki ören yerine ulaşılıyor.

Termessos Antik Kenti Gezilecek Yerler

Antik kentin kalıntıları, Antalya-Korkuteli karayolu üzerindeki Yenicekahve yakınında bulunan Hellenistik Devir suru ile başlıyor. Otoparktan sonra şehre tırmanan patika takip ettiğinizde, sağ yanda İmparator Hadrian devrinde yapılmış İon düzenindeki tapınağın basamak ve anıtsal girişini görüyorsunuz.

Aşağı şehir surları ve su kaynağının bulunduğu alandan güneye doğru tırmanmaya devam ettiğinizde karşınıza Gymnasium geliyor. Yapının güneybatısında, arkalarında dükkânlar bulunan sütunlu cadde yer alıyor. Hemen yakınında kanallar bulunuyor.

Tırmanın sonunda düzlüğe geliyorsunuz. Bu bölgede şehrin önemli yapıları olan agora, portiko/stoa, tiyatro, meclis binası bulunuyor. Agoranın doğusundaki düzlükte birbirine geçişli 5 adet sarnıç görülebilir.

Şehrin güneybatısında, “Kurucunun Evi” olarak adlandırılan Roma tipinde bir villanın kalıntıları yer alıyor.

Termessos Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Termessos ören yerine giriş ücreti 10 Türk Lirasıdır.

Termessos Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Termessos, haftanın her günü ziyarete açıktır. Yaz döneminde 10:00-19:00 (01 Nisan-01 Ekim), Kış döneminde de 08:30-17:30 (01 Ekim-01 Nisan) saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Termessos Antik Kenti Efsanesi

Termessos, ilk olarak Homeros’un İlyada’sında adı geçiyor. Hikâyeye göre, Likya kralı, antik Yunan kahramanını Termessos’u fethetmesi için görevlendiriyor. Bu kahraman da Pegasus’a binerek, şehri gökyüzünden taşa tutuyor. Taş yağmuru sonucunda şehir fazla dayanamıyor ve teslim oluyor.

Termessos Antik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

Termessos ziyaretlerinde hem Müze Kart hem de Müze Kart+ geçiyor.