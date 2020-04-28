Tebeşir kayalarıyla ünlü Jasmund Milli Parkı

Milli park, geniş tebeşir kayalarıyla ünlü. Bu kayalıklar, etraflarını çevreleyen Baltık Denizi'nden 161 metre yüksekliğe kadar ulaşabilmekte. Dileyen ziyaretçiler, Baltık Denizi ile tebeşir kayaları birbirinden ayıran ince sahil şeridine inip yürüyüş yapabiliyor, hatta yaz aylarında serin sularda yüzebiliyor. Manzarayı yüksekten izlemek isteyenler için ise seyir terasları mevcut.







Toplam 30 kilometrekare alanıyla Almanya'nın en küçük milli parkı olan Jasmund, yeşilin her tonunu barındıran, çoğunluğu kayın ağaçlarından oluşan sık ormanlara ve bitki örtüsüne de sahip. Jasmund Milli Parkı UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde de yer alıyor.







