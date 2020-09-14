Side Antik Kenti Nerede? Side Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Buram buram tarih kokan Pamfilya Bölgesi'nde bulunan Side antik kenti, tarihi açıdan önemli yapılar içerisinde bulunmaktadır. Aynı zamanda bölgesel açıdan dönemin en kritik merkezi yerlerinden biri olarak da öne çıkıyor. Hala arkeolojik çalışmaların yapıldığı bu önemli tarihi doku, dünyanın her yerinden turist çekmeye devam etmektedir.

Side Antik Kenti Hakkında Bilgi

Antik döneme kadar uzanan ve pek çok imparatorluğun hükmü altına giren Side antik kenti, bölge için büyük öneme sahip olan yerler arasında gelmektedir. Özellikle bölge halkı, ‘sidece’ diye bilinen bir dil konuşuyordu. Günümüzde hala bu dilin ne olduğu çözülemese bile Luvice kökenli bir dil olduğu kabul edilmektedir. Aynı zamanda Hint Avrupa dilleri arasında yer alıyor.

Side Antik Kenti Tarihi

Side antik kenti M.Ö. 7. yy’da kurulmuş olan tarihin en önemli yerleşim yerleri içerisinde bulunmaktadır. Pamfilya bölgesine ait olan bu tarihi kent, ilk imparatorluk Lidya Krallığı girmiş ve uzun yıllar bu hükümdarlık içerisinde kalmıştır. Daha sonra Pers Krallığı'na geçiş yapan Side antik kenti, Büyük İskender'in bölgeyi istemesi ile Makedonya Kralına geçmiştir. Bunun yanı sıra Romalılar ile Bizanslılar ve Osmanlı İmparatorluğu'nun da egemenliğinde bulunan en önemli tarihi kentlerden biridir.

Side Antik Kenti Nerede?

Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Side antik kenti Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer almaktadır. Muhteşem bir manzarası olması ile beraber savunma açısından bölgenin önemli merkezleri arasında bulunuyor. Birçok farklı hükümdarlığın egemenliğine giren Side antik Kenti’ne Antalya üzerinden Manavgat ilçesine geçerek ulaşım sağlayabilirsiniz.

Side Antik Kenti Gezilecek Yerler

Özellikle soruları ile beraber öne çıkan Side antik kent bu yönüyle mutlaka gelip görülmesi gereken tarihi yerlerden biridir. Aynı zamanda 9 çeşme olarak bilinen tarihi eser dünya çapında büyük bir ilgi görüyor. Özel sütunlar, mimari açıdan oldukça etkili tapınaklar, tiyatro ve daha birçok tarihi eser yer almaktadır.

Side Antik Kenti Ücreti Ne Kadar?

2020 yılı itibariyle şu an güncel olarak Side müzesini 15 TL ücret ile ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda Side tiyatrosunu ise 30 TL ödemek suretiyle gezmeniz mümkün. Bunun dışında Side antik kentini tamamen ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilir ve ziyaret saatleri içerisinde gezebilir. Şu an Kültür Bakanlığı bünyesinde bu Antik Kent için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Side Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Yaz ve kış dönemi olmak üzere Side antik kentini farklı zaman dilimlerinde ziyaret edebilirsiniz. Bu doğrultuda yaz dönemi için sabah saat 08.30 ile başlamak suretiyle akşam 19.30 saatleri arasında ziyaret etmeniz mümkün. Kış dönemi için ise yine sabah saat 08.30’da başlamak suretiyle akşam 17.30’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

Side Antik Kenti Efsanesi

Anadolu'daki eski tanrıçaların sembolü olarak bilinen, ‘nar’ bölgeyi temsil ediyordu. Bu yönüyle içerisinde pek çok farklı tapınak yer alan Side antik kenti, önemli bir ibadet yeri olarak da bilinmektedir. Aynı zamanda tam olarak çözülememiş kendi özel dili bulunuyor. Bu dil ise, ‘sidece’ olarak bilinmektedir.

Side Antik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

Side antik kenti herhangi bir ücret ödemeden ziyaret etme imkanı vermektedir. Aynı zamanda Side Antik Kent Müzesi ile beraber Side tiyatrosunun müze kartı ile gezmeniz mümkün.