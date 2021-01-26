Okul servisinde yaşıyorlar... Çatı katı olan 23 metrekarelik yürüyen bir ev...

2018 yılında, Colby uzaktan yazılım mühendisi olarak çalışmaya başladığında, eşi Emily üçüncü çocuğuna hamileydi. Çift, gelecekleriyle ilgili hayaller kurmaya başladı. Sonrasında normal bir karavan tatili yapmaya karar verdiler. Ancak daha sonrasında fikirleri onları bambaşka yerlere götürdü. Eşyalarının çoğunu satarak dünyayı dolaşmaya karar verdiler. Tatil için önce Kosta Rika, Avustralya, Yeni Zelanda, Tayvan ve Fiji'yi gezdiler.

Ardından, Emily'ye göğüs kanseri teşhisi kondu, bu yüzden Bells seyahatlerini yarıda kesmeye karar verdi. Emily tedavi olurken Utah'taki evlerine geri döndüler, ancak kısa süre sonra Bells yeniden farklı bir yaşam tarzı aramaya başladı. 2020’nin başlarında Bells, 23 metrekarelik bir okul otobüsü almaya karar verdi. Emily, ailesinin neden tekrar seyahat etmek istediğini "Evimizi seviyoruz, mahallemizi de… Ancak seyahatimiz dünyayı görme şeklimizi, hedeflerimizi ve önceliklerimizi değiştirdi" şeklinde açıklıyor.

Colby ve Emily, 2020 baharında kısmen yenilenmiş bir okul otobüsü buldular ve 14 bin dolara satın aldılar. Birkaç düzenlemeden sonra, yeni hayatlarına başlamaya hazırlardı. Colby, Emily ve üç çocukları; Zoe, Crew ve henüz 2 yaşındaki Marley, Ağustos 2020'den beri otobüste yaşıyor ve seyahat ediyor.

Okul servisine bindiğinizde göreceğiniz ilk şey ailenin oturma odası

Oturma odasında, Utah'daki evlerinden getirdikleri iki kanepe var. Kanepeler dinlenmek, yemek yemek ve oyun oynamak ve tüm ailenin birlikte oturabilmesi için alan yaratıyor. Bells, satın aldığında otobüs zaten yalıtılmıştı ve önceki sahipleri daha fazla alan yaratmak için çatıyı kaldırmışlardı. Çocukları için sürücü koltuğunun üzerinde özel bir okuma alanı oluşturdular. Emily, sürücü koltuğunun yanındaki geniş alanı görünce çatı katı yapma fikri oluştu. Bu alanda aynı zamanda çocukların oyuncakları da var.

Küçücük mutfakta şaşırtıcı bir saklama alanı ve tezgâh var. L şeklindeki mutfakta, tezgâhın altında bir ocak, fırın, bir su arıtıcısı ile büyük bir lavabo ve mutfak dolapları bulunuyor. Kabin kapılarında, otobüs hareket halindeyken kaymamalarını sağlamak için mıknatıslar var. Sobanın üstündeki açık raflar daha fazla alan yaratıyor. Emily ailesi otobüsü tasarlarken, “Elimizden geldiğince çok depolama alanı oluşturmaya çalıştık" diyor. Fazladan depolama alanı oluşturmak için otobüsün arka kısmının zeminlerini kaldırdılar. Mutfak raflarının baharatlık kısmı raylı bir sistemle yapılmış. Böylece çok fazla yer kaplamıyor.

Banyoda ise, koridoru daraltmayan sürgülü bir kapı var. Tuvalet ve duş alanı, duvarlar ve bir duş perdesi ile birbirinden ayrılıyorlar. Emily, çocukların her birinin kendi yatağı olduğunu ve parmaklıkların özel yapıldığını söylüyor. Çocuk odasında, kitap ve oyuncakları sakladıkları özel raflara da var. Yatakların altında ayrıca bir depolama alanı bulunuyor. Çamaşır makinesi ve kurutucu Crew’in yatağının altına yerleştirilmiş. Yatağın altındaki diğer boşluk alanda ise çamaşır sepeti ve çekmeceler var.

Emily ve Colby’ nin yatak odası ise çocuk odasının arkasında. Yatak odaları bir platformla yükseltilmiş ve duvarla çocuk odasında ayrılmış durumda. Yatağın altındaki boş alanda ise bahçede kullandıkları araç gereçlerini saklıyorlar. Yatağın üzerindeki açılır tavan çatı katındaki verandaya açılıyor.

Çatı katındaki verandayı dinlenmek için kullanıyorlar

Insider'a "Yoga ve meditasyonu seviyorum ve hastalığımdan sonra bu neredeyse gerekli bir hale geldi" dedi. "Gidebileceğim, kendime ait veya yalnız kalabileceğim bir alan istedim, biraz kaçabilmemiz için güverteyi yaptık."

İnsanlar şaşırıyor!

Emily, Insider'a, insanların ailesinin tam zamanlı seyahat ettiğini duyduklarında, genellikle sadece eğlenceli kısımları düşündüklerini söyledi. "Pek çok insan lojistik konuyu gözden kaçırıyor" dedi. "Suyu doldurmalısın, benzin doldurmalısın, park edecek yerler bulmalısın ve marketler bulmalısın. Bence insanlar günlük yaşamı unutuyorlar" diye ekledi.

Birbirimize daha çok bağlanıyoruz

Bu kadar iç içe olmak mahremiyet açısından bazen zor olabilir, ancak Emily çocuklarını küçücük bir ortamda büyütmenin onları daha da yakınlaştırdığını söyledi. "Birbirimizin davranışlarını görmemize, kendi davranışlarımızı ölçmemize ve nasıl olmak istediğimiz konusunda düşünmemize olanak sağlıyor. Ayrıca duygularımızı tanımamıza, onlar için sorumluluk almamıza ve ardından bir aile olarak iletişim kurmamıza yardımcı oluyor."

Hayalinizi gerçekleştirin, buna değer

Minimal yaşamak isteyenler için Emily ve Colby, her gün kullandığınız eşyaları küçülterek başlamayı tavsiye ediyor, böylece sadece gerçekten ihtiyacınız olanı alıyorsunuz. Ayrıca Insider'a minimal yaşamın azim ve süreklilik gerektirdiğini, ancak gerçekten istediğiniz buysa buna değer olduğunu söylediler. "Eğer bir vizyonunuz ve hayaliniz varsa, o zaman kesinlikle bunun üzerine gidin çünkü istediğiniz şeye sahip olmayı hak ediyorsunuz."