Louvre Müzesi Nerede? Louvre Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Louvre Müzesinde 30 binden fazla sanat eseri bulunmaktadır. Bazı bölümlerinde tarih öncesi ve ilk çağ dönemine ait eserler sergilenirken, bazı bölümlerinde modern sanat eserleri yer alıyor. Her yıl 10 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Louvre Müzesi, defalarca genişletildi. Müzenin yöneticisi Jean-Luc Martinez, küratörü ise Maria Laure de Rochebrune'dir.

Louvre Müzesi Nerede?

Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Louvre Müzesine birçok yerden ulaşım sağlanabiliyor. Paris metrosunun 1. veya 7. hattını kullanan yolcular Royal Musee de Louvre durağında inebilirler. Müze, bu duraktan 6 -7 dakikalık yürüme mesafesinde. Merkezi bir konumda yer alan müzeye otobüs ile ulaşım sağlamak da mümkün.

Louvre Müzesi Ziyaret Saatleri (2020)

Louvre Müzesi hafta içi saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Salı günleri kapalı olan müze çarşamba ve cuma günleri ise 21.45'e kadar açık. Müze, Fransa'da resmi tatil olan 1 Mayıs, 25 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde de kapalı oluyor. Müze, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ziyaretçi akınına uğradığı için sabah erken saatlerde bilet alınması öneriliyor.

Louvre Müzesi Tarihçesi

Louvre Müzesi Fransız İhtilalinden sonra ülkede açılan ilk müzedir. Kapılarını ilk kez 10 Ağustos 1793 tarihinde açan müze, Napolyon Bonapart döneminde genişletilmiştir. En başta içinde 537 parça tarihi eser bulunurken bu sayı 19. ve 20. yüzyıllarda giderek artmıştır. Müze çeşitli nedenlerle 5 yıl kapalı kalmıştır. İkinci Fransız Dönemi yaşandığında 15 binden fazla tarihi eser daha müzeye getirilmiştir. Tarihi eserlere yer açabilmek için dönemin en iyi mimarları ile çalışılmış ve müze genişletilmiştir.

Louvre Müzesi günümüzde en çok ziyaret edilen müzedir.

Louvre Müzesi Giriş Ücreti

2020 yılı itibariyle müzeye giriş ücreti 17 Euro'dur. Her ayın ilk cumartesi günü ise müzeye giriş ücretsizdir. Ancak bu günlerde çok fazla yoğunluk yaşandığı için ziyaretçilerin erken saatte müzede olması gerekir.

Louvre Müzesi Eserleri

Müzenin en son açılan bölümünde İslami sanat eserleri sergileniyor. Firdevsi'nin yazdığı Şehname'ye ait 3 sayfalık orijinal metnin yanı sıra Pers ve Memlük gibi köklü medeniyetlere ait seramikler ve çanaklar da bu bölümde sergileniyor. 966 yılında yapılmış gümüş işlemeli sandık ise Endülüs dönemine ait olup müzenin koleksiyonuna eklenmiştir.

Müzede sergilenen en eski tarihi eserler ise Cilalı Taş Devrine ait. Helenistik döneme ait nadide eserlerin de yer aldığı bölümde mermer heykeller de bulunuyor. 8 farklı bölümden oluşan müzenin bir bölümü ise Mısır eserlerine ayrıldı. Mısır koleksiyonu, Louvre Müzesinin en fazla tarihi eseri bünyesinde barındırdığı alan. 10 binden fazla eserin sergilendiği bu alan, yılda 1 milyondan fazla turist tarafından ziyaret ediliyor

Tarihin en eski yazılı kanunu olarak bilinen Hammurabi Kanunlarına ait bir tablet Yakın Doğu Eserleri bölümünde yer alıyor. Müzenin hem yerli hem de yabancı turistler tarafından büyük ilgi gören bir diğer kısmı ise tabloların sergilendiği bölüm. 15 bine yakın tablonun bulunduğu bu alanda ünlü ressam Leonarda Da Vinci'nin Mona Lisa tablosunun orijinali bulunuyor.

Louvre Müzesinde yer alan diğer önemli tarih eserler şunlardır: Marsyas Heykeli, Heracles Heykeli, Milo Venüsü, Büyük Sfenks, Üç Güzeller Mozaiği, Rampin Binicisi, Heracles Heykeli, Yıkanan Kadın Tablosu, Üç Güzeller Heykeli.