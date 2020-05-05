Kuzeyin Roma'sı Goslar kasabası

Bu gelişimde, madencilik de önemli rol oynamış. Yüzyıllar boyunca kuzey Almanya'daki hükümetlerin yönetim yeri olarak tercih ettiği Goslar aynı zamanda bir Hıristiyanlık merkezi olmuş. Kuzey Harz Dağları'nın eteklerinde yer alan bu şirin yerleşim yeri, muhteşem bir doğa manzarasının ortasında yer almakta. Kasabanın ortaçağ yüzünü oluşturan ise barındırdığı çok sayıda kilise, 1.500'den fazla renkli yarı ahşap ev ve parke taşı sokakları.







Goslar'daki 47 kilise, şapel ve manastırın kuleleri kasabaya sıradışı bir silüet vermeye devam ediyor. Eşsiz mimarisinin en karakteristik izleri pazar meydanında kendini göstermekte. Kartal sembolü ile taçlanan pazar çeşmesi, Kaiserworth ve Belediye Sarayı gibi heybetli binalarla çevrili meydanın atmosferinden kopmak istemeyenler, buradaki kafelerde uzun zaman geçirmekte.







Goslar'ın kalbi olan eski şehir; çarpık, dar, Arnavut kaldırımlı taşlı sokaklar, her birinin kendi hikayesi olan evleriyle mutlaka görülmesi gereken yer olarak ön plana çıkmakta. Almanya'nın kuzeybatısındaki Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Goslar, Hannover kentine 100 km mesafede.