Kurşunlu Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Kurşunlu Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Kurşunlu Şelalesi Türkiye'nin doğal bir şekilde oluşmuş güzellikleri arasında yer alır. Ana bir şelalenin yanında küçük şelalecikler de bulunmaktadır.

Kurşunlu Şelalesi Nedir?

Kurşunlu Şelalesi oluşumunu tamamladıktan sonra 1986 yılına kadar keşfedilmeyi beklemiştir. Daha sonra Antalya'nın en çok turist çeken doğal güzelliklerinden biri olmuştur. Burası daha sonraları bir tabiat parkı halini almıştır. Kurşunlu Şelalesi yakınlarında piknik alanları, manzara seyretmek için yerler, yürüyüş yerleri, oyun parkları bulunmaktadır.

Kurşunlu Şelalesinde bulunan ana şelale 18 metre yüksekten aşağı dökülmektedir. Ana şelaleden daha küçük şelalecikler de bulunmaktadır. Şelale alanında 7 adet doğal oluşumlu gölet bulunmaktadır. Burada bulunan göller yaklaşık olarak 6 metre derinliğe sahiptir. Göller 1600 metre karelik bir alanda bulunmaktadır.

Kurşunlu Şelalesi etrafında bulunan zengin bitki örtüsü de dikkatleri çekmektedir. Burada bölgenin bitki örtüsüne uygun makiler de bulunmaktadır. Bölgede en çok kızıl ağaç bulunur. Fakat bunun dışında farklı ağaç çeşitleri de vardır. Kurşunlu şelalesi alanında farklı hayvan türleri de vardır. Tilki, tavşan, yaban domuzu, yarasa, sincap, ağaçkakan, ibibik bu hayvanlardan bazılarıdır. Bunun dışında göletlerde de farklı formlarda canlılar yaşamaktadır.

Kurşunlu Şelalesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Kurşunlu Şelalesi Antalya Aksu'da bulunur. Antalya merkezden yola çıkıldığı zaman Aspendos yolu ile Serik caddesi takip edilmektedir. Antalya-Isparta yolu yaklaşık 5 km gidildikten sonra şelaleye ulaşılır.

Kurşunlu Şelalesine Nasıl Gidilir?

Kurşunlu Şelalesine toplu taşıma araçları ile gitmek mümkündür. Antalya Merkezden saat başlarında şelaleye giden otobüs ve minibüsler kalkmaktadır. Bunun dışında belediye otobüsleri ile ya da özel araçlar ile de bölgeye gitmek mümkündür.

Kurşunlu Şelalesi Özellikleri?

Kurşunlu şelalesinin doğal ortamı başlı başına görülmesi gereken bir güzelliktir. Tabiatı insanın içinin huzurla kaplanmasını sağlar. Bunun dışında Kurşunlu Şelalesi bölgesinde görülmesi gereken bazı yerler de bulunmaktadır.

Lübnan Sediri burada görülmesi gereken yerlerden biridir. Ardıç, Meşe, Çınar gibi uzun yıllar yaşayabilen ağaçlar burada bulunmaktadır. Bu ağaçlar 1000 yıldan daha fazla süre yaşayabilmektedir. Ağaçların boyları 40-50 metre civarı olabilir. Bunun yanında genişlikleri de 2 metre olabilmektedir. Bu ağaçlar tropik iklimlerde daha çok yetişen türlerdir. Eskiden Lübnan da çok sık yetişen ve Lübnan bayrağında da bulunan Sedir ağaçları da bölgede çok fazla vardır.

Bundan 200 yıl önce bölgede yaşayan köylüler tarafından inşa edilmiş ve tahıl öğütmeye yarayan tarihi su değirmenini de görebilirsiniz. Bu su değirmeni günümüzde hala kullanılabilmektedir. Bunun dışında şelalenin çevresinde eskiden yaklaşık olarak 10 adet daha su değirmeni olduğu söylenmektedir. Günümüze kadar ise yalnızca bir adet su değirmeni gelmiştir. Bu değirmen de tarihi eser olarak korunmaktadır.

Kurşunlu Şelalesi Tarihi Eser Ya Da Milli Park Mıdır?

Kurşunlu Şelalesi içinde bir tabiat parkı bulunur. Bu tabiat parkında pek çok hayvan ve bitki örtüsü yaşamaktadır. Kurşunlu Şelalesini ziyaret ettiğiniz zaman bu doğal yaşam alanını da gezebilirsiniz.

Kurşunlu Şelalesi Giriş Ücreti?

Kurşunlu Şelalesi içerisinde yetişkinler için 10 TL ücret vardır. Öğrenciler için ise indirim uygulanmaktadır. Öğrenci ücreti 5 TL'dir.

Kurşunlu Şelalesi Ziyaret Saatleri?

Kurşunlu Şelalesi haftanın tüm günleri yerli ve yabancı ziyaretçilere açıktır. Şelale giriş saatleri 09:00 ve 18:00 saatleri arasındadır. Şelaleyi 4 mevsim ziyaret edebilirsiniz. doğal güzellikleri görmek adına ilk bahar ve yaz aylarında ziyaret etmeniz daha iyi olacaktır.