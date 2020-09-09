İstanbul Cezeri Müzesi Nerede? El Cezeri Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

İstanbul Cezeri müzesi yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Özellikle her sene binlerce bilim sever müzeyi ziyaret etmektedir.

İstanbul Cezeri Müzesi Nerede?

İstanbul Cezeri Müzesi İstanbul ili sınırları içerisinde Sarıyer ilçesinde bulunmaktadır. Müzeye gitmek için İTÜ Ayazağa Metro Servisinin çıkışının karşı kısmında bulunan ring kullanılabilir.

Müzeye özel aracınız ile gitmeyi düşünüyorsanız. D100, Büyükdere Caddesi, Kağıthane-Cendere Yolu ve TEM kullanılabilmektedir.

İstanbul Cendere Müzesine eğer Ankara tarafından gelecekseniz Levent ayrımından Maslak ile Ayazağa tabelalarının takip edilmesi gerekmektedir. Otobüs hatları ile de müzeye gelmek mümkündür.

İstanbul Cezeri Müzesi Tarihçesi

İstanbul Cezeri müzesi Ortaçağ'ın en ünlü mühendisi olan Cezeri'yi pek çok insanın tanımasına olanak sağlamıştır. Cezeri Müzesi 2018 yılında Cezeri'den ilham alınarak kurulmuştur.

Modern mekaniğin babası kabul edilen, fikirleri ile insanları büyüleyen ve 26 yıl boyunca Artuklu Sarayında başmühendislik yapan Cezeri 15 yıllık bir çalışma ile 800 yıl aradan sonra tekrar gün yüzüne çıkmıştır.

İstanbul Cezeri Müzesi Eserleri

Cezeri bilgi birikimi, zekası, fikirleri mühendislik felsefesi ile oldukça önemli bir bilim insanıdır. Cezeri 502nin üstünde makinenin tasarımlarını yapmıştır. Yalnızca bununla da kalmayarak bu makineleri üretmiştir.

Cezeri'nin pratik zekası ile bilgi birikimi günümüzde hala bilim insanlarına ışık tutmaktadır. Zamanı yöneten makineleri kendisinden sonra gelen pek çok mühendise ilham kaynağı olmuştur.

İstanbul Cezeri Müzesi Dünya toplum kültür mirasını insanlara tanıtarak bu mirası sevdirmeyi amaç edinmiştir.

Cezeri'nin dev makineleri isimli sergi 1500 metre karelik alanda gerçekleştirilecektir. Burada 4 metre yüksekliğe sahip dev makineler bulunmaktadır. Bunun dışında 66 çeşit farklı özellikleri olan makineler de sergilenecektir.

Sergide Cezeri'nin eserlerinin çalışma prensipleri de oldukça anlaşılır bir şekilde ziyaretçilere anlatılmaktadır. Cezeri'ye ait olan şifreli ve dört sürgülü kapı kilidi, dünyada oldukça ünlü olan filli su saati, şifreli kasa, tarihte bilinen ilk insansı robot, içecek veren çocuk otomatı sergilenmektedir.

Sergiye gelen ziyaretçiler kısa bir film ile de karşılaşmaktadır. Bu filmde Cezeri'den önceki mekanik tarihi, Cezeri'nin yaşadığı dönemdeki siyaset ve sanat anlayışı, Cezeri'nin yazmış olduğu kitaptan görseller, Cezeri'nin makinelerinin birebir örneği olan ve çalışır durumdaki makinelerin bulunduğu sanat bölümü, Cezeri'ye ait üretim araçlarının bulunduğu Cezeri'nin Atölyesi bölümü, Cezeri'den sonraki mekanik dönemine ait eserlerin bulunduğu Saldırı bölümü bulunmaktadır.

Sergide Cezeri döneminde olduğu gibi enerji kaynağı olarak makinelerde de su kullanılmıştır. Sergide Cezeri'nin birbirinden ilginç makinesi dışında Antik Çin, Yunan, Mısır ve Batı medeniyetlerine ait mekanik ögeler de sergilenmektedir.

İstanbul Cezeri Müzesi Giriş Ücreti

İstanbul Cezeri Müzesi giriş ücreti yetişkin için 34 TL'dir. Öğrenci için ise 16 TL'dir. Müzeye girişlerde Aile bileti seçeneği de bulunmaktadır. En fazla iki yetişkin ile sınırsız çocuğun katılabileceği aile bileti fiyatı ise 64 TL'dir.

İstanbul Cezeri Müzesi Ziyaret Saatleri

Müze Pazartesi günleri 12:00 ile 18:00 saatleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açmaktadır. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 10:00-18:00 arasında ziyarete açıktır. Hafta sonları 10:00-19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilmektedir.

İstanbul Cezeri Müzesi Hakkında Bilgi

İstanbul Cezeri Müzesinde Pazar günleri çocuk atölyeleri de düzenlenmektedir. Çocuklar bu atölye de Cezeri'ye ait olan bazı makineleri tekrar yapacaklardır. Bu şekilde de çocukların yaratıcılıklarına katkı sağlanacaktır.