İçinde şöminesi olan devasa bir karavanda yaşıyorlar... Nereye park ederseler artık evleri orası

2018'de Kris ve Andy Murphy, iki erkek çocukları Kieghan ve Kinsler ve evcil hayvanları Luna ve Jesse ile birlikte 150 metrekarelik bir karavanla Kuzey Teksas'taki 3 bin metrekarelik evlerini takas ettiler. İlk uzun yolculukları Niagara Şelaleleri oldu. Oraya vardıklarında endişeleri ortadan kalktı ve bir karavanda yaşamanın beklediklerinden daha kolay olduğunu anladılar. 32 yaşındaki Andy, Insider'a "Burası hayatını karavanda geçiren bir aile olarak ilk önemli hedefimizdi ve bizim için büyük bir dönüm noktasıydı" dedi.

Küçük bir karavan tatilinden sonra evlerini satmaya karar verdiler

2 yıldan fazla bir süre sonra, üstü kapalı bir karavanda seyahat ediyorlar ve yolculuklarını sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Aile 2018’de her şeyi sattı ve ilk karavanlarına taşındı. Çift, Insider'a her zaman seyahat etmekten zevk aldıklarını ancak Andy'nin 2017'de uzaktan bir işi kabul etmesine kadar tam zamanlı seyahati hiç düşünmediklerini söyledi.

Aile, bir haftalık karavan gezisinden eve giderken güneş tutulmasını izlemek için mola verdiğinde, bitiş tarihi olmayan sonsuz bir seyahat planlamaya karar verdi. 2017'de güneş tutulması gezisi için karavanı satın aldılar. 2018'in başlarında, tadilat için beş ay harcadılar. Eşyalarının çoğundan kurtuldular ve sonunda 2018 yazında Doğu Kıyısı boyunca bir geziye çıktılar. Teksas'tan Maine'e yol aldılar ve ardından güneye Florida'ya gittiler. Kris ve Andy, seyahatlerinin ilk yıllarından sonra bir üst seviyeye geçmek istedi, bu nedenle 150 metrekarelik motorlu evlerini değiştirmeye karar verdiler.

Yeni yaşam tarzını benimsedikten sonra daha büyük bir modele geçtiler

Kris, yaklaşık bir yıl bir karavanda yaşadıktan sonra, ailenin küçük bir alanda neye önem verdiklerini çabucak keşfettiklerini söyledi. Başlangıçta kullanılmış bir karavan satın almayı ve yenilemeyi planladılar. Ancak, 350 metrekarelik Keystone Fuzion 424'ün düzenini ve özelliklerini gördüklerinde, tam olarak neye ihtiyaçları olduklarını anladılar. Andy'nin çalışmak için ayrı bir alana ihtiyacı vardı. Ayrıca bol miktarda doğal ışık alan bir yer istediler. Kris ve Andy, alanı Andy'nin ofis alanı, çamaşır makinesi ve kurutucusu, yarım banyosu ve verandası olan yatak odalarına dönüştürmeye karar verdiler.

350 metrekarelik devasa karavanın yaşam alanında elektrikli şömine, mutfak ve yemek odası tezgâhı bulunuyor. Önünde banyo ve erkek çocukların odası var. Başlangıçta burası ana yatak odasıydı. Aile burayı ranzalı bir çocuk odasına ve içinde oynamak için yeterli alana dönüştürdü. Çift, garaj ve pencereleri nedeniyle bu modelin aile için ideal olduğunu söyledi. Karavan bol miktarda doğal ışık alıyor ve çok fazla yenilemeye gerek yoktu.

Aile 50 eyalete seyahat etmeyi planlıyor

Murphy ailesinde Pazarları seyahat günü. Kris, hafta boyunca düzenli bir iş ve okul programı tutmaya çalıştıklarını ve ardından pazar günü yeni bir yola çıktıklarını söyledi. Andy, "Her zaman tatildeymişiz gibi hissetmemize yardımcı oluyor, bu bir mücadele olabilir," dedi. Pandemi onları biraz yavaşlatsa da aile 50 ABD eyaletinin tamamını ziyaret etmeyi planlıyor.

Şimdiye kadar 42 eyalet gezdiler

Andy, Alaska'ya kadar gitmeyi planladıklarını ve bir minibüs veya küçük bir karavan kiralamayı ve tekrar seyahat etmek için güvenli olduğunda Hawaii'yi keşfetmeyi planladıklarını söyledi. Sürdürülebilirlik, ailenin yaşam tarzının büyük bir parçası… Aile, "Bulduğundan daha temiz bir yer bırak" sloganıyla yaşıyor. Kris, "Çocuklarımıza çevreyi korumanın ve çevreye iyi bakmanın önemini öğretiyoruz, böylece gelecek nesillere de bunu taşıyabilirler" dedi.

Kris ve Andy geleceklerini düşündüklerinde, sonsuza kadar bir karavanda yaşamayacaklarını anladıklarını söylediler. Ancak hayatlarının geri kalanında daha küçük ve daha sürdürülebilir yaşamayı planlıyorlar. Andy, "Çok küçük bir alanda istediğimiz şekilde yaşayabileceğimizi öğrendik, bu sürdürülebilir bir şey aslında" diye açıklıyor.