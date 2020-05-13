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Her mevsim farklı güzel: Walchen Gölü
Seyahat
Kaynak ve fotoğraflar: Depophotos
Haber Giriş: 13.05.2020 - 10:24,Son Güncelleme:

Her mevsim farklı güzel: Walchen Gölü

Almanya'nın en derin ve en büyük dağ göllerinden biri olan turkuvaz renkli Walchen Gölü (Walchensee), Bavyera Alpleri'nin eteklerinde yer alıyor.

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Münih'in 75 kilometre güneyindeki göl 16.4 km2 alan sahip ve en derin noktası 192 metre. Büyüleyici bir manzaraya sahip gölün yaklaşık 27 kilometrelik kıyı şeridi, kent karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla düzenlenmiş.

Her mevsim farklı güzel: Walchen Gölü


Göl çevresinde çok sayıda restoran, kafe ve konaklama imkanı mevcut. Bölge halkının en önemli gelir kaynağı da turizm.

Her mevsim farklı güzel: Walchen Gölü


Walchen Gölü, mükemmel rüzgar koşulları nedeniyle rüzgar sörfü ve deniz meraklıları arasında popüler. Yaz aylarında ortalama 19 derecelik serinletici bir sıcaklığa sahip göle hızlı bir dalış yapmak en iyisi.

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