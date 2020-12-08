Yapılan araştırma şok etkisi yarattı! Denisovan DNA'sına rastlandı hatta...

Bu Denisovalıların, Homo erectus’un Afrika'dan daha önceki bir göçünün torunları olduğu ve modern insanlardan ve Neandertallerden tamamen farklı oldukları anlamına geliyor. Gerçekten de Denisovanların aşırı büyük olan azı dişleri, ‘Australopithecineler’inkine benziyor.