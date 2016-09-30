Türkiye'den ve dünyadan en sıra dışı tatil önerileri

Meksika'nın en popüler turistlik yerlerinden Tulum ve eşsiz doğası!Mavi ile yeşilin buluştuğu Kaliforniya'nın El Dorado şehri.Hem tehlikeli hem heyecanlı bir tatil!Haiku Merdivenleri gidilecek yerler listesinin olmazsa olmazı.Danimarka'ya bağlı olan Faroe Adaları her ne kadar keçi ülkesi olarak tanınsa da farklı tatil seçimi için düşünülmesi gereken yerler listesinde üst sıralarda.Fillerle değişik bir tecrübe unutamayacağınız tatil anılarına sahip olmanızı sağlayabilir.Çok da uzaklara gitmeye gerek yok! Antalya'da dolunay altında bir gece de harika bir tatil yaşamanıza yardımcı olacaktır.Avrupa'yı merak etmiyor ya da gezdiyseniz Endenozya huzurlu bir tatil için tercih edilebilir.İtalya da doğa ile iç içe bir tatil için öncelikli verilecek yerler arasında.ABD' bana göre değil diyenlerdenseniz Avustralya'nın Pasifik sahillerinde bulunan deniz kıyısındaki Gold Coast'u gidilecek yerler listesine eklemeyi unutmayın.İtalya'da şekli nedeniyle Yunus Adası (Dolphin lsland) olarak adlandırılan ada Akdeniz'i sevenler için harika bir tercih olabilir.Meksika'da yeşil ve mavinin buluştuğu bir yer...Su altı fotoğrafları tatillerin vazgeçilmez fotoğraflarından olduHawaii'de denize karşı salıncak keyfi yapmayı kim istemez?Tercihiniz Fethiye'de yamaç paraşütü yapmak da olabilirLüks oteller bana göre değil diyenlerdenseniz ağaç evde tatil tam size göre!İtalya'da muhteşem bir dolunay!Tatilde mucizeye şahitlik etmek istiyorsanız Kaliforniya'nın Fort Bragg bölgesindeki Cam Kumsal'ı (Glass Beach) birinci sıraya yazabilirsiniz. balayının vazgeçilmezi Maldivler İsviçre'deki Verzasca Nehir Yatağı dalış meraklıları için tercih edilebilir.