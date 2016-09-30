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GeriSeyahat Türkiye'den ve dünyadan en sıra dışı tatil önerileri
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Hürriyet
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Seyahat
Haber Giriş: 30 Eylül 2016 - 09:00,

Türkiye'den ve dünyadan en sıra dışı tatil önerileri

Kurban bayramına sayılı günler kala sosyal medyada paylaşılan en ilginç, en sıra dışı tatil fotoğrafları...

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1
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Meksika'nın en popüler turistlik yerlerinden Tulum ve eşsiz doğası!

2
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Mavi ile yeşilin buluştuğu Kaliforniya'nın El Dorado şehri.

3
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Hem tehlikeli hem heyecanlı bir tatil!

4
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Haiku Merdivenleri gidilecek yerler listesinin olmazsa olmazı.

5
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Danimarka'ya bağlı olan Faroe Adaları her ne kadar keçi ülkesi olarak tanınsa da farklı tatil seçimi için düşünülmesi gereken yerler listesinde üst sıralarda.

6
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Fillerle değişik bir tecrübe unutamayacağınız tatil anılarına sahip olmanızı sağlayabilir.

7
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Çok da uzaklara gitmeye gerek yok! Antalya'da dolunay altında bir gece de harika bir tatil yaşamanıza yardımcı olacaktır.

8
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Avrupa'yı merak etmiyor ya da gezdiyseniz Endenozya huzurlu bir tatil için tercih edilebilir.

9
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İtalya da doğa ile iç içe bir tatil için öncelikli verilecek yerler arasında.

10
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"ABD' bana göre değil" diyenlerdenseniz Avustralya'nın Pasifik sahillerinde bulunan deniz kıyısındaki Gold Coast'u gidilecek yerler listesine eklemeyi unutmayın.

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İtalya'da şekli nedeniyle Yunus Adası (Dolphin lsland) olarak adlandırılan ada Akdeniz'i sevenler için harika bir tercih olabilir.

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Meksika'da yeşil ve mavinin buluştuğu bir yer...

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Su altı fotoğrafları tatillerin vazgeçilmez fotoğraflarından oldu

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Hawaii'de denize karşı salıncak keyfi yapmayı kim istemez?

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Tercihiniz Fethiye'de yamaç paraşütü yapmak da olabilir

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"Lüks oteller bana göre değil" diyenlerdenseniz ağaç evde tatil tam size göre!

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İtalya'da muhteşem bir dolunay!

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Tatilde mucizeye şahitlik etmek istiyorsanız Kaliforniya'nın Fort Bragg bölgesindeki Cam Kumsal'ı (Glass Beach) birinci sıraya yazabilirsiniz.

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balayının vazgeçilmezi Maldivler

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İsviçre'deki Verzasca Nehir Yatağı dalış meraklıları için tercih edilebilir.

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