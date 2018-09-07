İstanbul'a yakın cennet gibi sahil: Akçakese Köyü

Öyle güzel bir manzarası var ki, her seferinde olduğu gibi bu seferde ilk kez gelmiş gibi hissediyorum yine. Karış karış denizin altını bilirim buranın. Denizin ortasındaki kayalıkların altında bir su altı tüneli vardır mesela. Bir taraftan dalıp diğer taraftan çıkabilirsiniz. Normalde altın kumları olan plajda denizin ilk girişi taşlık sonrası yine kum olarak devam eder. Karadeniz burası. Ne zaman hırçın dalgaları olacağını bilemezsiniz. Oldukça uzun bir sahil… Pek çok klip, film ve reklam çekimine ev sahipliği yaptı burası.