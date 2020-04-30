İki ülkenin paylaşamadığı kasaba! Referandumda sağlanan çoğunluk kabul edilmedi şimdi ise...

Büsingen am Hochrhein ya da bilinen adıyla Büsingen kasabası İsviçre toprakları içinde olan ancak Almanya’ya bağlı 7,5 kilometrekare toprak büyüklüğüne sahip bir kasaba… İsviçre’nin kanton Schaffhausen sınırları içinde yer alıyor. Ekonomik olarak İsviçre’ye bağlı olan kasaba yönetim olarak Almanya toprağı olarak kabul görüyor. Büsingen’de yaşayan insanlar hem İsviçre’den hem de Almanya’nın kamu hizmetlerinde faydalanabiliyorlar.