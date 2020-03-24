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Frigya Vadileri sessizliğe büründü
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 14:05,Son Güncelleme:/

Frigya Vadileri sessizliğe büründü

Afyonkarahisar- Kütahya ve Eskişehir sınırları arasında kalan Frigya Vadileri, koronavirüsü salgını sonrasında sessizliğe büründü.

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Türkiye'nin en önemli turizm alanlarından olan Frigya Vadileri'ne düzenlenen geziler koronavirüs salgını sonrasında durdu. Büyük bir kısmı Afyonkarahisar sınırlar içerisinde kalan yaklaşık 3 bin yıl önce Frigler'in kayaları oyarak inşa ettiği yerleşim yerlerinde şimdilerde sessizlik hakim. Daha önce ki dönemlerde yerli yabancı pek çok kişiyi ağırlayan vadi, en ıssız günlerini geçiriyor.

Frigya Vadileri sessizliğe büründü


VATANDAŞLAR SÜRECİN BİTMESİNİ BEKLİYOR

Frigya Vadileri arasında kalan İhsaniye ve köylerindeki vatandaşlar bu salgının bir an önce sona ermesini diledi. Vatandaşlar, “Buraya her gün turlar gelirdi. İnsanlar vadiyi baştan sonra gezer, fotoğraf çekerdi. Ancak bu durum bir anda kesildi. Bir an önce bu salgının sona ermesini diliyoruz.” dediler. 

Frigya Vadileri sessizliğe büründü



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