Didim Altınkum Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Didim Altınkum Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Didim Altınkum Plajı'nda uzun yürüyüş parkurları ve parklar bulunuyor. Berrak denizi ile birlikte Didim Altınkum Plajı çoğu kişi tarafından beğeni ile karşılanıyor. Huzur ve sakinlik yaşamak isteyenler Didim Altınkum Plajı'nı tercih ediyorlar.

Didim Altınkum Plajı Hakkında Bilgi

Mavi bayrak ödülü alan Didim Altınkum Plajı, altın sarısı ve oldukça ince kumlara sahip. Çevresindeki sosyal alanları ile birlikte Didim Altınkum Plajına ulaşım da oldukça kolaydır. Bunun yanı sıra gündüzleri kalabalık olan bu plaj geceleri de oldukça kalabalık oluyor. Didim'den Altınkum'a ulaşım için günün her saati gidilebiliyor. Didim Altınkum plajı doğası ve doğal güzellikleri ile de ön plana çıkıyor. Huzurlu ve güzel bir tatil geçirmek isteyenler de bu plaja gelebilirler.

Didim Altınkum Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Didim Altınkum Pasajı Aydın'ın Didim ilçesinde bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve ya çevre illerden Didim Altınkum Plajı'na gidebilmek için öncelikle Didim'e ulaşmak gerekiyor. Onun dışında ise plaja toplu taşıma araçları ve ya özel araçlar ile gidilebiliyor. Şehir dışından gelen kişiler Aydın'da inmesinin ardından Didim ilçesine geçiş yapıyorlar. Sonrasında ise minibüsler ile Didim'e gidiliyor. Buradan da Altınkum'a giden dolmuşlar ile birlikte plaja rahat bir şekilde ulaşılabiliyor. Bunun yanı sıra Didim şehir merkezinden Altınkum tabelaları takip edildiğinde Didim Altınkum Plajı'na gitmek mümkün.

Didim Altınkum Plajı Özellikleri

Dünyanın en beğenilen Türkiye'nin ise sayılı plajları arasında yer alan Didim Altınkum Plajı yoğun ilgi görüyor. Aynı zamanda Didim Altınkum Plajının çevre genişliği 1606 metre olarak biliniyor. Bu plajın yaklaşık alanı ise 24,103 metrekaredir. Didim Altınkum Plajı kış ve ilkbahar aylarında dahi oldukça sıcak oluyor. Aynı zamanda Didim Altınkum Plajı'nın çevresinde disko, restoran, büfe ve hediyelik eşya satan pek çok yer var. Bunun yanı sıra Didim Altınkum Plajı'nda tatillerini yapmak isteyen kişiler çevredeki otellerde konaklayabilirler. Ayrıca çeşitli gezilere de katılabilirler.

Didim Altınkum Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Turistik ve tatil yeri olan Didim Altınkum Plajı'nda kamp yeri bulunmuyor. Kamp yapmak isteyenler ise genellikle daha sakin ve doğa içerisinde bir yerde kamp yapmayı tercih ediyorlar. Aynı zamanda Didim Altınkum Plajı'nda kamp yeri olmadığı için herhangi bir ücret ödemesi de yapılmıyor.

Didim Altınkum Plajı Konaklama Detayları ve Ücretleri

Didim Altınkum Plajı berrak denizi ve güzel sahili ile ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra Didim'in Altınkum ilçesinde her bütçeye uygun oteller bulunuyor. Herkes kendi bütçesine uygun şekilde bir otelde konaklayabiliyor. Otellerin donanımları ve içeriği ile ilgili olarak fiyatlar da değişebiliyor. Bunun yanı sıra tam pansiyon ve ya yarım pansiyon otellerde konaklandığında fiyatlar da buna göre değişebiliyor. Didim Altınkum Plajı'na yakın yerlerde otellerin gecelik fiyatları ise 150 liradan başlıyor.

Didim Altınkum Plajı Giriş Ücreti

Mavi bayraklı Didim Altınkum Plajı aynı zamanda mavi bayrak sahibi. Türkiye genelindeki sayılı mavi bayraklı plajlardan olan Didim Altınkum aynı zamanda bir halk plajıdır. Dolayısı ile bu Didim Altınkum Plajı'na girişler de ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde vatandaşlar plaja giriş yapabiliyorlar. Aynı zamanda özel işletme ve ya belediyeler tarafından şemsiye ve şezlonglar da kiralanabiliyor. Vatandaşlar diledikleri zaman bu şezlongları kiralayabilirler.