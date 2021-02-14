Baharı erken karşılayacağınız en güzel 10 rota...

İdeal zamanı şimdi! DATÇA

Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı, dağcı



Ege’de baharı karşılamak için ideal dönem şubat ortası başlar. Datça ve civarı hem dağların hem de denizin etkisinde kaldığı için bahar başlangıcında inanılmaz görüntüler çıkar ortaya. Kayalıkların arasında geçen yollar, baharın tüm renklerini barındırır. Bölge, Akdeniz ve Ege’nin birleştiği bir noktada; bu nedenle yaz aylarında çok sıcak olur ve doğa yürüyüşü yapmak zordur. Ancak bahar ve hatta bu dönem burada doğa yürüyüşü için en ideal aylardır. Toplam uzunluğu 850 kilometre olan Karia Yolu’nun dört bölümünden biri Eski Datça’dan başlar. Birçok etabı olan rota irili ufaklı koyları aşarak Knidos Antik Kenti’nden geçer ve Akyaka’da sona erer.









Ebru Erke / Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

Lezzetli bir karşılama için... URLA



Urla bu dönemde de baharı yaşayabileceğiniz en lezzet dolu noktalardan... Sadece otellerin restoranlarından faydalanabildiğiniz için otel seçimi önemli. Bu anlamda Od Urla’nın misafirhanesinde rezervasyon yaparak kalmak akıllıca. Özellikle yeni ilave ettikleri iki oda çok şık, sabah zeytin ağaçları arasında uyanmak paha biçilmez. Akşam olduğunda sadece otel misafirlerine servis verdikleri için sakin ve keyifli. Tavsiyem barda oturarak hem ekiple sohbet etmek hem de yemek yemeniz olacaktır. Ünlü şeflere koleksiyon hazırlayan çarşı içindeki Keramikos’a uğrayıp eviniz için birkaç malzeme de alabilirsiniz. Kekliktepe’den alacağınız doğal aromalı sabunlar da hediye seçeneği olabilir. Dönmeden önce Urla’nın eskilerinden Konal Fırın’dan da el açması karışık otlu börek ve tahinli minik kurabiyelerden almayı ihmal etmeyin. Zeytinyağı alışverişi içinse adresiniz Olivurla olmalı...









Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı

Ege’yi bir yanınıza alın... BERGAMA



Yılın bu zamanlarında Ege’yi bir yanıma alıp Bergama’ya doğru bir yolculuk yapmayı çok severim. Akropol’deki Trajan Tapınağı 1900 yıllık görkemiyle tepeden tüm şehri selamlarken manzaranın tadını çıkarırım. Bergama’nın dünya tarihinde çok önemli bir yeri var. O dönemde dünyada iki büyük kütüphane varmış. Biri 500 bin kitap kapasiteli İskenderiye, diğeri de 200 bin kitaplı Bergama. Mısırlılar kütüphanelerinden daha büyük olacak kaygısıyla Bergama’ya papirüs ihracatını durdurmuş. Bergamalılar da çözüm olarak hayvan derisi kullanmaya başlamışlar. Buna da ‘Bergama kâğıdı’ demişler ve bu kelime Batı literatürüne parşömen olarak geçmiş.









Seçil Zor / Bisikletli Kadın İnisiyatifi üyesi

Pedallayıp kaybolun FETHİYE



Fethiye, muhteşem doğasıyla insanı büyüleyen yerlerden. Ağaçlardan gelen meyve kokuları eşliğinde pedal basıp patikalarında kaybolmak, günlük ağaçları altında mola vermek isteyenler için pek çok bisiklet rotası var. En favori rotam Fethiye merkezden yola çıkarak patikalardan Kayaköy’e varıp oradan Darboğaz ve Gemiler Koyu’na gitmek. Fethiye merkezden Keçiler’e uzanıp oradan Hisarönü üzerinden de Kayaköy’e varabilirsiniz. Bu yol tamamen orman içinde ve araç trafik yoğunluğu az. Kayaköy’e ulaşınca, eski Rum evlerini gezerek mola verebilirsiniz. İsterseniz anayol üzerinden ya da geldiğiniz güzergâhtan Fethiye merkeze dönebilirsiniz.









Ahmet Erdem / Fotoğrafçı

Medeniyetlerin beşiğinde MARDİN



Güneydoğu’nun en bilinen ve en merak edilen şehirlerinden biri Mardin... Mezopotamya’nın tam ortasında taştan dokusu, karma kültürüyle benim de yıllardır Türkiye’de merak ettiğim yerlerin başındaydı. 3 bin yıllık bir tarihe sahip Mardin’de birçok medeniyetin izi var. Bu farklı medeniyetlerin bugün Mardin’in Mardin olmasında etkisi çok. Mardin’de şehir, yeni ve eski olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şehrin keyfini fazlasıyla çıkarabilmek için eski şehirde bir otelde kalmak en uygunu... Birçok tarihi konak butik otel olarak hizmet veriyor. Yılın bu zamanlarında yeşermeye başlayan uçsuz bucaksız Mezopotamya Ovası’na uyanmak kadar muhteşem bir his yok...









Dicle Tuba Kılıç / Doğa Derneği Başkanı

Kuş sesleri arasında GEDİZ DELTASI



İzmir’in neredeyse içindeki bu kuş cennetinde uzun yürüyüşler yapabilir, bisiklete binebilir ve pek çok kuş türünün yaşamını gözlemleyebilirsiniz. Bahar dönemi özellikle flamingoların kur dansını izlemek için en güzel zaman, aklınızda olsun. Yürüyüş yollarının etrafında sumruların yuva kurmalarına bakıp fotoğraf çekebilirsiniz. Günün sonunda Lodos Tepe’ye çıkıp hem deltayı tepeden seyredebilir hem de güneşi Foça semalarından batırabilirsiniz. Gezinizi akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz Gediz Deltası aplikasyonunu kullanarak planlayabilir, sizin için hazırlanmış rotalardan birini deneyebilir ve deltadaki önemli türler hakkında bilgi alabilirsiniz.









Serda Büyükkoyuncu / Seyahat yazarı

Romantik bir tercih PHASELİS



MÖ 690’da Rodos’tan gelenlerin kurduğu Phaselis, Türkiye’nin en romantik antik şehirlerinden. Üç limanı ve yaslandığı ormanlardan gelen kereste sayesinde tarih boyunca gündemde kalmış. Şehirdeki küçük tiyatronun tam arkasından tüm görkemiyle Tahtalı Dağı yükseliyor ve bir oyun dekoru gibi duruyor. Dağın Phaselis Limanı’ndan manzarası olağanüstü. İsterseniz teleferikle dağa çıkabiliyorsunuz. Bölgenin Yunan mitolojisinde de geniş yeri var. Phaselis yakınlarında bulunan Olimpos’taki canavar Kimera’yı öldüren Bellerophon isimli kahraman, Pegasus isimli atıyla Tahtalı Dağı’nın üzerinde dolaşırken baştanrı Zeus’un gazabına uğramış.







Bahar Akıncı / Seyahat yazarı

Adatepe uyanırken... KAZ DAĞLARI



Çam ormanının eteklerinde, zeytin ağaçlarıyla bezeli, tüm haneleri Selçuklu, Osmanlı ve Rum taş mimarisi özellikleri taşıyan, girişindeki vadide Zeus Altarı’nın olduğu 208 haneli bir köy Adatepe. Ege Denizi’nin doğu kıyısında, İda (Kaz) Dağı’nın batı yamaçlarında. Yüzyılların birikiminin oluşturduğu taş işçiliğinin örnekleri köydeki her binada hayranlık uyandıracak biçimde. Adatepe’yi bir günde rahatlıkla gezebilir; tepeye tırmanıp Hüseyin Meral’in dükkânı Zeytin Sanat Evi’nde zeytin sütlü ılık profiterol tadabilir, meydandaki çınar altında bir kahveyle soluklanıp zeytin sütü, zeytinyağı, zeytin kolonyası alabilirsiniz. Ama en iyi seçenek bir gece de olsa konaklamak...









Şener Kalemci / Yürüyüş rotaları rehberi

Sofralar otlarla şenleniyor TİRE-ÖDEMİŞ-BİRGİ



İç Ege köyleri meyve ağaçlarının çiçeklenmesiyle bahara kapılarını açmaya başladı. Doğadan toplanan otlarla yapılmış yemeklerini tatmak için ideal zaman. Tire köklü bir geçmişe sahip. Kaplan Köyü, Tire Müzesi, Derekahve ve Tire pazarı uğranması gereken yerler. Ödemiş, tarihi evleriyle ünlü. Başlıca gezi durakları, asırlık ağaçlarıyla Mermeroluk Mesire Alanı, Bediha Akartürk Müzesi, tarihi arasta, zamana direnen Lübbey Köyü ve ünlü Ödemiş pazarı… Antikçağlarda birçok efsaneye konu olan Bozdağ eteklerindeki Birgi Köyü ise Aydınoğlu Beyliği’ne başkentlik yapmış. Ormanlarla kaplı coğrafyasında şelalelere ve asırlık ağaçlara da rastlayacaksınız.









Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat gezgini

Tüm ağaçlar çiçeklendi ALANYA



Gözlerinizi alamayacağınız turkuvaz denizi, yürüyüş yapabileceğiniz geniş kumsalları, sokaklarında gezerken limon, badem, keçiboynuzu ve muz ağaçlarıyla baharı erkenden karşılayabileceğiniz en güzel durakların başındadır Alanya. Doğası bu kadar zengin olan ilçe, tarihi yapılarıyla da misafirlerini büyüler. Alanya’yı gezmeye insana huzur veren Dim Çayı’ndan başlayın. Hatta şehir merkezinden 25 kilometre uzaklıktaki çaya bisiklet kiralayarak ulaşabilirsiniz. Yol boyu önce uzun bir sahil yolu, sonra Dim Çayı manzarası eşlik eder. Dim Mağarası, Kızıl Kule, Tersane ve Alanya Kalesi’ni görmeden, Kleopatra Plajı’nda güneşin batışını izlemeden buradan ayrılmayın.







