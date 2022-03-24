Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Survivor ada konseyinde ortalık karıştı! 'Biz kimi elemeye çalışıyoruz'

#Survivor#Survivor Kim Elendi#Survivor Eleme
Survivor ada konseyinde ortalık karıştı Biz kimi elemeye çalışıyoruz

Survivor All Star 2022'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Beş yarışmacının yer aldığı eleme potası ilginç anlara sahne oldu. Strateji yapmak isterken işleri daha çok karıştıran ünlüler takımına bir kişi veda etti. İşte Survivor'da öne çıkanlar...

Haberin Devamı

Birleşme partisine kadar devam eden hızlı eleme sisteminde dün akşam Survivor'a bir yarışmacı daha veda etti.

İlk oyunu kaybeden ünlüler eleme potasına Barış Murat Yağcı'yı göndermişti. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler ise eleme yarışına Evrim'i sokmuştu.

Dün akşam gerçekleşen üçüncü ve son dokunulmazlık oyununda da ünlüler ve gönüllüler kıyasıya mücadele etti.

İlk önce kadınlar mücadelesi gerçekleşti. Bir koçbaşı eşliğinde etabı tamamlayan yarışmacılar zaman zaman zor anlar yaşadılar.

Kadınlarda üstünlüğü kuran gönüllüler takımı oldu.

Survivor ada konseyinde ortalık karıştı Biz kimi elemeye çalışıyoruz

Oyunun ikinci turunda ise bu kez erkekler karşılaşması yaşandı. Son turda oyunu kazanmak için iki takımın da erkek yarışmacıları parkurda adeta canını dişine taktı. Son karşılaşmada Hikmet'in Bora'ya karşı aldığı sayı ile ikinci turu da gönüllüler galip bitirdi. Bu sonuçla 3. dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı 2-0 skorla kazandı.

Haberin Devamı

Dokunulmazlıkta iki oyun kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde 3. ve 4. adayı belirledi.

Eleme potasına gidecek isimler hakkında tartışma yaşayan ünlüler strateji yapmak isteyenler ve istemeyenler olarak iki gruba ayrıldı.

NEYİN STRATEJİSİNİ YAPIYORUZ?

Nagihan ve Atakan’ın ‘potaya güçlü isimleri koyalım bizden birisi gitmesin’ önerisi takımı karıştırdı. Risk almak istemeyen Batuhan ‘Strateji yapacaksak bunu son haftalara doğru yapalım, benim anlamadığım bu strateji neye hizmet ediyor. Biz kimi elemeye çalışıyoruz? Bu mantıklı gelmiyor’ sözleriyle düşüncelerini ifade etti.

Survivor ada konseyinde ortalık karıştı Biz kimi elemeye çalışıyoruz

OY DAĞILIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kullanılan oylar sonucu Adem ve Bora 4'er oy alarak eleme potasına gitti.

Performans birincisi Atakan oldu. Bir yarışmacıyı eleme potasına gönderme hakkı olan Atakan tercihini Gizem Memiç'ten yana kullandı.

Haberin Devamı

Yapılan değerlendirmelerin ardından ünlüler takımından Adem, Barış, Gizem ve Bora eleme potasına giderken gönüllüler takımından Evrim potadaki yerini aldı.

ADAYA VEDA EDEN İSİM BORA OLDU

Beş yarışmacı arasında en az oyu olan Bora dün akşam Survivor'a veda eden isim oldu.

Birleşme Partisine kısa süre kala Survivor'dan elenen Bora, "Zaten bu etapta eleniyorsam gitmeyi hak etmişimdir. Aileme kavuşacağım o yüzden mutluyum. Buradaki herkese hakkım helal olsun. Bu bir oyun ve bu oyun benim için burada bitti...Buradan gitmek benim için dünyanın sonu değil. Oğlum, ailem ve eşim var. Herkesi tanıdığıma çok memnunum." dedi.

Survivor ada konseyinde ortalık karıştı Biz kimi elemeye çalışıyoruz

Haberin Devamı

SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Bu hafta ünlüler takımında performans birincisi kadınlarda Nagihan, erkeklerde Atakan oldu. Gönüllülerde ise performans birincisi kadınlarda Seda erkeklerde Berkan oldu. Böylece bu yarışmacılar eleme potasına girmekten kendisini kurtararak dokunulmazlığı aldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Survivor#Survivor Kim Elendi#Survivor Eleme

BAKMADAN GEÇME!

Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek
Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu

BAKMADAN GEÇME!

Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek
Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu