İzel'den olay yaratacak sözler: Çelik ekmeğimle oynadı!

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"Birinci albümü yaptık, çok sevildik. Aradan iki sene geçti. Ali Rıza Türker inanmıştı bize o zaman ikinci albümün repertuar toplantısına girdik. Ercan işin mutfağında olduğu için şarkılar Ercan ağırlıklıydı. Çelik’in de kendisinden katmak istediği şarkılar vardı ama üçlü olduğumuz için zor oluyordu. O toplantıda Çelik ayağa kalktı; ve 'ben ayrılmak istiyorum' dedi. 'Neden' dedik, 'bir sürü şarkı yapıyorum ama iki-üç şarkıdan fazla koyamıyorum' dedi. İyi ki ayrıldı. Çünkü ayrılmasaydı 'Ateşteyim', 'Hercai', 'Kızımız Olacaktı' derken meğer üst üste tuttuğu o kadar hitler varmış ki tek başına çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz için geçerli bu aslında. Ercan da öyle... O sayede teker teker kendimizi gösterebildik."

“Şu an Çelik’le konuşmuyorum” diyen İzel, sebebini şöyle anlattı: “Kendisine çok minnettarım, o ayrı. Bana verdiği şarkıların ekmeğini yiyorum. TV’de bir programa çıktı, bana saydırıyor da saydırıyor. ‘Ondan cacık olmaz’ diyor, ‘Söz verir, gelmez’ diyor. Benim ekmeğimle oynama kısmına giriyor bu! Oğlunun hatırına mahkemeye vermiyorum ama ‘Beni diline dolama’ dedim.”

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“30 YIL İÇİNDE BİRİKTİRDİĞİ NE VARSA MESAJDA YAZMIŞ”

Geçen yıl ise Çelik’in kendisine uzun bir mesaj attığını anlatan İzel, bu yüzden artık Çelik ile görüşmediğini söyledi.

“Bir gün telefonlarına bakmıyorum diye bir mesaj yazmış.. Sen 30 küsur yıldır bunları nasıl içinde tuttun? O kadar güçlü bir hafızası var, zeki kültürlü… Çelik benim 30 yıllık arkadaşım. O kadar yıl bunları biriktirdin bana oynadın mı, yoksa darılmayayım diye mi söylemedin? Okuyunca şok geçirdim. Bir daha görüşmedim. Çelik ile konuşmuyorum.

Çelik Erişçi, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi, İzel-Çelik-Ercan grubunun 20. yılı anısına Beyaz Show'a konuk olmuşlardı. Anlamlı programın ardından Çelik, katıldığı bir televizyon programında grubun İzel yüzünden dağıldığını, İzel'in disiplinsiz olduğunu söyleyerek 'Ondan benim için bir cacık olmaz' ifadelerini kullanmıştı.

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SEDA SAYAN ISRAR ETTİ CİLDİMİ SOYDURDUM

Cildini üç kez soydurduğunu da anlatan İzel, “Sürekli bana cildim soruluyor, o kadar sıkılmıştım ki! Seda Sayan da ısrar ediyor, gaza geldim” diye konuştu. Artık bununla barıştığını söyleyen sanatçı, “Kusurlu güzellik diye bir şey var, avuttum kendimi” dedi.

İzel-Çelik-Ercan üçlüsü şarkılarıyla bir döneme damga vurmuştu...