Rasim Öztekin'in adı yaşadığı sokağa verildi

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Merhum sanatçı Rasim Öztekin’in adı Ayvalık Cunda’da bir sokağa verildi. Sanatçının eşi Esra Öztekin, çok gurur duyduğunu söyleyerek sokağın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı: “Hem çok mutlu oldum hem de çok duygulandım. Sevdiğim adamın ismi Ayvalık Cunda’ya ilk geldiğinde yıllarca yaşadığı sokağa verildi. Artık, onun ismi Cunda’da Rasim Öztekin Sokak’ında yaşayacak. Bu güzel düşünce ve girişimleri için Cunda Adası ve Ayvalık sakinlerine ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür ederim.”

Piramitlere gitti

Hazar Ergüçlü tatil için Mısır’ı tercih etti.

Geçtiğimiz günlerde Mısır’ın başkenti Kahire’ye giden ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, piramitlerin önünde çektirdiği hatıra fotoğraflarını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. Ergüçlü daha sonra Mısır Müzesi’ni de gezdi.

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Kızım istedi söyledim

Bergen’e saygı albümünün ikincisinde yer almaya hazırlanan Havva Öztel, şarkı kayıtlarını tamamladı.

Pop Bizde’ye konuşan Havva Öztel, kızı Aleyna Tilki’nin isteği üzerine projeye dahil olduğunu söyledi: “Kızım bir Bergen şarkısı söylememi çok istiyordu. Ben de onu kırmayıp albüme dahil oldum. Bu konuda çok da iddialıyım, çok da güzel yorumladım.”

Her şey yolunda

Deniz Çakır önceki akşam Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

Oyuncu, elindeki çiçekler hakkında “Setten verdiler, erkek arkadaşımdan değil” dedi. Çakır, gazetecilerin “Bilgehan Bakır ile ilişkiniz hayırlı olsun” sözlerine şöyle karşılık verdi: “Çok teşekkür ederim. Her şey yolunda, gayet güzel gidiyor. Mutluyum.” (Behlül AYDIN)

Vakıf kurmak istiyorum

Ayta Sözeri, geçen hafta sonu Kıbrıs’taki Savoy Ottoman Otel’de sahneye çıktı.





Sahne öncesi röportaj veren şarkıcı, gelecekte Kıbrıs’a yerleşmek istediğini açıkladı: “İleride yaş aldığımda Kıbrıs’a yerleşmeye karar verdim. Emekliliğimi inşallah Girne’de geçireceğim.”Sözeri, “Bir çocuk evlat edinmek ister misiniz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Ben şu an birçok çocuğa destek veriyorum. Yakın zamanda da Ayta Sözeri Vakfı’nı kurmak istiyorum. Ben hayatta olmasam bile benden sonra ihtiyaç sahiplerine destek olunsun istiyorum.”