ÅžÃ¶hreti buldu ama bedelini de fazlasÄ±yla Ã¶dedi: ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± kÃ¶yÃ¼ne dÃ¶ndÃ¼... ArtÄ±k doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda yaÅŸÄ±yor.. Taze yumurtalar kÃ¼mesten

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O sÄ±rada bir evlilik yaptÄ±. Ama doÄŸrusu sonradan boÅŸandÄ±ÄŸÄ± kocasÄ±ndan da Ã§ok Ã§ekti. Bir ara Ã¶ylesine bunaldÄ± ki yÃ¼zÃ¼ndeki ve vÃ¼cudunun farklÄ± yerlerindeki darp izlerini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermekten bile Ã§ekinmedi.

Daha sonra pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± bÃ¼yÃ¼k kentte Ã§ok lÃ¼ks bir hayat sÃ¼rmek istedi. Bir sÃ¼reliÄŸine bunu yaptÄ± da. Ama sonra radikal bir karar verdi ve tasÄ±nÄ± taraÄŸÄ±nÄ± toplayÄ±p doÄŸum yerine yakÄ±n bir kÃ¶ye yerleÅŸti.

BÃ¶ylece hem kendine sakin bir yaÅŸam alanÄ± yarattÄ± hem de Ã§ocuklarÄ± iÃ§in daha saÄŸlÄ±klÄ± bir ortam.

DOÄžDUÄžU KENTÄ°N YAKININDA BÄ°R KÃ–YE TAÅžINDI

DoÄŸduÄŸu ÅŸehirde bulunan kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÃ¶yde ev alÄ±p yerleÅŸen bu Ã¼nlÃ¼ Melanie Brown'un ta kendisi. Ya da biraz daha hatÄ±rlatmak istersek Spice Girls (Baharat KÄ±zlar) grubunun Mel B'si.

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AslÄ±nda ABD'de Los Angeles'ta pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± bir yaÅŸam hayal ederken radikal bir karar aldÄ± ve kuafÃ¶r sevgilisi Rory McPhee ile birlikte doÄŸduÄŸu Yorkshire yakÄ±nlarÄ±nda bir kÃ¶ye taÅŸÄ±ndÄ± 49 yaÅŸÄ±ndaki Mel B. Tabii ki yanÄ±na en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±nÄ± da aldÄ±.

Mel B'nin "mutluluk evi" adÄ±nÄ± verdiÄŸi yeni yuvasÄ± hali hazÄ±rda Ã§alÄ±ÅŸan bir Ã§iftlik deÄŸil. Ama Mel B. ve sevgilisi aralarÄ±nda keÃ§ilerin, koyunlarÄ±n ve iki kÃ¶peÄŸin de bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da hayvan besliyor burada.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n 2.2 milyon sterlini gÃ¶zden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± bu Ã§iftlik evi epey de bÃ¼yÃ¼k. BeÅŸ yatak odasÄ±, beÅŸ banyosu ve bir de ofis olarak kullanÄ±labilen ek binasÄ± bulunuyor.

Arazide ise geniÅŸ bahÃ§eler ve bir sÃ¼s havuzu var. MÃ¼lkÃ¼n etrafÄ± ise ormanla Ã§evrili. Zaten Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n yeni yuvasÄ±nÄ±n hemen yakÄ±nÄ±nda bir de milli park yer alÄ±yor.

KOMÅžULARI Ã‡OK SEVÄ°NDÄ°

Mel B'nin yeni yuvasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kÃ¶ydeki komsularÄ± da bu durumdan Ã§ok memnun. Ä°Ã§lerinden biri Ä°ngiliz Daiy Mail gazetesine "UmarÄ±m burada Ã§ok mutlu olur. HayatÄ± boyunca birÃ§ok zorlukla boÄŸuÅŸtu Mutlu olmayÄ± hak ediyor" diye konuÅŸtu.

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Bir baÅŸka komÅŸusu da "BurasÄ± gÃ¼zel bir yer. Burada gÃ¼zel komÅŸuluk iliÅŸkileri bulacak" diye Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±na taÅŸÄ±nmasÄ±ndan mutlu olduÄŸunu ifade etti.

Mel B de sÄ±k sÄ±k sosyal medya sayfasÄ±ndan yeni hayatÄ±na dair ipuÃ§larÄ± veriyor.

DOÄžANIN KOLLARINDA HUZURLU HAYAT GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°N ACILARINI UNUTTURACAK

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu kÃ¶y Mel B iÃ§in gerÃ§ekten hayata yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ anlamÄ±na geliyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ komÅŸusunun da sÃ¶ylediÄŸi gibi yÄ±llarca birÃ§ok zorlukla mÃ¼cadele etti. Belki genÃ§ yaÅŸta ÅŸÃ¶hreti buldu ama bunun bedelini de aÄŸÄ±r bir biÃ§imde Ã¶dedi.

Mel B. bir zamanlar evli olduÄŸu Stephen Belafonte'den yÄ±llarca ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼. Sonunda ondan kurtulduktan sonra da Belafonte'yi "canavar" olarak nitelendirdi.

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Hatta ÅŸu anda birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± Rory McPhee'ye gÃ¼venmekte de geÃ§miÅŸte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu kÃ¶tÃ¼ tecrÃ¼be nedeniyle Ã§ok zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamadÄ±.

Mel B'nin kuafÃ¶r niÅŸanlÄ±sÄ± Rory McPhee ile mutlu bir iliÅŸkisi var.

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YÄ±ldÄ±z, kÃ¶y evi iÃ§in milyonlarÄ± gÃ¶zden Ã§Ä±kardÄ±. Ama geniÅŸ bir arazi iÃ§indeki etrafÄ± ormanlar ve bir milli parkla Ã§evrili yeni evinde daha huzurlu bir hayatÄ± var.

ARTIK ÅžÄ°DDET GÃ–REN KADINLARA DESTEK OLUYORÂ

Mel B. zaman zaman yÃ¼zÃ¼nde ÅŸiddetin izlerini de bÄ±rakan eski kocasÄ± Belafonte ile 2007'de evlendi. Zorlu evlilik 10 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.

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Bu sÃ¼reÃ§te de hem fiziksel hem de duygusal ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ defalarca itiraf etti Mel B. Fakat eski kocasÄ± bÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ± yalanlamakla yetindi.

EvliliÄŸi bittikten sonra kendisiyle aynÄ± kabusu yaÅŸayan kadÄ±nlara yardÄ±m eli uzatmak iÃ§in hareket geÃ§ti Mel B.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re artÄ±k yeni yuvasÄ±nda yeni niÅŸanlÄ±sÄ±yla doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda huzur dolu bir yaÅŸama adÄ±m attÄ±.



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ÃœÃ‡ FARKLI Ä°LÄ°ÅžKÄ°DEN ÃœÃ‡ TANE Ã‡OCUÄžU VAR

Mel B. ilk evliliÄŸini 1998 ile 2000 arasÄ±nda Jimmy Gulzar ile yaptÄ±. Bu evlilikten 25 yaÅŸÄ±nda Phoenix Chi Gulzar adÄ±nda bir kÄ±zÄ± var.

ÃœnlÃ¼ oyuncu Eddie Murphy ile birlikteliÄŸinden 2007 doÄŸumlu Angel Iris Murphy adÄ±nda bir kÄ±zÄ± oldu yÄ±ldÄ±zÄ±n.

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Kendisine ÅŸiddet uygulayan eski kocasÄ± Stephen Belafonte'den de 2011'de dÃ¼nyaya gelen Madison adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor.

Mel B., 1990'larda Spice Girls grubuyla Ã¼nlÃ¼ olmuÅŸtu. Grup daÄŸÄ±ldÄ±ktan sonra da kariyerini tek baÅŸÄ±na sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â