Yıldız oyuncuya çifte ihanet şoku: Madem arkadaşımla evleneceksin, bana önceden söyleseydin!

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Bu da nedensiz değildi elbette.

Ortada büyük bir servet, o servetten en azından üç çocuğu için pay isteyen bir anne, onlara olabildiğince az nafaka vermek isteyen bir de baba vardı.

Üstelik ünlü oyuncunun boşanmak üzere olduğu karısı balkondaki plaj şemsiyesi ve mutfaktaki tencere, tava dahil bitip tükenmek bilmeyen isteklerini sıralıyordu.

"Benim çocuklarım okyanus manzarası olmayan evde yaşayamaz" demesini saymıyoruz bile.

Herkes daha fazlasını beklerken bu kavga aniden bıçakla kesilmiş gibi bitti. Çiftin resmen boşandığı duyuruldu.

Artık ikisi de kendi yoluna gider diye düşünülürken eski çift yine gündeme geldi. Bunun nedeni de ünlü oyuncunun eski karısının nişanlanması.

Üstelik de bir zamanlar ünlü oyuncunun arkadaşı ve aynı zamanda komşuları da olan biriyle!

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ESKİDEN ARKADAŞIYDI... ŞİMDİ ESKİ KARISININ NİŞANLISI OLDU

Bu karmaşık öykünün kahramanları Kevin Costner ise eski eşi Christine Baumgartner.

Eski çift, 2004'te evlenip geçen yıl gayet olaylı bir şekilde boşandı. Baumgartner, evliyken alıştığı lüks hayatını boşandıktan sonra da sürdürmeyi amaçladı.

Bunun yüzden de hem kendisi hem de çocukları için yüksek miktarda nafaka istedi.

Diğer yandan da Costner, duruşmalardan birinde "Karımın bana komşumuzla ihanet ettiğinden şüpheleniyorum" iddiasında bulundu. O sırada boşanmak üzere olduğu karısı onu yalanladı.

Baumgartner, "Benim üç çocuğum okyanus manzarası olmayan evde yaşayamaz" diye diretti.

Costner da "Benim düzenli bir gelirim yok. Servetim de sanıldığı kadar büyük değil" diye Baumgartner'ın istediği çocuk nafakasını vermemek için elinden geleni yaptı.

Sonunda Christine Baumartner, üç çocuğu için istediği nafakanın yarısından da az bir miktara razı oldu. Çift boşandı.

BOŞANIR BOŞANMAZ KOMŞUYLA AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Ama daha bütün bunların dumanı tüterken beklenmedik bir gelişme oldu..

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Christine Baumgartner, Josh Connor adlı iş insanıyla aşk yaşamaya başladı. İşin ilginci Baumgartner'ın yeni sevgilisi, Kevin Costner'ın "Karım beni onunla aldatıyor" dediği eski arkadaş ve komşusuydu.

Baumgartner, Costner ile evliyken Josh Connor ile ilişkisi olmadığını savunsa da geçen hafta başka bir gelişme oldu.

Christine Baumgartner ile Josh Connor nişanlandıklarını ilan etti.

SURATINA YUMRUK YEMİŞ GİBİ OLDU

İşte bu durum yakınlarının söylediğine göre Costner için yumruk yemek gibiydi.

Çünkü Kevin Costner her ne kadar eski karısının Josh Connor ile aşk yaşadığını artık bilse de nişanlanmaya karar verdiğinden haberi bile yoktu.

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Bu yüzden de ikilinin nişanlandığını duyunca kelimenin tam anlamıyla büyük bir şok geçirdi.

Daha da ilginci Costner, eski karısının eski arkadaşıyla nişanlanacağını kendisinden değil de çocuklarından duydu.

ÇİFTE İHANET

Costner'a yakın kaynaklara göre ünlü oyuncu bu haberle yumruk yemiş gibi oldu.

Bu kaynaklardan biri "Kevin evlilik teklifini ve nişanı çocuklarından duydu. Bunun yerine eski karısı Christine'den duymak isterdi. Bu yüzden Kevin kendini çifte ihanete uğramış gibi hissediyor" diye konuştu.

Bu kaynaklara bakılırsa Kevin Costner, bu şoku da atlatacak ve her zamanki gibi yaşamaya devam edecek. İşine ve çocukların öncelik verip hayatını yaşayacak.

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Ama görünüşe göre eski karısından gelen bu darbeyi sindirmesi de kolay olmayacak.

Kevin Costner ile Christine Baumgartner 2004 yılında evlendi. 2024 yılında gayet olaylı ve bol dedikodulu bir şekilde boşandılar.