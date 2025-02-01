Oynadığı dizi bitti, ünlü oyuncu işsiz kaldı... Ne karısı yüzünü güldürdü ne güzel hediyeler: Yeni yaşını çok dertli karşıladı

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Birçok kişi artık çalışmak zorunda kalmayacağı için bir rahatlama hissedeceğini düşünür.. Büyük olasılıkla emekliliğinin ilk sabahında kendi istediği saatte yatağından kuş gibi hafif kalkanların sayısı çoktur.

Diğer yandan belki de hayatında yeni bir amaç bulmakta zorlanacağını düşünen, bu yüzden de kendini buruk hissedenler de vardır.

Emekli olduğunda kendini nasıl hissedeceği insanın hayatının bu dönemecini hangi koşullarda yaşadığına bağlı büyük olasılıkla.

Büyük bir keyifle yaptığı ve yıllarını verdiği işini kaybedip zorunlu emekliliğe ayrılan biri için bu yeni sayfayı açmak hiç de kolay olmayabilir.

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DİZİ BİTTİ ZORUNLU EMEKLİ OLDU

Tıpkı yıllarını mesleğine veren, o setten bu sete koşturan deneyimli oyuncu Tom Selleck gibi!

Bir reklam filmi ile başladığı kariyerinin ilk döneminde kamera karşısına geçtiği Magnum dizisiyle şöhreti bulan Selleck, 29 Ocak'ta 80 yaşına girdi.

Yani artık 70'li yaşlarını bitirdi ve hayatında yeni bir sayfa açtı.

Yine de ünlü oyuncunun içindeki burukluk bir türlü bitmek bilmedi. Bunun nedeni de 14 yıldır kamera karşısına geçtiği Blue Bloods adlı dizinin zorunlu final yapması.

Blue Bloods adlı polisiyenin ekran serüveninin tamamlanmasına başta Selleck olmak üzere tüm oyuncuları gözyaşı döktü deyim yerindeyse...

Üstelik bu konuda hissettikleri hayal kırıklığını her fırsatta ifade etmekten de geri kalmadılar.

DİZİNİN BİTMESİNE ÇOK ÜZÜLDÜ

Blue Bloods'ın finaline en çok üzülenlerden biri de Tom Selleck'ti.

Çünkü bu bir anlamda onun için zorunlu emeklilik demekti. Yıllarca emek harcadığı mesleğine veda etmek istemediğini de her fırsatta tekrarladı Selleck.

Usta oyuncu bu yüzden de 80 yaşına epey buruk bir şekilde girdi.

Önce yalnız başına gidip bir hamburger yedi. Akşam da karısı Jillie Mack ve arkadaşlarıyla birlikte bir yemek yiyerek kutlama yaptılar.

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YENİ YAŞINA İŞSİZ BİR OYUNCU OLARAK GİRDİ

Her ne kadar karısı elini hiç bırakmasa da dostları yanında olsa da Tom Selleck, yeni yaşına işsiz bir şekilde girdi.

Bunun gerilimi de ünlü oyuncunun yüzüne yansıyordu zaten. Dostlarının getirdiği hediyeler bile Selleck'in yüzünü güldüremedi.

Ünlü oyuncunun doğum günü için karısı Jillie Mack ve kızı Hannah, dostlarıyla buluştu. Grup, Calfornia'daki bir İtalyan restoranında akşam yemeği yedi. O sırada da Selleck'in yeni yaşını kutladılar.

Karısı ve dostları Selleck'i kelimenin tam anlamıyla hediye yağmuruna tuttu. Ama o anlarda bile ünlü oyuncunun yüzü pek az güldü.

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SAKİN BİR KUTLAMA OLDU

Tom Selleck daha önce Parade adlı internet sitesine yaptığı açıklamada çok gösterişli bir doğum günü planlamadıklarını söylemişti.

Ünlü oyuncu "Muhtemelen erkek ve kız kardeşlerim, karım ve kızım ile bir akşam yemeği yiyeceğiz. Sakin bir kutlama yapacağız" demişti.

Zaten görünüşe göre de Selleck'in 80 yaşına girmesi, aile ve yakın dostlar arasında kutlandı.

AYNI DİZİDE 14 YIL KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Tom Selleck, 14 yıl boyunca başrol oynadığı Blue Bloods'ın final yapacağının açıklandığı ilk günden bu yana bu konudaki hayal kırıklığını bıkıp usanmadan dile getirdi.

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Dizi izlenmesine rağmen yayından kaldırılmasına üzüldüğünü saklamadı usta oyuncu.

Hatta konuşulanlara göre sadece Selleck değil, dizide rol alan Donnie Wahlberg, Bridget Moynahan gibi oyuncular bir sezon daha devam etmesi için bölüm başına aldıkları ücretlerde yüzde 25 indirim bile yaptı.

Önceleri dizi bittikten sonra Vantura'da Magnum dizisinden kazandığı parayla satın aldığı çiftliğinde yaşayacağını söyleyen Selleck sonradan "Eğer çalışıp düzenli bir gelir elde edemezsem çiftliğimi satmak zorunda kalırım" dedi.

EMEKLİ OLUP KÖŞESİNE ÇEKİLMEYE HAZIR DEĞİL

Ama sonradan Selleck'in mali durumunun gayet iyi olduğu ama emekliye ayrılmak istemediği ortaya çıktı.

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Hatta yine ileri sürülenlere göre Blue Bloods'ın bitiminden sonra hemen sektördeki dostlarını arayıp kendisine uygun bir rol peşine düştü.

Selleck, dizide Bridget Moynahan, Donnie Wahlberg ve Will Estez ile birlikte kamera karşısına geçti.

Görünüşe göre Tom Selleck, 80 yaşına şimdilik "zorunlu emekli" olarak girdi. İleride neler olacağını, yeni bir projeye başlayıp başlamayacağını ise zaman gösterecek.

Tom Selleck, 1983 yılında Londra'da sahnelenen Cats müzikalinde rol alan Jillie Mack ile tanıştı. 1987 yılında evlendi ve çiftin evliliği hala sürüyor. Evlenmelerinden bir yıl sonra da kızları Hannah dünyaya geldi. Bu arada yeri gelmişken Selleck'in Jacqueline Ray ile yaptığı ilk evliliğinden şu anda 58 yaşında olan Kevin adında bir oğlu bulunduğunu da hatırlatalım.