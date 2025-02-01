'Bu kız yarın bizi yönetecek' demediler... Burada babasının sözü geçmiyor... Bezi verip temizlik bile yaptırdılar

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Elbette bu düşüncenin haklılık payı var. Büyük bir refahın içine doğan bu çocuklar, ailelerinin sahip olduğu olanaklardan da sonuna kadar yararlanarak büyüyor... Bazıları da zamanı gelince ülkesinin tahtına geçip oturuyor.

Madalyonun diğer yüzüne bakarsak.…

Bu tür ayrıcalıklı ailelerde doğan çocuklar da hayatın bazı gerçekleriyle yüzleşiyor... Örneğin çocukluklarından itibaren uymaları gereken protokol kuralları var. Daha ufacık yaşta özellikle de halkın karşısında ölçülü davranmayı, doğru gülümsemeyi, el sallamanın kurallarını öğreniyorlar...

Büyüdükçe uymaları gereken kurallar da artıyor. Belki de onlara sorsak "Çocukluğumuzu doya doya yaşayamadık. Ağız tadıyla bir yaramazlık bile yapamadık" derler...

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GÜZEL PRENSES ASKER OLDU

İşte tam da böyle son iki yıldır hayatın çok bilmediği gerçekleriyle yüzleşen, yaptıklarıyla birçok kişiyi şaşırtan biri var: İspanya'nın gelecekteki kraliçesi Veliaht Prenses Leonor!

18 yaşına girişi ülke çapında büyük törenlerle kutlanan, artık 20 yaşı için gün sayan Leonor, iki yıldır hayatın o zamana kadar bilmediği gerçekleriyle yüzleşiyor...

İspanya Kralı Felihpe ile Kraliçe Letizia'nın iki kızından büyüğü olan Leonor, iki yıldır askerlik yapıyor... Bir zamanlar dedesi, eski kral Juan Carlos'un ardında da babası Felipe'nin geçtiği yollardan geçiyor bir başka deyişle.

DEDESİ... BABASI.. ŞİMDİ SIRA ONDA

Bu arada küçük bir not...

İspanya'da tahta geçecek kişi kim olursa olsun kara, deniz ve hava kuvvetlerinde askeri eğitim görmek zorunda.

Görünüşe göre de bu öyle sözde bir eğitim değil.. Çünkü Leonor, önce kara kuvvetlerinde şimdi de deniz kuvvetlerinde hiçbir ayrıcalıktan faydalanmadan diğer askeri öğrenciler ne yapmak zorundaysa hepsini yapıyor.

Zaten eğitimi başladığından bu yana Leonor birkaç kez sivil kıyafetle etkinliklere katıldı. Onun dışında üniformasını hiç üzerinde çıkarmadı.

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EĞİTİM GEMİSİYLE OKYANUSA AÇILDI

Leonor da kara kuvvetlerinde başladığı eğitimini şimdi deniz kuvvetlerinde sürdürüyor. Son olarak hava kuvvetlerinde göreceği eğitimin ardından ileride kendisini bekleyen kraliçelik görevine giden yolda hazırlıkların bir adımı daha tamamlanmış olacak.

Prenses Leonor, bu yılın ilk haftasında askeri eğitim gemisi Juan Sebastian Elcano ile Atlantik Okyanusu'na açıldı. Askerliğe başladıktan sonra hep eleştirildiği fazla kilolarını veren ve forma giren Leonor, bir süre evinden uzakta kalacak.

Leonor ve aynı gemide kendisi gibi askeri eğitim alan öğrenci arkadaşları Cadiz'den okyanusa açıldı. Amerika kıtasında sekiz ülke ve 10 limana uğrayacaklar.

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YELKEN TOPLUYOR... GEREKİRSE TEMİZLİK YAPIYOR

Bu süreçte Leonor, hem pratik hem de teorik eğitimini sürdürecek.

Altı aylık süre boyunca Leonor, navigasyon, astronomi, meteoroloj, amfibi operasyonlar, muharebe desteği, deniz hukuku, siyah sistemleri gibi başlıklar altında toplanan 18 dalda eğitim görecek.

Bu eğitim kapsamında kimi zaman arkadaşlarıyla birlikte 50 metrelik ip merdivene tırmanıp yelkenleri bağlıyor kimi zaman da dürbünle okyanusu gözlemliyor.

Hatta Prenses Leonor, askeri eğitim gemisinde kimi zaman eline bez alıp temizlik bile yapıyor.

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Leonor, askeri eğitim gemisinde zaman zaman temizlik bile yapıyor.





ANNESİ VE BABASI HEYECANLA UĞURLADI

Juan Sebastion Elcano adlı askeri eğitim gemisi, Cadiz'den düzenlenen bir törenle uğurlandı.

Törende Kral Felipe ile Kraliçe Letizia da yer aldı. Felipe o törende titreyen sesiyle hem kızına hem de aynı gemideki arkadaşlarına seslendi.

Kral Felipe, geminin limandan ayrılışından beş gün önce gerçekleşen törende aynı gemiyle eski kral Juan Carlos'un da kendisinin de aynı eğitimi gördüğünü hatırlattı.

Felipe heyecanlı ve duygu dolu sesiyle "Sevgili Leonor, benim ve büyükbabanın olduğu gibi senin de askeri eğitiminin en güzel anıları arasında yer alacak bu eğitim" diye konuştu.

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Felipe'nin sözlerinden de anlaşıldığı gibi Juan Sebastian ve Elcano ile yolculuk ve orada alınan askeri eğitim İspanyol kraliyet ailesinin geleneklerinden biri.

Kraliçe Letizia kızını uğurlarken gözyaşlarını tutamadı. Felipe'nin gururu ise gözlerinden okunuyordu.





TAHTA GEÇİNCE TARİH YAZACAK

Bu arada son iki yıldır sadece İspanya'da değil dünyanın dört bir yanında kelimenin tam anlamıyla bir çılgınlık yaratan Leonor ile ilgili çarpıcı bir ayrıntıyı da atlamayalım.

Avrupa'da babalarının tahtlarına geçecek veliaht prensesler kuşağından olan Leonor, günü geldiğinde 150 yıl sonra bir tarih yazacak.

Ama bunun nedeni sadece tahta geçmesi değil.

Leonor, tahta geçtiği gün ülkesinin son 150 yılında hükümdar olan ilk kraliçe olacak. Tıpkı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve tahtını oğluna bırakan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe gibi.

Eski bir TV muhabiri ve haber spikeri olan Kraliçe Letizia ile Kral Felipe'nin 17 yaşında Sofia adında bir kızı daha bulunuyor.