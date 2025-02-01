Evlendiği gün 'masal gibi' gelin olmuştu: Ünlü çiften ilk bebek sürprizi

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2021 yılında çok konuşulan bir törenle evlenen çiftin ilk bebeği dünyaya gözlerini açtı.

Lily Collins ile Charlie McDowell, sosyal medyadan yaptıkları ortak paylaşımda bebeğin taşıyıcı anne yöntemiyle doğduğunu ve ona Tove Jane adını verdiklerini açıkladı.

35 yaşındaki Lily Collins ile 41 yaşındaki Charlie McDowell paylaşımda "Muhteşem taşıcıyı annemize ve bu yolda bize destek olan herkese olan şükran duygumuzu anlatmaya kelimeler asla yetmez. Seni dünyalar kadar seviyoruz" diye yazdı.

Collins ile McDowell'ın hem ünlü dostları hem de takipçileri bu paylaşıma tebrik mesajları yağdırdı.

İnternetteki TMZ adlı sitenin haberine göre Lily ve Charlie'nin kızı Tove Jane, bu haftanın başlarında dünyaya geldi.

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HAYRANLARINA DA SÜRPRİZ OLDU

Aslına bakılırsa bu bebek, ünlü çiftin hayranları için büyük bir sürpriz oldu.

Çünkü her ne kadar bir çocuk istediklerini söyleseler de taşıyıcı anne konusunu son ana kadar gizli tuttular. Bu durumu, kızları dünyaya gelince açıklamayı tercih ettiler.

Bu arada minik Tove Jane için seçilen isim konusunda da ilginç bir ayrıntı var.

Çiçeği burnunda baba Charlie McDowell, şu sıralarda The Summer Book adlı film üzerinde çalışıyor. Bu film ise Fin yazar Tove Jansson'un kitabının bir uyarlaması.

Görünüşe göre Charlie ile Lily, bebeklerinin isminin Tove kısmında ünlü yazardan esinlendi.

Ünlü çift, kızları Tove Jane'in taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiğini açıkladı.





İKİSİ DE ÜNLÜ AİLELERİN ÇOCUKLARI

İlk bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Lily ile Charlie, ünlü ailelerin çocukları.

Lily'nin babası Genesis grubunun solisti Phil Collins annesi ise Jill Tavelman. Bu arada çiftin 1984'te evlenip 1996'da boşandığını hatırlatalım.

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Charlie ise iki ünlü oyuncu Malcolm McDowell ve Mary Steenburgen'ın oğlu.

Lily Collins, evlendikleri gün çekilen fotoğraflarını ve büyük mutluluğunu sosyal medya sayfasından duyurmuştu.





EVLENDİKLERİ GÜN İKİSİ DE MUTLULUKTAN UÇUYORDU

Collins paylaşımında, McDowell ile evlendiklerini belirterek "Resmen sonsuza kadar birbirimizin olduk. Asla daha mutlu olamazdım" cümleleriyle duygularını ifade etti.

Düğünden bir yıl önce nişanlandıklarını da yine sosyal medyadan duyurmuştu ünlü çift. Hatta Lily Collins, peri masalı gibi başlayan bu aşkın onun gerçeği olduğunu vurguladı.

Charlie McDowell da Lily Collins ile çekilen düğün pozlarını sosyal medya sayfasında paylaşarak "Tanıdığım en cömert, düşünceli ve güzel insanla evlendim. Seni seviyorum Lily Collins" yazarak çiçeği burnunda eşi için hissettiklerini sözcüklere döktü.

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Lily Collins, Genesis grubunun solisti Phil Collins ile eski eşi Jill Tavelman'ın evliliğinden dünyaya geldi.





Kocası Charlie McDowell'ın anne ve babası da ünlü. Yönetmen olarak kariyer yapan Charlie; Mary Steenburgen ile Malcolm McDowell'ın oğlu.





Lily Collins, başrolünde oynadığı Emily In Paris adlı diziyle büyük sükse yaptı.