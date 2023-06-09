Rus güzellik kraliçesini yerden yere vurdular: Bu fotoğraflardaki sensen podyumda tacı takan kimdi?

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EVLİ VE ÇOCUĞU OLAN KADINLAR İÇİN GÜZELLİK YARIŞMASI
Öncelikle bunun Miss World, Miss Universe gibi çeşitli ülkelerde düzenlendikten sonra her ülke güzelinin birbiriyle yarıştığı standart bir güzellik yarışması olmadığını söyleyerek başlayalım söze. “Mrs Russia” adıyla bilinen yarışma evli ve çocuklu kadınlara özgü bir güzellik yarışması. Benzer yarışmalar dünyanın çeşitli yerlerinde düzenleniyor.
İşte bu yarışmanın kazananı bu yıl Habarovsk kentinden, bir çocuk annesi, 34 yaşındaki Natalya Oskar oldu. Natalya Oskar hemen sevinç içinde, sahnede taç giymiş halde çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Ancak tek paylaşım yapan kraliçenin kendisi değildi. Oskar’ın tacıyle sahnede boy gösterdiği anları televizyon ekranlarından ya da çeşitli medya kuruluşlarının yayınlarından görenler de sosyal medyaya koştu!
YARIŞMANIN FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYAYA YANSIYINCA...
Natalya Oskar’ın hem kendisinin hem de yarışma organizatörlerinin paylaştığı fotoğraflarıyla diğerleri arasında büyük bir fark göze çarpıyordu. İlk sırada yazdığımız fotoğraflarda karşımızda pürüzsüz cildi, ışıltı makyajıyla göz kamaştıran kraliçe başka başka kişiler tarafından ve çok takipçili haber siteleri tarafından paylaşılan fotoğraflarında bambaşka biri gibiydi.
Her türlü konuyu sosyal medyaya taşıyıp tartışma konusu haline getiren hatta çoğu zaman linç kampanyalarının yapılmasına yol açan kullanıcılar elbette bu fırsatı kaçırmadı ve Natalya Oskar’ın fotoğraflarını yan yana getirerek ona sayısız hakarette bulundu.
HEM KRALİÇE HEM DE ORGANİZATÖRLER LİNÇ KAMPANYASIYLA KARŞILAŞTI
Yarışma organizasyonu da bundan nasibini aldı. Kraliçeliği kazanan Natalya Oskar’ın, yarışmadaki tek katılımcı olup olmadığından tutun da birinciliği o kazandıysa geri kalan yarışmacıların halinin ne olduğunun düşünülemeyeceğine kadar her şekilde devam bu linç kampanyası iki gün boyunca bitmeyince yetkililer de bir açıklama yapmaya mecbur kaldılar.
İnternette dolaşıma giren o “kötü” fotoğrafın “yanlış açıyla” çekildiğini savunan organizatörler Natalya Oskar’ın çok güzel bir kadın olduğunu, kendi ellerindeki fotoğrafların da bu güzelliği yansıttığını savundular. Boyunun kısa olmasıyla da eleştirilen kraliçe için “Bu tepkiler bizi çok üzdü. Yanlış bir açıyla ve kötü bir hizadan çekilen fotoğraflar gerçeği yansıtmıyor. Natalya Oskar, tacını hak etmekle kalmadı jürimizin de gönlünü kazanmayı başardı.” açıklaması yapıldı.
"YANLIŞ AÇI" DEDİLER AMA
Öte yandan Natalya Oskar’ın eleştirilen fotoğrafları bir yana, yarışmadaki resmi fotoğrafları bile kendi sosyal medyasında paylaştıklarından epey farklıydı. Fazla estetik yaptırdığı ve makyajının da çok kötü olduğu konuşulan Natalya Oskar, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafların da gerçeği yansıtmadığı ve hepsinin dijital olarak değiştirilmiş, daha yaygın kullanımıyla söylersek “filtrelendiği” ve gerçeği yansıtmadığı konusunda da suçlandı.
İngilizce öğretmeni olan, aynı zamanda şarkıcılık da yapan Natalya Oskar eşi, kızı ve köpeğiyle mutlu bir yaşam sürüyor ve hakkında başlatılan linç kampanyasının da hiç umurunda olmadığını söylüyor. “Yarışma için çok çalıştım. Sabahtan akşama kadar topuklu ayakkabılarımla koşturup durdum, gece yarılarına kadar provalara katıldım ve uyku bile uyumadım. Bileğimin hakkıyla kazandım” diyen kraliçe estetikli olduğu iddialarını da yalanladı.
YARIŞMA KRİTERLERİ BU SENE DEĞİŞMİŞTİ
Daha önce sadece 1.75 ve üzeri boydaki ve XS ya da S beden giysi giyebilen kadınların kabul edildiği yarışmada daha büyük bir kitleye ulaşabilmek için bu yıl kural değişikliğine gidilmişti. Sıkı kriterleri kaldıran ve kadınları oldukları gibi kabul ediyoruz sloganını benimseyen yarışmanın yetkililerinden yapılan açıklamada “Bu bir modellij yarışması değil. Yarışmamıza zaten evli ve/ya çocuk sahibi kadınlar katılıyor” denildi.
Yarışmayı kazanan Natalya Oskar 83 güzeli geride bırakarak birinci olmuş ve “I’m Your Mrs. Russia” “Ben sizin Mrs Rusya’nızım” şarkısını seslendirdikten sonra tacını takmıştı. Natalya Oskar’ın bu derece büyük bir nefret söylemiyle karşılaşmasının sebeplerinden biri de Rusya ve Ukrayna arasında süren savaştı. Sosyal medyada yürütülen linç kampanyasının başını Ukraynalı ya da Ukrayna’yı destekleyen kişilerin çektiği gözlerden kaçmadı.
Geçen ocak ayında ABD'nin New Orleans kentinde 71'incisi düzenlenen Miss Universe GÜZELLİK YARIŞMASI da savaş yüzünden yaşanan gerilimi podyuma taşımıştı. Güzellik yarışması Ukrayna güzeli ile Rusya güzeli arasındaki gerilim yüzünden çok konuşulmuştu. Yarışmada dereceye giremeyen Rusya güzeli Anna Linnikova, başarısızlığının savaş gündemi, diğer güzeller tarafından dışlanması ve Ukrayna güzeli tarafından zorbalığa uğraması sebepli olduğunu iddia etmişti.