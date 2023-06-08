Kocasının ihaneti 10 yıllık evliliğini sarsmıştı: Ünlü yıldız evlilik yüzüğünü göstermeye çalışırken ter döktü

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Natalie Portman, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde yeteneği, çalışkanlığı ve elbette seyrine doyulmaz güzelliğiyle artık Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri oldu. Ona bu sarsılmaz yeri sağlayan ilk film de 2010’da çekilen ve yıldız isme 2011’de En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandıran Black Swan (Siyah Kuğu) filmiydi. Natalie Portman'ın evliliği ve ailesi hollywood'da parmakla gösteriliyordu

HOLLYWOOD'UN SARSILMAZ EVLİLİĞİNİN ÜZERİNDE KARA BULUTLAR DOLAŞIYOR

Portman, ödül gecesine karnı burnunda hamile olarak katılmış ve ödülünü alırken ön sıralardan onu izleyen adama “Bana en büyük ödülümü, annelik ödülünü verdiğin için teşekkür ederim aşkım” diye seslenmişti gözlerinde yaşlarla.

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Bu adam Portman’ın 2009’da Black Swan’ın çekimleri sırasında tanıştığı ve filmin koreografilerini yapan ünlü balet ve dansçı Benjamin Millepied’den başkası değildi. Çift, Natalie Portman ilk bebeklerine hamile kaldıktan sonra nişanlanmış, 2012’de de evlenmişti. 12 yaşındaki oğulları Aleph’in ardından bir de şimdi 6 yaşında olan Amalia adında bir kızları oldu.

10 yıl boyunca birbirlerinin kariyerlerini destekleyen, çocuklarını sevgi dolu yuvalarında büyüten bu gözde çift bir süre önce ortaya çıkanlarla hayatlarının en zorlu günlerini yaşamaya başladılar. Fransız asıllı Benjamin Millepied’in bir süredir bir başka Fransız; 25 yaşındaki ünlü iklim aktivisti Camille Etienne’le ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Çiftin arasına ünlü iklim aktivisti Fransız güzel girdi

O DA KENDİNDEN GENÇ BİR KADIN UĞRUNA İHANETİ TATTI

İddiaları ilk kez bir Fransız dergisi ortaya attı. Natalie Portman ve Benjamin Millepied, Cannes Film Festivali’ne birlikte gitmiş, kırmızı halıda ve festival boyunca verilen davetlerde hep el ele, dudak dudağa pozlar vermişti. İhanetin belgeleri de tam o günlerde ortaya çıktı ve çifti böyle büyük bir mutluluk sergilerken gören herkes büyük bir şok yaşadı.

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Benjamin Millepied ve Camille Etienne, sık sık Millepied’in ofisine girip çıkarken görülmüş; ikilinin gizli buluşmalarını böyle sürdürdüğü fotoğraflarla ortay çıkmıştı. Zaten çifte yakın kaynaklar da ünlü ismin ihanetini inkar etmediğini ve kendisini karısına affettirmek ve evliliğini kurtarmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söylediğini fısıldamıştı basına.

Natalie Portman, uğradığı ihaneti dünya duyduğundan beri sürekli göz önünde ve oldukça da neşeli

Üstelik yine bir başka iddiaya göre Natalie Portman bu ihanetten mart ayından beri haberdardı. Çiftin buna rağmen Cannes’da samimi pozlar sergilemesi kafaları karıştırdı. İhanet görüntülerinin ardından Natalie Portman ve Benjamin Millepied’in aslında 2022’de ayrılmaya karar verdiği ve evliliklerinin zaten yolunda gitmediği de söylendi. Ancak çiftin çevresi böyle bir ayrılık durumunun söz konusu olmadığı ve yıldız isimlerin her şeye rağmen evliliklerini ayakta tuttuğu konusunda ısrarcı.

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HER ŞEY ORTAYDAYKEN AŞK POZLARI SERGİLEMİŞLERDİ

Son olarak Cannes’da karısıyla samimi görüntüler sergileyen ve ihanetini affettirmeye çalıştığı iddia edilen Benjamin Millepied, ihanet haberi basına yansıdığından beri adeta kayıplara karıştı. Natalie Portman ise tam tersi haber duyulduğundan beri hep göz önünde. Yanında eşi yok ancak ünlü yıldız tek başına ya da yanında arkadaşları varken sürekli olarak boy boy fotoğraflarının çekileceğinden emin olduğu etkinliklerde görülmeye devam ediyor.

Yıldız isim aldatılmanın acısını sporla dindiriyor gibi... Önce futbol maçı şimdi de tenis turnuvası

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Cannes bittikten sonra yuvasına dönmek yerine Paris’te kalmayı tercih eden başarılı oyuncu birkaç gün önce Paris Saint-Germain takımının maçını izlemeye tek başına gitmişti. Tribünlerde takıma tezahürat yapan, maçı heyecan içinde takip eden ve yanında oturan diğer taraftarlarla bol bol sohbet eden Natalie Portman’ın bu davranışı eşiyle arasındaki sorunları çözmüş olabileceğine yoruldu. Ancak Benjamin Millepied’in eşinin yanındaki yokluğu göz önünde bulundurulunca bir kısım insan da Portman’ın aslında dünyaya karşı “yıkılmadım ayaktayım” demeye çalıştığını, herkese bu zorlu günlerde güçlü olduğu mesajını vermek istediğini iddia etti. "Yüzüğüm yüzüğüm, ille de yüzüğüm!"

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SON GÜNLERDE HEP YALNIZ AMA KEYFİ PEK YERİNDE

Bu konu hâlâ magazin basınının gündeminden düşmemişken Natalie Portman bu kez de Fransız Açık Tenis Turnuvası’nda ortaya çıktı. Çiçekli elbisesi, Dior marka çantası ve hasır şapkasıyla ünlü akınına uğrayan turnuvada arkadaşlarıyla birlikte tek kadınlar çeyrek final maçını izlemeye giden Portman, korta gelir gelmez ve maçı izlediği süre boyunca bir kez daha tüm basın mensuplarının ilgisini üzerine topladı.

Natalie Portman, maç boyunca parmağındaki pırlanta evlilik yüzüğünü göstermek için uğraşıp durdu

Herkesle selamlaşan, yanına gelen hayranlarıyla sohbet eden, maçı büyük bir heyecanla takip eden güzel yıldız yine etrafına neşe saçtı. Maç boyunca sürekli fotoğrafları çekilen Natalie Portman’la ilgili bir detaysa oldukça dikkat çekiciydi. Başarılı oyuncu fotoğraflarının çekildiğinden oldukça emin haldeyken sürekli olarak parmağındaki 4 karatlık, Jamie Wolf tasarımı göz alıcı pırlanta evlilik yüzüğünü göstermeye çalıştı.

ALDATAN EŞ KAYBOLDU, GÖVDE GÖSTERİSİ YAPMAK ONA DÜŞTÜ!

Natalie Portman, futbol maçında da yüzüğünü takıyordu aslında. Daha doğrusu tüm yaşananlara rağmen yüzüğünü parmağından hiç çıkarmadı. Ancak tenis maçı boyunca el sallama, heyecanla yaptığı jestler mimiklerle ve korttaki sporcuları alkışlama gibi her hareketinde yüzüğünü öne çıkarma ve fotoğraflarda mutlaka görünmesini sağlamaya çalışıma çabası gözden kaçmayacak kadar barizdi.

Olaylarla ilgili taraflardan ses çıkmadığı için "Natalie Portman evliliğini kurtardı mı yoksa dosta düşmana karşı güçlü durmaya mı çalışıyor?" sorusu hâlâ gündemden düşmedi

Yaşananların ardından sayısız haber ve yorum yapıldı, Natalie Portman, Benjamin Millepied ve aralarına giren genç kadın hakkında herkes bir şeyler söyledi. Olayın tarafı olan bu üç kişidense bugüne kadar hiç ses çıkmadı. Hal böyle olunca da aldatan kocaya ortadan kaybolmak, aldatılan ve gururu kırılan büyük yıldıza da böyle kimi kahkahalı kimi pırlanta yüzüklü güç gösterileri yapmak düştü…