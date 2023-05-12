Aldığı ilk hayran mektubunda tecavüz tehdidiyle karşılaşmış: Kariyerim hep cinsel obje olmaktan kaçmakla geçti

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Natalie Portman 1994 yapımı, ülkemizde Leon: Sevginin Gücü adıyla gösterime giren Léon: The Professional filminde kamera karşısına geçtiğinde sadece 13 yaşındaydı. Ailesini öldürenlerle hesaplaşmak için babası yaşında bir katille kurduğu dostluğun konu edildiği filmde 12 yaşında Mathilda adında bir kızı canlandıran Portman bu ilk filmiyle dünya çapında tanındı.

Natalie Portman, Hollywood Reporter'ın son sayısı için çarpıcı açıklamalarda bulundu

1999’da Star Wars serisi filmlerinin yeniden hayata dönmesiyle birlikte canlandırdığı Padmé Amidala rolü ise adının Hollywood’un dev isimleriyle birlikte anılmasını sağladı. 2004’te ilk Oscar adaylığını yardımcı kadın oyuncu dalında aldı ve 2010’da Black Swan filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ına da uzandı. 30 yıla yaklaşan oyunculuk kariyerinde hep en iyi yönetmenlerle çalıştı, oyunculuk performansını hep bir adım ileri taşıdı ve sektörün en saygın isimlerinden biri haline geldi.

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Ancak onun da nice Hollywood yıldızı kadın gibi geriye dönüp baktığında kariyerinin başlangıç dönemiyle ilgili çekinceleri var. Hollywood’da 2017’nin sonlarında başlayan ve 2018 ve 19 yıllarında büyük gümbürtüler koparan #metoo hareketi sonrasında kadın oyuncuların, özellikle de sektöre çocuk denecek yaşta girenlerin yıllar boyunca yaşadıkları baskılar, cinsel tacizler ve mobbing’ler ortaya dökülmüş; Hollywood’un en güçlü erkek yapımcı, yönetmen ve oyuncuları sayısız suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.

Portman daha 13 yaşındayken canlandığı rolle tüm dünya taraıfndan tanınmıştı

İşte o günlerden bugüne, sektördeki kadınlar hem artık seslerini yükseltmekten çekinmez hale geldiler hem de geçmişte yaşadıkları oyunculuk deneyimlerinde başlarından geçen, o günün şartlarında normal kabul edilen ancak artık her biri taciz ya da çocuk istismarı sayılabilecek şeyler hakkında konuşmaya başladılar. Natalie Portman da bu isimlerden biri oldu.

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Daha 12 yaşındayken Leon filminde canlandırdığı Mathilda rolü, onu dünyaya tanıtmasına tanıtmıştı ancak o yaştaki bir çocuk için aslında getirisinden çok götürüsü olan bir deneyim olmuştu Portman için. Oynadığı rolün Lolita-vari görüntüsü ve orta yaşlı bir adamla kurduğu ilişki aslında zaten film gösterime girdiği dönemde de çok eleştiriye maruz kalmıştı.

Natalie Portman Leon filmiyle tanındı ve sonrasında büyük bir yıldız oldu

Hollywood Reporter dergisine röportaj veren Natalie Portman, bu filmin çok sevilmeye devam ettiğini ve insanların kendisine hâlâ bu rolü için ulaşmaya çalıştığını anlatıyor. Ve ekliyor “Bana kariyerimi veren roldü”. Ancak 2023 yılından Leon filmine baktığında başarılı oyuncu “Oldukça karmaşık bir roldü. Üstelik benim yaşımdaki bir çocuğun oynaması için de fazla cüretkârdı” diyor.

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Üstelik filmin yönetmeni Luc Besson yıllar sonra aslında senaryoyu ilk yazdığında Natalie Portman’ın oynadığı karakter ile orta yaşlı tetikçi arasında bir aşk hikâyesi düşündüğünü ancak bundan son anda vazgeçtiğini söylemişti. Bu da yetmezmiş gibi, Besson 2018’de #metto hareketiyle birlikte taciz ve tecavüz suçlamalarıyla karşılaşmış, ünlü yönetmen bu iddiaları reddetmiş ve mahkemede aklanmış olsa da adı lekelenmişti.

Ancak bu tartışmalı rol onu objeleştirdi ve kariyerinin beklemediği bir şekilde ilerlemesine sebep oldu

Tüm bu suçlamalar için “Korkunç!” yorumunu yapan Portman, kariyerine yön veren ilk yönetmen olan Luc Besson’dan kendisinin de böyle davranışlar görüp görmediği sorusunaysa “Gerçekten bilmiyorum. Ben bir çocuktum. Filmde çalışan bir çocuk oyuncuydum. Bir şey söyleyerek kimsenin deneyimini yalanlayacak ya da değersizleştirecek bir yorum yapmak istemiyorum” diyerek kaçamak şekilde savuşturdu.

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12 yaşında bir çocukken oynatıldığı rol yüzünden “seksüelleştirildiğini” yıllar sonra kavrayabilmiş olan ve bundan da büyük rahatsızlık duyduğunu itiraf eden yetenekli aktris, filmden sonra yaşadıklarının aslında kariyerini basıl şekillendirdiğini, daha doğrusu nasıl kısıtlayıp kalıplara soktuğunu da açık yüreklilikle anlattı. Film gösterime girdikten sonra ünlenen ve hayran mektupları almaya başlayan Natalie Portman, açıp okuduğu ilk mektupta yaşadığı korkunç hisleri de anlattı.

Portman 2012'den beri ünlü dnsçı ve kareograf Benjamin Millepied'le evli, çiftin iki çocuğu var

“Elime geçen ve heyecanla açtığım ilk hayran mektubum kocaman bir adamın benimle ilgili tecavüz fantezilerini anlattığı bir mektuptu” diyen Portman daha 13 yaşındayken “İçinde yaşadığımız kültürün bana vermek istediği mesaj açıktı” diyor. “Anladım ki vücudumu tamamen kapatmalı ve asla sergilememeliydim. Yaşadıklarım bana saygın olabilmenin, saygı ve güvence altında yaşayabilmemin tek yolunun bu olduğunu öğretti”

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İçinde bulunduğu durumu “cinsel terörizm” olarak nitelendiren Natalie Portman “Yüz ifadem ya da bedenimle ilgili baştan sona tüm yorumlar bende çok sert bir davranış kontrol mekanizması yarattı ve hayatımın geri kalanını etkiledi.” diyor.

Natalie Portman 30 yıla yaklaşan kariyerinde Oscar da dahil olmak üzere sayısız ödül kazandı

Portman, kadınların kendilerini fiziksel olarak tehdit altında hissetmedikleri ve kendilerini özgürce ortaya koyabildikleri bir dünya dilediğini dile getirirken “Biliyorum ki, rollerim ya da fotoğraflarımın çekiliş şekli, ortaya konan portrem aşırı şekilde cinselleştirilmişti. Ama bu benim seçimim olmayan durum istemesem de benim toplum önümdeki kimliğim haline geldi.” sözlerini kullanan Portman, 2020 yılında verdiği bir söyleşide de “Çocukken cinsel obje haline getirilmek benden kendi cinselliğimi alıp götürdü, çünkü bundan korkar hale geldim” açıklamasını yapmıştı.

Kariyerinin geri kalanını hep 13 yaşındayken yaşamaya başladığı bu zorlu ve korku dolu günler sayesinde şekillendirdiğini anlatan yıldız oyuncu mesleğini istediği şekilde yapmaya devam edebilmek için hep “Ben muhafazakârım. Ben ciddi biriyim. Bana saygı duymalısınız. Ben akıllıyım ve bana o şekilde bakmanızı istemiyorum” diyerek davrandığını itiraf etti.