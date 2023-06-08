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Sosyetik güzel sahnelere döndü, eşi onu kucağında minik oğullarıyla izledi

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#Paris Hilton#Stars Are Blind#Carter Reum
Sosyetik güzel sahnelere döndü, eşi onu kucağında minik oğullarıyla izledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 08:27

Dünyanın en varlıklı ailelerinden birine doğan Paris Hilton uzun yıllar boyunca lüks yaşamın, skandalların, bitmeyen eğlencelerin ve çalkantılarla dolu bir özel hayatın kahramanı oldu. Zengin ve şımarık “sosyetik” güzel damgası yiyen, attığı her adım olay olan Paris Hilton bir süre önce bambaşka bir yolculuğa çıkmıştı.

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Artık 42 yaşında, hayatının olgunluk günlerini yaşıyor olsa da Paris Hilton zihnimize hep o gençlik günlerindeki ele avuca sığmaz imajıyla kazındı. Gerçi hâlâ bir genç kız fiziğine sahip olan Paris’in yaş aldığını yüzüne bakınca anlamak zaten pek de mümkün değil.

Hayatı boyunca gece kulüplerinde partileyen, mahrem görüntüleri basına yansıyınca hayatı altüst olan, inişli çıkışlı yıllarında hapse bile düşen dünyanın en tanınmış sosyetik güzeli aradığı aşkı da bir türlü bulamamış, üç kez nişanlanarak evliliğin kıyısına gelip her seferinde bu kararından dönmüştü.

Sosyetik güzel sahnelere döndü, eşi onu kucağında minik oğullarıyla izledi
Paris Hilton uzun yıllar aradığı mutluluğu Carte Reum'la buldu

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Paris Hilton'un hayatı kendisiyle yaşıt girişimci iş insanı Carter Reum’la tanışınca değişti. 2021’in başında nişanlanan çift yılın sonlarına doğru da 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlendi. Hayatı boyunca aradığı mutluluğu en sonunda bulan Paris, bu kez de uzun süre bebek haberleriyle gündeme gelmişti.

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Evlendikten sonra bir de çocuk sahibi olmak isteyen Paris Hilton’un annesi Kathy Hilton bir anda ortaya çıkıp kızının çocuk istediğini ancak hamile kalmayı başaramadığını söyleyiverdi. 2022’de anne – kız bu konudaki karşılıklı açıklamalarla gündeme gelmeye devam etti. 2023’ün hemen başındaysa Paris Hilton oğlu Phoenix’le birlikte ilk Instagram pozunu vererek hem annesine cevap verdi hem de tüm dünyaya sürpriz bebek haberini vermiş oldu.

Sosyetik güzel sahnelere döndü, eşi onu kucağında minik oğullarıyla izledi
Çiftin oğlu Phoenix neredeyse 6 aylık oldu

Ünlü isim oğluna taşıyıcı annelik yöntemiyle sahip olmayı tercih etmişti. Annesiyle girdiği “doğuramaz – doğurabilirim” tartışmalarına da hamileliğinin önünde fiziksel bir engel olmadığını ancak doğum yapmaktan çok korktuğu için böyle bir yöntem seçtiğini açıklayarak son verdi. Paris Hilton, yakın geçmişte verdiği röportajlardan birinde 20’li yaşlarının başında hamile kaldığını ancak anneliğe hazır olmadığı için bebeğini aldırdığını da itiraf etmişti.

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Artık büyük bir aşkla sevdiği kocası ve henüz 6 aylık olan oğluyla aradığı mutluluğa ve özlemini çektiği aileye kavuşan Paris Hilton yavaş yavaş eski günlerine dönüş yapacak. Ancak elbette bu kez sabahlara kadar eğlenen bir parti kızı olarak değil…

Sosyetik güzel sahnelere döndü, eşi onu kucağında minik oğullarıyla izledi
Şarkıcılık kariyerine geri dönen Paris, günlerce konseri için böyle çalıştı

Sosyetik güzel olarak tanındığı yıllarda bir yandan realite şovlarında ekran yüzü olan hatta birkaç filmde oyunculuktan yana şansını da deneyen Paris Hilton yaşantısını kaleme aldığı bir kitap da yazmış ve heybesine yazarlık titrini de eklemişti.

Ancak Hilton’un en büyük tutkularından biri hep müzik oldu. Yıllar boyunca DJ’lik yapan, ünü ve sahip olduğu güçlü isimden de yardım alarak dünyanın birçok yerinde DJ olarak sahne alan ünlü yıldız bir süredir gözünü (yeniden) şarkıcılığa dikmişti.

Sosyetik güzel sahnelere döndü, eşi onu kucağında minik oğullarıyla izledi
Paris'in konser öncesi son provasında baş destekçileri eşi ve minik oğlu oldu

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Aslında Paris Hilton 2006’da kendi adını taşıyan bir albüm yaptı. Albüm, eleştirmenlerden pek de geçer not alamadı ve başarılı bulunmadı ancak iyi satış rakamları yakaladı ve Hilton, albümden yayınlanan 3 single ile listeleri zorladı.

Paris, ilerleyen yıllarda kariyerinin şarkıcılık kısmını rafa kaldırdı ve başka işler peşine düştü. Taze annemiz şimdilerde ise yeniden sahnelere döndü. Dün akşam Hollywood’daki Henry Fonda Theatre’da Stars are Blind adındaki bir şovda sahne alan ve şarkıların canlı seslendiren yıldız isim oldukça heyecanlı.

Sosyetik güzel sahnelere döndü, eşi onu kucağında minik oğullarıyla izledi
Paris Hilton'un ilk Anneler Günü paylaşımı da böyle olmuştu

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Yeniden sahneye çıkacak olmanın heyecanını yaşayan Paris Hilton son günlerde harıl harıl çalıştı. Yaptığı konser provasından anları Instagram hesabından milyonlarca takipçisiyle paylaşan Paris Hilton’un eşi Carter Reum da bu konudaki en baş destekçisi oldu.

Paris Hilton, konser öncesi provaya kendisini oğulları Phoenix’le birlikte izlemeye gelen eşinin fotoğraflarını paylaşırken “Bebeğim Phoenix benim konser provamı izlemeye geldi” yazdı ve yaşadığı mutluluğu paylaştı.

Yüksek sesten etkilenmesin diye pırıltılı mavi kulaklıklar takan minik Phoenix sahneye şaşkın şaşkın bakarken Carte Reum da gururlu bir eş ve taze baba olarak sahnedeki eşini hayranlıkla izledi. Üzerinde mini bir elbise olan ve uzun saçlarını at kuyruğu yapan Paris Hilton’un, paylaştığı fotoğraflarda kendini blur’layıp eşini ve bebeğini net şekilde paylaşması da dikkatlerden kaçmadı.

Sosyetik güzel sahnelere döndü, eşi onu kucağında minik oğullarıyla izledi
Ünlü isim kariyerine müzük ve şarkıcılıkla devam edecek gibi görünüyor

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Bu aslında hem artık kendini değil mutlu ailesini merkeze alma hem de elbette sahneye ne şekilde çıkacağını önceden belli etmeme çabasının ürünüydü. Konsere de adını veren ve en bilindik şarkısı olan Stars are Blind’ın yeni versiyonunu aynı zamanda yakın arkadaşı da olan Kim Petras’la birlikte yeniden yorumlayan ve yeniden piyasaya süren Paris Hilton, kariyerini şarkıcılıkla devam ettirecek gibi görünüyor. Hatta belki yeni bir albümün hazırlıkları çoktan başlamış bile olabilir…

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#Paris Hilton#Stars Are Blind#Carter Reum

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