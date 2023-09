Dünyanın en acı cipsinin can aldığı iddia edildi... Aşırı acı tüketmek sağlığımızı tehlikeye atar mı? | 9 SORU 9 YANIT

2019’da Journal of the American College of Cardiology'de yayımlanan bir çalışmada düzenli olarak biber yiyen kişilerin kalp hastalığından ölme riskinin azaldığı saptandı. Araştırmacılar, Güney İtalya'da yaşayan 22.000'den fazla insanın diyetlerini ve sağlık kayıtlarını ortalama sekiz yıldan biraz uzun bir süre boyunca takip etti. Haftada dört defadan fazla acı biber yiyen kişilerin kalp hastalığından ölme ihtimali, baharatlı-acı biberi nadiren yiyen veya hiç yemeyenlere göre üçte bir oranında daha azdı. Buna neden olan, acı biberde bulunan kapsaisin adı verilen bir bileşik; kapsaisin atardamarlarda plak oluşumunu azaltıyor, kalp krizi riskini artıran yangıyı azaltıyor, kalbi koruyan HDL kolesterolü artırıyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Aytaç Karadağ