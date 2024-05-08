Yine tüm umutları çöpe gitti... Memleketinden eli boş dönecek... Bu kez 45 dakikayı bile ona çok gördüler

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Kral Charles’ın tacını takmasının üzerinden bir yıl geçmeden önce kendisinin sonra da Kate Middleton’ın kanser olduğu ortaya çıktı.

Kraliyetin bu en üst düzey iki üyesi kanser tedavisi görmeye başladı, zaten göz önünde olan aile iyice mercek altına alındı.

2020’de eşi Meghan Markle ile ABD’ye taşınan Prens Harry’nin aileyle yaşadığı kavga ve küslükler de bu zorlu süreci daha da zorlaştırmış gibi görünüyor. En azından Harry adına… İngiliz kraliyet ailesi Charles ve Kate Middleton'ın peş peşe kansere yakalanmasıyla sarsılmış durumda

KANSER HABERİNİ ALINCA YUVASINA KOŞTU AMA HER ŞEY 45 DAKİKADA OLUP BİTTİ

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Babası Charles’ın kanser olduğunu öğrenir öğrenmez hemen İngiltere’ye koşan Harry onunla sadece 45 dakika görüşebildikten sonra ABD’ye geri dönmüştü.

Kraliyet uzmanları bu hastalıkların aile içinde yıllardır devam eden küslükleri sonlandırmak için bir fırsat olduğunu söyleseler de henüz bu konuda umulan şeylerin hiçbiri yaşanmadı.

Kral Charles kısa süre önce kanserle mücadelesinin ortasında kamu görevlerine geri döndü. Prens Harry de kurucusu olduğu Invictus Oyunlarının 10. yıldönümü için İngiltere’ye geldi.

İNGİLTERE ZİYARETİNİ PLANLARKEN NE HAYALLER KURMUŞTU

Harry’nin bu ziyaret planlanırken babası Charles’la yeniden buluşmak için görüşmelere başladığı biliniyordu. İkilinin bu kez daha uzun bir görüşme gerçekleştirmesi, belki aralarında küslüğün sona ermesini umuyordu herkes.

Harry Invictus Oyunlarının 10. yıldönümü için İngiltere’ye geldi... Bu ziyaretinde de babasıyla görüşmeyi çok istedi... Ancak Buckingham Sarayı kralın yoğun programını öne sürüp bu görüşmenin gerçekleşmeyeceğini bildirdi

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Ancak Harry’nin başta babası sonra da ailenin geri kalanıyla barışma umudu anlaşılan başka bir bahara kaldı…

Sussex Dükü Harry’nin sözcüsü bir açıklama yayınladı ve “Dük'ün bu hafta İngiltere'deyken babasıyla görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin çok sayıda soruya ve devam eden spekülasyonlara cevaben, Majestelerinin programının dolu olması nedeniyle maalesef bu mümkün olmayacak” dedi.





BABASINDAN “PROGRAMIM DOLU” CEVABINI ALDI

Yani Harry çok istese de babasıyla yine görüşemeyecek çünkü Buckingham Sarayı kralın oğluna onun yoğun programı nedeniyle meşgul olduğunu bildirmiş…

Açıklamanın devamında “Harry elbette babasının taahhütlerini ve diğer çeşitli önceliklerini anlıyor ve onu yakında görmeyi umuyor” ifadelerine yer verildi.

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Ancak bu Harry için bir kez daha büyük bir hayal kırıklığı anlamına geliyor.

Harry ve Meghan bir çift olarak İngiltere'ye en son Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için birlikte geldi... Harry o zamandan beri memleketine karısını yanına almadan geliyor

Gözden Kaçmasın Prens Harry ailesine barış çağrısı yaptı ama hüsrana uğradı… Artık elinde tutunduğu tek bir umut var Haberi görüntüle

Sussex Dükü, Invictus Oyunlarının 10. yıldönümünü kutlamak üzere Londra'da bulunduğu süre içerisinde birçok etkinliğe katılacak.

Oğlu Invictus Oyunları etkinliğiyle meşgulken, Kral Charles Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kral bugün de Buckingham Sarayı'nda bir bahçe partisine ev sahipliği yapacak.



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Tahta çıktığından beri güçlü bir kral portresi çizen Charles'ın küçük oğlu söz konusu olduğunda çok duygusallaştığı söyleniyor

“GÜÇLÜ” KRAL KÜÇÜK OĞLU SÖZ KONUSU OLUNCA DUYGUSALLAŞIYOR

Kraliyet uzmanları Charles’ın şimdiye kadar güçlü bir kral portresi çizdiğini ancak ailesi özellikle de sevgili oğlu Harry söz konusu olduğunda son derece duygusallaştığını söylüyorlar.

Onu gerekli olduğu zamanlarda bile uyarmaktan hatta azarlamaktan çekinen kral için “Sevgili oğlu Harry'nin dahil olduğu durumlar için üzülüyor. Oğullarının son yıllarını bir ızdıraba dönüştürmemesini umuyor ve aralarındaki küslüğü zamanla çözeceklerini umuyor” deniyor.

Kral ölmeden önce iki oğlunun barıştığını görmeyi arzu ediyor

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İngiliz kraliyet ailesi uzmanı Hilary Fordwich “Kral Charles, oğulları arasında uzlaşma ihtimalinin çok düşük olmasından dolayı üzüntü duyuyor” dedi.

“BEN ÖLMEDEN OĞULLARIM BARIŞSIN”

Charles ölmeden önce iki çocuğunun arasındaki bu kavganın bitmiş olmasını çok arzu ediyor. Ancak anlaşılan bu konuda kendisi harekete geçip devreye girmedikçe bu pek de mümkün görünmüyor.

Fordwich “Charles Harry'yi kucaklamaya açık olma konusunda tutarlı davrandı” diyor. Ancak kralın etrafındakiler tarafından sürekli Harry'nin niyetleri konusunda temkinli olması yönünde uyarıldığını da ekliyor.

Charles'ın en çok da torunları Archie ve Lilibet'i hiç görememekten hatta onları tanımamaktan dolayı üzgün olduğu söyleniyor

Tüm bu hastalık süreci ve aile kavgaları arasında Kral Charles’ı en çok üzen şeyin ise torunları Prens Archie ve Prenses Lilibet'i görememek ve hatta tanımamak olduğu söyleniyor…