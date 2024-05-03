Prens Harry ailesine barış çağrısı yaptı ama hüsrana uğradı… Artık elinde tutunduğu tek bir umut var

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Bir yandan Kral Charles bir yandan da Galler Prensesi Kate Middleton’ın kansere yakalanmaları ve tedavi süreçleriyle ilgili belirsizlikler sürüyor.

Resmi kaynaklar bu iki isim için de tedavinin devam ettiğini ve durumun umut verici olduğunu söylese de ne Charles’ın ne de Kate Middleton’ın vücutlarının hangi bölgesinde ne tür bir kanser olduğu biliniyor. Harry ve Meghan ABD'deki yaşantılarını sürdürürken Harry bir yandan da İngiltere'deki ailesiyle arasını düzeltmenin peşinde

HARRY BİR SÜREDİR ELİNDEN GELENİ YAPIYOR AMA…

Tüm dünyanın gözü bu iki isme çevriliyken ailenin ABD’de yaşayan “sorunlu” üyesi Prens Harry de kendi çapında bu durumu bir fırsat bilip ailesiyle arasındaki sorunları çözmek ve küslüklere son vermek için uğraşıyor.

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Geçtiğimiz günlerde İngiltere’ye geleceği öğrenilen Harry’nin bir kez daha aileye zeytin dalı uzattığı ortaya çıktı. Ancak anlaşılan kendileri can derdine düşmüş olan yakınları bu çabayı çok da umursamıyor…

Harry önümüzdeki hafta İngiltere'ye gelecek ve ailesinin de kendisi için çok önemli olan Invictus Oyunları 10. yıl kutlama törenine davet etti

Harry önümüzdeki çarşamba günü Londra'daki Invictus Oyunları 10. yıl kutlama törenine ev sahipliği yapmak için memleketine geri dönecek.

BİR KEZ DAHA AİLEYE ZEYTİN DALI UZATTI

Küskün prensin St Paul's Katedrali'ndeki etkinliğe kraliyet ailesinin tüm üyelerini davet ettiği, bunu aralarını düzeltmek için bir fırsat olarak gördüğü iddia edildi.

Ancak saray kaynakları aileden hiç kimsenin Harry’ye cevap vermediğini ve etkinliğe katılacaklarını bildirmediğini söylüyor. Anlaşılan prensin eli bir kez daha boş kalacak ve kendisi için çok önemli bu günde ailesinden destek göremeyecek.

Ancak prensin daveti ne yazık ki ailede karşılık bulmadı...

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Prens Harry’nin kurduğu ve savaş gazisi askerlere yardım amacı taşıyan ve her yıl düzenlenen etkinliklere sahne olan Invictus Oyunları onuncu yılını kutluyor. Bu vakıf Harry’nin kraliyet üyesi olarak üstlendiği en önemli görevdi.

Harry ve babası Charles birbirlerini en son şubat ayında, 75 yaşındaki Charles'a kanser teşhisi konulduğunda görmüş ve Harry onu görmek için Kaliforniya'dan kalkıp gelmiş ancak kralla sadece 30 dakika görüşebilmişti. Kral Charles ve Kraliçe Camilla geçtiğimiz günlerde yeni bir kraliyet portresi için böyle poz vermişti... Bu fotoğrafla birlikte kralın görevlerine geri döneceği de açıklandı

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DAVETİNE KARŞILIK ALAMADI

Telegraph'ın haberine göre, Harry'nin etkinliğinin yapılacağı çarşamba günü Charles, tıbbi tavsiye beklenmeksizin sezonun ilk Buckingham Sarayı bahçe partisine katılmadan önce İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile haftalık görüşmesini yapacak.

Saraya yakın kaynaklar Harry'nin William'ı ve kraliyet ailesinin diğer üyelerini, kurucusu olduğu gazilere yardım derneğini onurlandırmak üzere etkinliğe davet ettiğini doğruladı.

Harry babası Charles'la barışsa bile ağabeyi William'la arasını düzeltmesi oldukça zor görünüyor

Harry'nin kanser tedavisi gören babası Kral Charles'ı görüp görmeyeceği henüz bilinmiyor. Buckingham Sarayı aile üyelerinin özel görüşmeleri hakkında yorum yapmıyor.

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KUZENLERİ ONA KUCAK AÇACAK MI?

Harry İngiltere’ye gitmeden pazartesi günü oğlu Prens Archie'nin 5. doğum gününü kutlayacak. Harry’nin aile içinde şu anda sadece kuzenleri Prenses Beatrice ve Eugenie ve Zara Tindall’la görüştüğü biliniyor.

Ancak kuzenlerine kucak açan bu üç kraliyet üyesinin de törene katılıp katılmayacağı henüz belli değil. Harry İngiltere ziyaretini yine tek başına gerçekleştirecek yani Meghan Markle en son Kraliçe Elizabeth’in cenazesi için ayak bastığı bu ülkeye yine gelmiyor.

Şu anda kraliyet ailesinde Harry'yle hâlâ görüşmeye sadece kuzenleri, Prenses Anne'in kızı Zara Tindall ve Prens Andrew'nün iki kızı Prenses Beatrice ve Eugenie devam ediyor

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Harry babası Charles’ın kanser olduğunun ortaya çıkmasından sonra ABC News'e verdiği demeçte, o ayın başlarında babasıyla geçirdiği zaman için "minnettar" olduğunu söyledi ve "Elimden geldiğince ailemi görmeye gideceğim" diye ekledi.

BARIŞMA UMUDU YAZIN GELECEK DAVETE BAĞLI

Harry, Windsor arazisindeki Frogmore Cottage'dan kovulduktan sonra artık İngiltere'de bir evi olmadığı için Londra'da bir otelde kalacak.

39 yaşındaki Harry, bomba etkisi yaratan "Spare" adlı anı kitabının ardından 41 yaşındaki ağabeyi William’la bir yıldan uzun bir süredir hiç konuşmadı.

Kral Charles'ın kansere yakalandıktan sonra tutumunu değiştirmeye başladığı, oğluyla barışmak ve çok özlediği torunlarını görmek için Harry ve Meghan'ı bu yaz İskoçya'ya çağıracağı söyleniyor

Bu son ziyaretinde de istediği barışma gerçekleşmeyecek olan Harry’nin yaz aylarında babası Charles’dan bir davet alabileceği iddia edilmişti. Artık oğluyla barışmak isteyen ve torunlarını çok özlediği söylenen Charles’ın torunları Archie ve Lilibet'i görebilmek için Harry ve eşi Meghan Markle'ı bu yaz İskoçya'daki Balmoral kalesine davet etmesi bekleniyor.