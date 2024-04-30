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Asi prens memleketine gidiyor ama elleri yine boş kalacak… Charles’tan oğluna soğuk duş: Babanız sizi göremeyecek kadar meşgul!

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#PRENS HARRY#Kral Charles#İngiliz Kraliyet Ailesi
Asi prens memleketine gidiyor ama elleri yine boş kalacak… Charles’tan oğluna soğuk duş: Babanız sizi göremeyecek kadar meşgul
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 07:59

Hastalık ya da ölüm gibi durumlarda genellikle ailelerde geçmiş kavgalar unutulur, küslükler son bulur. Ancak kraliyet ailesindeki küslük ve kavgalar için bu genel geçer kurallar bile işlemez durumda gibi görünüyor…

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HARRY BİR KEZ DAHA İNGİLTERE YOLUNDA

Geçen hafta önce, şubat ayında geçirdiği ameliyatın ardından kansere yakalandığı açıklanan İngiltere Kralı Charles’ın durumunun bilinenden daha kötü olduğu ve cenaze planlarının güncellenmeye başladığı haberleri basına yansımıştı.

Bu iddiaların büyük yankı bulmasının ardından ise Buckingham Sarayı hemen bir açıklama yayınlayarak Charles’ın tedavisinin devam ettiğini ancak kralın durumunun iyi olduğunu artık kamuya açık kraliyet görevlerine geri döneceğini açıklamıştı.

Asi prens memleketine gidiyor ama elleri yine boş kalacak… Charles’tan oğluna soğuk duş: Babanız sizi göremeyecek kadar meşgul
İngiltere kraliyet ailesi içindeki kavga ve küslükler bir türlü çözüme kavuşamıyor

Bir yandan Galler Prensesi Kate Middleton’ın da kanser tedavisi gördüğü dünyanın bu en ünlü ailesinde son yıllarda yaşanan küslükler ise tüm bu kötü tabloya rağmen bitmek bilmiyor. Önümüzdeki hafta Londra’ya gelecek Prens Harry’nin ellerinin bir kez daha boş kalacağı iddia edildi…

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"KRAL SİZİNLE GÖRÜŞEMEYECEK KADAR MEŞGUL PRENSİM"

İngiliz basını şimdiden Harry’nin babası Charles’la görüşmek istese de bunu başaramayacağını yazmaya başladı. The Telegraph'da yer alan habere göre son iki aydır birbirlerini görmemelerine rağmen Charles'ın programının Harry ile görüşmesine izin verip vermeyeceği henüz bilinmiyor. Görüşürse de bu kısa sürecek.

Asi prens memleketine gidiyor ama elleri yine boş kalacak… Charles’tan oğluna soğuk duş: Babanız sizi göremeyecek kadar meşgul
Prens Harry babası Charles'ın kanser olduğu açıklandığından beri ikinci kez İngiltere yolunda ancak kralın oğluyla görüşme ihtimali düşük

Kral Charles’ın kraliyet görevlerine geri döneceği ve İngiltere’ye gelen oğluyla “çok meşgul” olacağı bahanesiyle görüşmeyeceği söyleniyor. Prens Harry başkanlığını yaptığı Invictus Oyunları'nın 8 Mayıs'ta Aziz Paul Katedrali'nde düzenlenecek 10. yıldönümünü kutlamak üzere Londra’ya gelecek.

ADIM ADIM ABD VATANDAŞLIĞINA YÜRÜYOR

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Prens Harry 2020’de Meghan Markle’la birlikte kraliyet görevlerinden istifa edip ABD’ye taşındığından beri ailesindeki hemen herkesle küs. Üstelik geçtiğimiz günlerde Harry’nin daha önce Birleşik Krallık olarak kaydedilen ikametgah bilgilerinin artık resmen ABD olarak değiştirildiği ortaya çıkmıştı.

Asi prens memleketine gidiyor ama elleri yine boş kalacak… Charles’tan oğluna soğuk duş: Babanız sizi göremeyecek kadar meşgul

Bu da son 4 senedir ABD’de yaşayan Harry’nin İngiliz vatandaşlığından çıkıp ABD vatandaşı olmak için attığı ilk adım olarak nitelendirildi. Bu gerçekleşirse Harry ve Meghan’ın şimdilik sahip olmaya devam ettikleri Sussex Dük ve Düşesi unvanlarının ellerinden alınmasına yol açabilir…

Asi prens memleketine gidiyor ama elleri yine boş kalacak… Charles’tan oğluna soğuk duş: Babanız sizi göremeyecek kadar meşgul
Kral hastalığına rağmen görevlerinin başında... Harry'nin İngiltere seyahati esnasında da Charles'ın programının dolu olacağı söyleniyor

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Gözden KaçmasınSanki kayınpeder değil de öz baba… Kral Charles’tan kanser tedavisi gören gelini Kate’e büyük jest…Sanki kayınpeder değil de öz baba… Kral Charles’tan kanser tedavisi gören gelini Kate’e büyük jest…Haberi görüntüle

KÜSLÜK BU KADAR DERİN Mİ?

He ne kadar kansere yakalandıktan sonra aile içindeki küslüklerin bitmesi ve uzun süredir arasının açık olduğu oğlu Harry’yle barışmak istediği söylense de Charles’ın İngiltere’ye gelecek olan oğlu Harry’yle görüşmeyecek olması tüm bu hastalık gündemine rağmen küslüğün ne kadar derin olduğuna işaret olarak gösterildi.

Asi prens memleketine gidiyor ama elleri yine boş kalacak… Charles’tan oğluna soğuk duş: Babanız sizi göremeyecek kadar meşgul

Telegraph'a göre Kral'ın Harry’yle görüşmesine engel olacak yoğun programı arasında Başbakan Rishi Sunak ile haftalık görüşmesinin yanı sıra sezonun ilk Buckingham Sarayı bahçe partisi ve önceden ayarlanmış bir dizi diğer görüşme ve etkinlikler var.

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KANSER TEŞHİSİNİ DUYAR DUYMAZ KOŞUP GELMİŞTİ

39 yaşındaki Harry, babasının kanser teşhisini açıklamasından hemen sonra gelip 24 saat kaldıktan sonra ayrıldığı İngiltere’ye ikinci kez ayak basmış olacak. 10 Şubat'ta Buckingham Sarayı, 75 yaşındaki hükümdarın adı açıklanmayan bir kanser nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.

Asi prens memleketine gidiyor ama elleri yine boş kalacak… Charles’tan oğluna soğuk duş: Babanız sizi göremeyecek kadar meşgul

Açıklamada, “Majesteleri bugün düzenli bir tedavi programına başladı ve bu süre zarfında doktorlar tarafından kendisine halka dönük görevlerini ertelemesi tavsiye edildi. Bu süre zarfında Majesteleri her zamanki gibi Devlet işlerini ve resmi evrak işlerini yürütmeye devam edecektir” denilmişti.

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Hemen ardından Harry bir jete atlayıp babasının yanına koşarken, eşi Meghan Markle 4 yaşındaki Prens Archie ve 2 yaşındaki Prenses Lilibet’le birlikte Montecito, Kaliforniya'daki evlerinde kaldı. Sussex Dükü babasını Clarence House'da bir saatten az bir süre gördükten sonra ertesi gün Amerika'ya döndü.

Asi prens memleketine gidiyor ama elleri yine boş kalacak… Charles’tan oğluna soğuk duş: Babanız sizi göremeyecek kadar meşgul

HER ŞEY 45 DAKİKADA OLUP BİTTİ

45 dakika sürdüğü ortaya çıkan görüşmenin ardından Harry yaptığı açıklamada babasını görmek için her şeyi bırakabildiği için minnettar olduğunu söyledi ve “Ben ailemi seviyorum. Bir uçağa binip babamı görebildiğim ve onunla vakit geçirebildiğim için minnettarım” dedi.

Harry'nin yaklaşan Londra seyahati, babasını bir süre için görebileceği son fırsat değil. Bir süredir Kral Charles’ın arayı düzeltmek ve şimdiye kadar sadece birkaç kez görebildiği torunlarını görmek amacıyla Harry ve ailesini bu yaz Balmoral Kalesi'ne davet edebileceği konuşuluyor.

Asi prens memleketine gidiyor ama elleri yine boş kalacak… Charles’tan oğluna soğuk duş: Babanız sizi göremeyecek kadar meşgul
Harry ve Meghan Kate Middleton'ın kanser olduğunu öğrendikten sonra önce resmi bir açıklama yayınladılar sonra da ona şahsi olarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler

AİLE İÇİ İLİŞKİLER HASTALIK HABERLERİNE RAĞMEN DÜZELMİYOR

Charles ve Harry'nin son birkaç yıldır, 2022'de Harry'nin “Spare” adlı anı kitabının yayınlanmasıyla daha da kötüleşen kırılgan bir ilişkileri vardı. Harry'nin yıllardır kavgalı olduğu Prens William'ı görüp görmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Harry'nin, Kate Middleton'ın kanser teşhisini de tüm dünyayla birlikte bir televizyon haberinden öğrendiği ortaya çıkmıştı. Haberin duyulmasıyla birlikte Harry ve Meghan resmi bir açıklama yayınlayarak “Kate ve ailesi için sağlık ve şifa diliyoruz” dediler.

Asi prens memleketine gidiyor ama elleri yine boş kalacak… Charles’tan oğluna soğuk duş: Babanız sizi göremeyecek kadar meşgul

Harry’nin bu resmi geçmiş olsun mesajının ardından Kate Middleton’a şahsi olarak da ulaştığı söyleniyor ancak küs olan ikilinin arasında geçen bu özel görüşmenin detayları saklı kaldı.

Gözden KaçmasınArtık kendi memleketinde bir evi bile yok... Kral Charles kanser oldu, küskün oğlu Harry hemen İngiltere’ye dönmek için harekete geçti…Artık kendi memleketinde bir evi bile yok... Kral Charles kanser oldu, küskün oğlu Harry hemen İngiltere’ye dönmek için harekete geçti… Haberi görüntüle
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#PRENS HARRY#Kral Charles#İngiliz Kraliyet Ailesi

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