Yıllardır Parkinson hastalığının pençesinde... Michael J. Fox: Emeklilik kararımı Leonardo sayesinde verdim

Henüz ortada mevcut kesin bir tedavisi olmayan Parkinson hastalığına yakalandığındaysa takvimler 1991 yılını gösteriyordu ve Michael J. Fox daha 30 yaşındaydı. Hastalığını dünyaya ancak 1998’de açıkladı. Parkinson’la mücadele etmeye, filmlerde ve dizilerde oynamaya devam etti.

1985'te başlayan Geleceğe Dönüş film serisinin iki yaşayan efsanesi: Christopher Lloyd ve Michael J. Fox... Christopher Lloyd rol arkadaşını, zorlu hayat yolculuğu boyunca hiç yalnız bırakmadı

Bu konudaki en büyük desteği de ilk kez ünlendiği Family Ties dizisinde rol arkadaşı olan, 1988’de evlendiği, 4 çocuğunun annesi eşi Tracy Pollan’dan gördü. Hastalığını açıkladığı günden beri Parkinson konusunda toplumu bilinçlendirmek için aktivizme soyunan Michael J. Fox, kitap da yazdı, konferanslara da katıldı, kendi zorlu sağlık koşullarını hiçe sayarak elinden gelen her şeyi yaptı.

Tracy Pollan, Michael J. Fox'un en zor zamanlarındaki en büyük destekçisi oldu, eşinin elini hiç bırakmadı... Çiftin 4 çocuğu var

Artık 61 yaşında olan usta aktör bu çabalarıyla Parkinson hastalığının tedavisi için yapılacak araştırmalarda kullanılmak üzere 2 milyar dolar para toplanmasını sağladı. Hastalığının ilerlemesine rağmen oyunculuğa devam eden Michael J. Fox, 2021 yılında da aktörlükten resmi olarak emekli olduğunu ilan etmişti. “Parkinson’dan ölmezsiniz, Parkinson’la adım adım ölüme yaklaşırsınız” diyerek hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatan Fox “80 yaşımı göremeyeceğimi biliyorum” açıklamasıyla da hayranlarını üzmüştü.

Yıldız oyuncu son zamanlarda, hayatını, kariyerini ve hastalık sürecini anlatan belgeselle gündemde

Bugünlerde hayatını ve kariyer yolculuğunu anlatan “Still: A Michael J Fox Movie” adlı yeni bir belgeselle gündemde olan Michale J. Fox, katıldığı bir televizyon yayınında, yolda yürürken birdenbire nasıl yere düştüğünü ve anında yardımına koşan bir kadın tarafından nasıl ayağa kaldırıldığını gösteren kendisinin de Instagram’dan paylaştığı bir videoyu izletti. Videoda her şeye rağmen direnci kırılmayan yıldız oyuncunun kendine yardım eden kadına “Ayaklarımı yerden kestiniz” diyerek şaka yaptığı duyuluyor.

Michael J. Fox, Parkinson hastalığına çare bulmak için kurduğu vakıfla çok büyük bağışlar topladı ve bu bağışlarla yapılan çalışmalar hastalığın tedavisi için umut oldu

Hastalığı yüzünden yıllar içinde sayısız kere bu şekilde düşen Michael J. Fox’un kolları, omuzları ve elleri defalarca kırılmıştı. “Her geçen gün durum kötüye gidiyor. Ama gerçek böyle” diyen usta oyuncunun kendi kurduğu vakıf aracılığıyla topladığı yüksek meblağlar Parkinson tedavisi için büyük umutlar yaratmaya devam ediyor. Michael J. Fox, katıldığı programda hayranlarına aktörlükten emekli olma kararını da nasıl verdiğini ilk defa açıkladı.

Parkinson yüzünden gündelik hayatını sürdürmekte zorlanan Michael J. Fox, sık sık düşerek bir yerlerini kırıyor: Usta aktör yaşadığı böyle bir anı Instagram hesabından da paylaşmıştı

Quentin Tarantino’nun yönettiği ve başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt’in yer aldığı Bir Zamanlar... Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) filmi, yıllardır her şeye rağmen oyunculuk mesleğini sürdürmeye çalışan Michael J. Fox’un artık kendine “Dur!” dediği nokta olmuş. 2020’de, Leonardo DiCaprio’ya En İyi Erkek Oyuncu adaylığı, Brad Pitt’e de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandıran film, Hollywood’un altın döneminde sıkıntılı bir süreçten geçen ünlü bir aktörü ve onun dublörünün başından geçenleri anlatıyordu.

Michael J. Fox, emeklilik kararını, Leonardo DiCaprio'yu Once Upon A Time in Hollywood filminde izleyince almış

Filmde Leonardo DiCaprio’nun canlandırdığı karakterin ayna karşısında repliklerini unutması ve geçirdiği korkunç öfke nöbetini izleyen Michael J. Fox, hemen kendi durumunun farkına varmıştı. O sıralarda The Good Fight dizisinde Parkinson’lu bir avukatı canlandıran Fox, kendisinin de sahnelerde söylemesi gereken replikleri unutmaya başladığını ve durumun kötüleştiğini fark etmişti.

Michael J. Fox eşi ve kızlarıyla

2020’de yaşadığı bu olay ona hemen Leonardo DiCaprio’nun filmde canlandırdığı karakterin durumunu hatırlatmış, usta oyuncu aynı şekilde ayna karşısına geçip artık hiçbir repliğini hatırlayamadığını anlayınca “Artık bundan vazgeçmeli ve yoluma öyle devam etmeliyim” demeyi başarmıştı. Hayranları bu emeklilik kararına üzülse de Michael J. Fox, bu kararın huzur içinde verilmiş bir karar olduğunun altını çizdi ve zaten onu özleyen hayranlarının karşısına kendini anlatan belgeselle çıktı ve onlarla bolca hasret giderecek…