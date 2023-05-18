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Jeff Bezos ve sevgilisi 500 milyon dolarlık yatta aşk tatili yapıyor

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#Jeff Bezos#Lauren Sanchez#Süper Yat
Jeff Bezos ve sevgilisi 500 milyon dolarlık yatta aşk tatili yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 11:56

2017’den 2021’e kadar dünyanın en zengin adamıydı. 2023’ün nisan ayında yapılan açıklanan son rakamlara göreyse dünyanın en zengin üçüncü insanı oldu. Birincilikten üçüncülüğe gerilediğindeyse aslında onun için değişen çok bir şey olmadı çünkü şu sıralar 500 milyon dolarlık yatına binmiş, sevgilisiyle birlikte İspanya kıyılarında gönlünce tatil yapmaya devam ediyor.

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Jeffrey Preston Bezos ya da dünyanın onu tanıdığı adıyla Jeff Bezos, kurduğu dünyanın en büyük e – ticaret girişimi Amazon’un CEO’luk koltuğundan kalktı ancak hakkında yapılan internet aramalarına bakılırsa saniyede 2 bin 489 dolar, dakikada ise 149 bin 353 dolar kazanmaya devam ediyor. Bu hızda para kazanmaya devam eden Bezos’un tahmini kişisel servetiyse 125 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Jeff Bezos ve sevgilisi 500 milyon dolarlık yatta aşk tatili yapıyor

Üstelik 2019’da, 25 yıllık eşi ve bunca serveti yaratan şirketi Amazon’u birlikte kurup büyüttüğü MacKenzie Scott’tan boşanırken 38 milyar dolarlık bir anlaşmayı imzalamasına rağmen! Jeff Bezos, şimdilerde Amerika’nın ünlü televizyon yüzlerinden, sunucu Lauren Sanchez’le birlikte. Bezos’un eşinden boşanacağı haberi ilk duyulduğunda medya, milyarder iş insanının bir süredir Sanchez’le birlikte olduğunu iddia etmişti.

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Bezos ve Sanchez de zaten haberin duyulmasıyla birlikte saklanmaktan vazgeçtiler. O dönem kendisi de evli olan Lauren Sanchez, eşinden ayrıldı. Ancak Bezos’la bir süredir birlikte olduğu ortaya çıktıktan sonra tabii. Artık ilişkilerinin dördüncü yılında olan Jeff Bezos ve Lauren Sanchez, kimseden saklanmadan ve özgürce aşklarının tadını çıkarıyor.

Jeff Bezos ve sevgilisi 500 milyon dolarlık yatta aşk tatili yapıyor
Bezos- Sanchez çifti yatlarından inip İbiza turuna çıkarken de görüntülendi

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Jeff Bezos’un böylesi bir servetle sahip olduğu mülklerin, uçakların, yatların ve aklınıza gelebilecek her türlü lüksü içeren varlıklarının haddi hesabı yok tahmin edebileceğiniz gibi. Ama dünyanın en zengin inşaları listesinin tepesinde yer alırken bunlarla yetinmek neden? Zaten Bezos da yetinmedi ve 2018’de yapılması için talimat verdiği ve yıllardır dünyanın diline dolanan süper yatına kısa süre önce kavuştu.

Jeff Bezos ve sevgilisi 500 milyon dolarlık yatta aşk tatili yapıyor
Koru adının taşıyan ve yapımı 5 yıl süren ve toplamda Jezz Bezos’a 500 milyon dolara mal olan dünyanın uzun süper yatı, geçen mart ayında suya indi. Ve Bezos da hiç vakit kaybetmeden sevgilisi Lauren Sanchez’i yanına alarak dünyanın en pahalı yatıyla İspanya sahillerini turlamaya ve dünyaya caka satmaya başladı.

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Bu yat ne kadar dev diye düşünmeye çalışınca kafamızda daha net bir resim oluşması için Koru’nun 127 metrelik uzunluğunun dik durması durumunda Giza Piramiti’nden daha uzun olduğunu ve Eyfel Kulesi'nin ise neredeyse yarısı kadar olduğunu hatırlatalım. Üstelik 500 milyon dolarlık yatın bir de yavrusu yani destek yatı var. Üstelik bu daha küçük yatta bir helikopter pisti de var. Bezos'un sevgilisi eski televizyon sunucusu Lauren Sanchez'in helikopter pilotu ehliyeti olduğunu da yazmış olalım.

Jeff Bezos ve sevgilisi 500 milyon dolarlık yatta aşk tatili yapıyor

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İşte sulara inen bu devasa yatı İspanya sularına sürdüren ve kendisi de özel jetine atlayıp Mallorca kıyılarında sevgilisi Lauren Sanchez’le kıyıları gezip tatile başlayan Jeff Bezos, her ne kadar gözlerden uzakta olmaya çalışsa da 5 yıldır bu yatın suya inmesini bekleyen paparazziler görev başındaydı ve tatildeki aşıkların boy boy fotoğrafları anında medyaya yansıdı.

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53 yaşındaki üç çocuk annesi Lauren Sanchez, pembe bikinisi ve üzerine aldığı beyaz tunikle yatın güvertesinde boy gösterirken, Sanchez’le aşk yaşamaya başladığından beri gençleşen ve her geçen gün fitleşen Jeff Bezos da mavi şort mayosu ve üzerindeki beyaz ceketiyle sevgilisiyle uyumlu bir görüntü sergiledi. Ünlü aşıklar yatlarında baş başa tatilin keyfini çıkarırken süper yat Koru da Mallorca sahillerinden ayrılıp İbiza’ya yöneldi.

Jeff Bezos ve sevgilisi 500 milyon dolarlık yatta aşk tatili yapıyor

Bezos, 500 milyon dolarlık yatını suda tutmak için yılda 25 milyon dolar harcamak zorunda. Süper yatından hariç bir de Beverly Hills’de, binlerce dönüm üzerine kurulu devasa bir mülk için 165 milyon doları  gözden çıkaran Bezos, Amazon’un hisse düşüşü nedeniyle geçen yıl 57 milyar dolar kayıp yaşamıştı. Şimdilik bu dev emlak yatırımı askıda ancak ne kadar para kaybederse kaybetsin yine de dünyanın en zengin birkaç insanından olmayı başaran Bezos, şimdilik bu kayıplarla dertlenmek yerine sevgilisiyle eğlenmeyi tercih ediyor.

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#Jeff Bezos#Lauren Sanchez#Süper Yat

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