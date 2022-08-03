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Jeff Bezos'un mega yatı için sabah karşı gizli operasyon!

#Jeff Bezos#Süper Yat#Hollanda
Jeff Bezosun mega yatı için sabah karşı gizli operasyon

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Jeff Bozos'un 500 milyon dolara yaptırdığı mega yatı, tarihi Koningshaven Köprüsü'nün yıkılmasına izin çıkmaması ve insanlardan gelen yoğun eleştirilerden sonra sabaha karşı yapılan bir operasyonla inşa edildiği tersaneden taşındı.

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Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un Hollanda'lı Oceano şirketine yaptırdığı mega yat geçtiğimiz kışın en çok tartışılan konularından birisi olmuştu.

TARİHİ KÖPRÜYÜ SÖKMEK İSTEDİLER

Toplam maliyeti 500 milyon dolar olan 127 metre uzunluğundaki yatın Hollanda'da inşa edildiği limandan çıkarılması için Rotterdam’ın simgesi olan tarihi Koningshaven Köprüsü sökülmesi gündeme gelmişti.

Jeff Bezosun mega yatı için sabah karşı gizli operasyon

Tarihi Koningshaven Köprüsü

ŞİRKET MASRAFLARI ÜSTLENECEĞİNİ SÖYLEDİ ANCAK TEPKİ YAĞDI

Mega yatı üreten şirket 1878 yılında yapılan tarihi köprünün altındaki geçiş mesafesinin sadece 40 metre olması nedeni ile köprünün sökülmesinin tek seçenek olduğunu iddia ederek ve söküm ve birleştirme maliyetlerini karşılayacağını açıklamıştı.

Jeff Bezosun mega yatı için sabah karşı gizli operasyon
Yatın inşa edildiği tersaneden görünüm 

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Ancak kentin simgesinin Jeff Bezos için sökülecek olması insanların tepkisine yol açtı. Sosyal medyada örgütlenen yerel halk tartışma konusu olan yata yumurta fırlatma eylemi için hazırlık bile yaptı.

GİZLİ OPERASYON: SABAHA KARŞI YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Hollanda basınında  yer alan haberlere göre bitmesine sayılı günler kalan süper yat ,sabaha karşı yapılan gizli bir operasyonla Oceanco tersanesinden Rotterdam'daki Greenport tersanesine taşındı.

Jeff Bezosun mega yatı için sabah karşı gizli operasyon

Şirket yatın taşınmasının gizli kalması için kimsenin olmadığı saatleri seçse bile sosyal medyanın meraklı gözlerinden kaçamadı.

KÖPRÜNÜN SÖKÜLMESİNE İZİN ÇIKMADI

Şehir yetkililerinin kamuoyundan gelen yoğun baskıya boyun eğerek tarihi köprünün sökülmesini reddetmesi üzerine böyle bir yola başvurulduğu iddia edilirken yatın taşındığı anlar Youtube'a yüklenen bir video sayesinde görüldü.

Jeff Bezosun mega yatı için sabah karşı gizli operasyon

Olaya şahit olan görgü tanıklarından biri nakliyenin hızına dikkat çekerek yatın güneybatıya gitmesinin üç saatten az sürdüğünü belirtti.

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EYFEL KULESİNİN YARISI KADAR

Hollandalı yat imalatçısı Oceanco, daha önce de yaklaşık 107 metrelik dünyanın en büyük ikinci yatı Black Pearl'ü yapmıştı. Bezos'un 120 metreden uzun yatı, dikine konmuş olsa Giza Piramidi'nden daha uzun oluyor. Eyfel Kulesi'nin ise neredeyse yarısı kadar.

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