Jeff Bezos'un mega yatı için sabah karşı gizli operasyon!

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un Hollanda'lı Oceano şirketine yaptırdığı mega yat geçtiğimiz kışın en çok tartışılan konularından birisi olmuştu.
TARİHİ KÖPRÜYÜ SÖKMEK İSTEDİLER
Toplam maliyeti 500 milyon dolar olan 127 metre uzunluğundaki yatın Hollanda'da inşa edildiği limandan çıkarılması için Rotterdam’ın simgesi olan tarihi Koningshaven Köprüsü sökülmesi gündeme gelmişti.
ŞİRKET MASRAFLARI ÜSTLENECEĞİNİ SÖYLEDİ ANCAK TEPKİ YAĞDI
Mega yatı üreten şirket 1878 yılında yapılan tarihi köprünün altındaki geçiş mesafesinin sadece 40 metre olması nedeni ile köprünün sökülmesinin tek seçenek olduğunu iddia ederek ve söküm ve birleştirme maliyetlerini karşılayacağını açıklamıştı.
Ancak kentin simgesinin Jeff Bezos için sökülecek olması insanların tepkisine yol açtı. Sosyal medyada örgütlenen yerel halk tartışma konusu olan yata yumurta fırlatma eylemi için hazırlık bile yaptı.
GİZLİ OPERASYON: SABAHA KARŞI YERİ DEĞİŞTİRİLDİ
Hollanda basınında yer alan haberlere göre bitmesine sayılı günler kalan süper yat ,sabaha karşı yapılan gizli bir operasyonla Oceanco tersanesinden Rotterdam'daki Greenport tersanesine taşındı.
KÖPRÜNÜN SÖKÜLMESİNE İZİN ÇIKMADI
Şehir yetkililerinin kamuoyundan gelen yoğun baskıya boyun eğerek tarihi köprünün sökülmesini reddetmesi üzerine böyle bir yola başvurulduğu iddia edilirken yatın taşındığı anlar Youtube'a yüklenen bir video sayesinde görüldü.
EYFEL KULESİNİN YARISI KADAR
Hollandalı yat imalatçısı Oceanco, daha önce de yaklaşık 107 metrelik dünyanın en büyük ikinci yatı Black Pearl'ü yapmıştı. Bezos'un 120 metreden uzun yatı, dikine konmuş olsa Giza Piramidi'nden daha uzun oluyor. Eyfel Kulesi'nin ise neredeyse yarısı kadar.