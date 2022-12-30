Dünyanın en zengin adamıyla sevgili olmuştu: Önce yılbaşı tatilinde caka sattı sonra da uzaya gidecek!

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JEFF BEZOS EN ZENGİNLER LİSTESİNDE DÖRDÜNCÜ SIRADA

2022 yılını dünyanın en zengin insanı olarak bitirecek kişi şu an itibarıyla Bernard Arnault. LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) şirketinin CEO’su olan Arnault, zenginlikte Elon Musk’ı bile geçmiş durumda. Yeni listeye göre Jeff Bezos artık dünyanın en zengin dördüncü adamı. Liste çok oynak olduğu için bu sıralamada beşinciliğe düştüğü de oluyor hatta. Ama tüm bu rakamsal gerçekler Bezos ve sevgilisi Lauren Sanchez’in görkemli hayatlarından bir şey eksiltmiyor. 25 YILLIK KARISINDAN OLAYLI ŞEKİLDE BOŞANMIŞTI

Jeff Bezos ve eşi yazar MacKenzie Bezos’un 25 yıllık evliliklerini bitirme kararı aynı zamanda dünyanın en pahalı boşanmalarından biri olarak tarihe geçmişti. New York Post gazetesi haberin duyulduğu günlerde Jeff Bezos’un bir süredir Lauren Sanchez isimli eski bir televizyon sunucusuyla gizli ilişki içinde olduğunu iddia etmişti. Bezos ve Sanchez de zaten haberin duyulmasıyla birlikte saklanmaktan vazgeçtiler. O dönem kendisi de evli olan Lauren Sanchez, eşinden ayrıldı. Ancak Bezos’la bir süredir birlikte olduğu ortaya çıktıktan sonra tabii.

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Sanchez ile Bezoz’un ilişkilerinin, Bezos’un eşinden ayrılmaya karar vermeden 8 ay önce başladığı ve çiftin birlikte tatil yaptığı da iddia edildi. Bezos ile yasak aşk yaşadığı belirtilen, ilişkileri sonradan resmileşen Sanchez’in biten evliliğinden 2 çocuğu var. ARTIK ÜNLÜ SUNUCUYLA AŞK YAŞIYOR

58 yaşındaki JEFF BEZOS ve 52 yaşındaki sevgilisi sunucu Lauren Sanchez geçen yıl yılbaşı tatillerini St. Barts adasında, Bezos'un süper yatında yapmıştı. Hatta ikiliye Sanchez'in eski sevgilisi Tony Gonzalez, onun eşi ve Gonzalez'den olan oğlu da eşlik etmişti. Bezos, yatındaki yılbaşı partisinde giydiği dar pantolonu, çarpıcı gömlek modeli ve kalpli gözlükleri ile dikkat çekmişti. Sanchez ile birlikte olmaya başladığından beri imajındaki değişimle dikkat çeken Bezos sürekli olarak gençleşmeye çalışıyor izlenimi veriyor. Bezos, Sanchez ile birlikte olmaya başladıktan sonra spora yöneldi, estetik yaptırdı ve daha renkli giysi tercihleri yapıyor. BEZOS GENÇLEŞMEYE ÇALIŞIYOR

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Çift, bu yıl yılbaşı tatillerini Amerika’nın ünlü kış tatili ve kayak merkezi Aspen’de yapmaya karar vermişler. Birlikte kayak yapan ve Aspen’deki her yeri el ele kol kola gezen çiftin giydikleri oldukça pahalı kayak takımları ve kışlık giysiler dikkat çekti. Üstelik ikili aşklarının bir nişanesiymişçesine takım gibi benzer kıyafetleri ve aynı renkleri tercih etti. Bol bol kayak yapmakla kalmayıp merkezdeki dükkanlarda da sık sık görüntülenen Bezos ve Sanchez zenginliklerinin tadını çıkardı. İLK KEZ BİRLİKTE RÖPORTAJ VERDİLER

Geçen ay, çift, ilk kez verdikleri ikili röportajlarında samimi açıklamalar yaptılar. Tipik bir cumartesi gecelerinin çocuklarıyla akşam yemeği ve film izlemek olduğunu açıklayan Bezos ve Sanchez’in önceki ilişkilerinden olan toplam yedi çocuğu var. Dünyanın dördüncü en zengin insanı olan Bezos ve kız arkadaşı Sanchez, ilişkilerinin 'takım arkadaşı' olmaları ve birbirlerini desteklemeleri nedeniyle güçlendiğini söylediler.

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CNN'e konuşan Sanchez “Aslında biraz sıkıcı olabiliyoruz. Ama bu normal diyebilirim. Çocuklarla akşam yemeği yiyoruz. Bu her zaman eğlenceli ve harika bir sohbettir. Aramızda yedi kişi var, bu yüzden çok fazla tartışma var. Ve sonra bir film izliyoruz ... komite tarafından seçilmesi gerekiyor. O filmi bulmak uzun zaman alıyor.” dedi. BEZOS VE SANCHEZ'İ, SANCHEZ'İN ESKİ KOCASI TANIŞTIRDI

Sanchez ve Bezos’u birbirleriyle tanıştıran kişi Sanchez’in boşandığı eşi Patrick Whitesell olmuş. Aslında Sanchez, Bezos’la ilişkisi ortaya çıkmadan önce de tanınmış bir figürdü. Hem bir magazin habercisi hem de televizyon yüzü olan Sanchez, gazetecilik başarıları sayesinde bir Emmy ödülü de kazanmıştı.

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“Birbirimize enerji getiriyoruz, birbirimize saygı duyuyoruz. Bu nedenle, birlikte çalışmak eğlenceli” diyerek Sanchez’le olan ilişkisini tanımlayan Bezos sahibi olduğu uzay uçuşu şirketi Blue Origin için yaptığı planı da bu röportajda paylaşmıştı. Aynı zamanda lisanslı bir pilot da olan Sanchez Black Ops Aviation adlı bir uçuş şirketine de sahip.

Lauren Sanchez 2023'TE UZAYA GİDİYOR

Şirket filmler ve başka yapımlar için havadan çekim imkanı sunan bir yapım şirketi. Çiftin yaptıkları plana göre Sanchez bir grup kadınla birlikte 2023 yılında bir uzay uçuşu gerçekleştirecek.

Bezos, uzay yolculuğunu herkes için erişilebilir kılmayı umduğunu ve yaşamı boyunca isteyen herkesin uzaya seyahat edebilmesi gerektiğine inandığını söyleyen bir iş insanı. Röportaj sırasında Bezos, yaşamı boyunca servetinin çoğunu bağışlamayı planladığını da açıkladı ve milyarlarca dolarını iklim değişikliği gibi konularda kullanacağını ancak bunu nasıl yapacağını henüz planlamadığını söyledi.