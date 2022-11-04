Bezos'a eski hizmetçisi dava açtı! İddialar çok ciddi: '14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk'

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Eski hizmetçisi Mercedes Wedaa, Amazon'un kurucusu milyarder iş adamı Jeff Bezos'a dava açtı. 1 Kasım günü Seattle'da bulunan King Vilayeti Yüksek Mahkemesi'ne başvuran Wedaa'nın öne sürdüğü suçlamalar büyük tartışma yarattı.

Mahkemeye sunduğu dilekçede Latin kökenli olduğu için ırk ayrımcılığına uğradığını dile getiren Wedaa, buna ek olarak kendisinin ve ev içindeki diğer hizmetkârların insanlık dışı koşullarda çalışmaya zorlandığını da belirtti.

Bezos'un Seattle'daki malikanesinde üç yıl boyunca çalıştığını belirten Wedaa, kendisine ve diğer Latin kökenli çalışanlara beyaz çalışanlardan daha farklı davranıldığını ifade etti. Wedaa, üç yıllık süreçte tamamı beyaz olan yöneticilerinin, kendisine ve Latin kökenli olan hizmetçilere "agresif ve istismarcı" bir tavırla yaklaşırken beyaz bahçıvanlara karşı "saygılı ve kibar" olduğunu dile getirdi.

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Wedaa, ABD'de çalışma izni bulunmayan göçmen çalışanları denetleme görevinin kendisine verildiğini, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ve yöneticilerine şikayetçi olduğunu, şikayetlerinin önce alayla karşılandığını, daha sonra da baş hizmetçilik pozisyonundan alınarak cezalandırıldığını, yerini ise Latin kökenli olmayan hizmetçinin aldığını öne sürdü.

Ayrımcılık, yasal olmayan tepkiler ve çalışma koşullarına ilişkin şikâyetlerini dile getirdikten sonra haksız yere işten çıkarıldığını ifade eden Wedaa hem maddi hem de manevi tazminat talebinde bulundu. İddiasına göre, yöneticisi Wedaa'yı işten çıkarılmasına gerekçe olarak kadının "mutsuz görüntüsü"nü gösterdi ve bunun ekibin genelini etkileyebileceğini savundu.

Bezos'un Seattle'daki malikanesi Washington Gölü'nün kıyısında Medina'da yer alıyor. Zenginlerin gözdesi olan bu semt Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in ünlü malikanesinin (fotoğrafta) de bulunduğu yer. Hafızası güçlü okurlarımız Bill ve Melinda French Gates'in boşandığı dönemde söz konusu malikanenin de manşetlere taşındığını hatırlayabilir. Bezos'un Seattle'daki malikanesi Washington Gölü'nün kıyısında Medina'da yer alıyor. Zenginlerin gözdesi olan bu semt Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in ünlü malikanesinin (fotoğrafta) de bulunduğu yer. Hafızası güçlü okurlarımız Bill ve Melinda French Gates'in boşandığı dönemde söz konusu malikanenin de manşetlere taşındığını hatırlayabilir.

GÜNDE 14 SAAT ARALIKSIZ ÇALIŞTIRILDIKLARINI İDDİA ETTİ

Bezos'un evinde çalışmaya 2019 yılında başlayan Wedaa, Bezos ve aile üyelerinin evde olduğu dönemlerde öğle yemeği yemeden ve dinlenmek için ara vermeden günde 10 ila 14 saat çalışmak zorunda olduklarını öne sürdü.

İlk olarak Seattle'dan yayın yapan teknoloji haberleri sitesi GeekWire'ın haberleştirdiği dava dilekçesinde ayrıca Bezos'un malikanesinde bir dinlenme odası bulunmadığı, Wedaa'nın ve diğer çalışanların yemeklerini sık sık üst kattaki küçük çamaşır odasında yemek zorunda kaldıkları belirtildi.

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Wedaa'nın ve diğer çalışanların "temizlik görevleri dışında" Bezos'un evine girmesinin yasak olduğu, "günün büyük kısmında tuvaleti kullanamıyor olmaları" nedeniyle sık sık idrar yolları iltihabı yaşadıkları dilekçedeki detaylar arasında yer aldı.

Hizmetçilerin malikanedeki ana binanın ilerisinde bulunan güvenlik ofisinin yanındaki tuvaleti kullanmak istedikleri ancak "güvenlik protokolünü" ihlal ettikleri gerekçesiyle bu tuvaletin yasaklı olduğu belirtildi.

Dava dilekçesinde, "Yaklaşık 18 ay boyunca davacı ve evdeki diğer çalışanlar, çamaşır odasının penceresinden tırmanarak dışarı çıkmak zorunda kalmıştır. Bahçedeki bir patikadan koşarak makine odasına giden çalışanlar, buradan geçip alt katta bulunan ve bahçıvanlara tahsis edilmiş olan tuvalete inmiştir" dendi. Wedaa ve diğerlerinin kapı yerine pencereyi kullanmalarının sebebinin de "Bezos'a ve misafirlerine görünmeme çabası" olduğu belirtildi.

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Geçtiğimiz yıllarda Bezos'un kurucusu olduğu Amazon da benzer bir suçlamayla karşı karşıya kalmıştı. Şirketin e-ticaret operasyonlarında kullanılan depolarında çalışanların, verimlilik hedeflerini tutturabilmek ve işlerini kaybetmemek için tuvalet molasına bile çıkmadıkları ve ihtiyaçlarını şişelerle gidermeye çalıştıkları ortaya çıkmıştı. Daha sonra Amazon bu konudaki politikasında çalışanların üzerindeki baskıyı azaltacak şekilde düzenlemeye gitmişti.

HEM BEZOS'U HEM ŞİRKETLERİNİ SUÇLUYOR

Wedaa dava dilekçesinde hem Bezos'u hem de Bezos'un kişisel yatırımları ile mülklerinin idaresini üstlenen ve evinde çalışanların işe alımları ile işten çıkarılmalarını yöneten Zefram ve Northwestern şirketlerini suçluyor.

Dilekçede, Wedaa'nın ve diğer hizmetçilerin kendilerini Jeff Bezos'un çalışanı olarak gördükleri de belirtilerek, "Bazen Bezos ailesi evde olduğunda, davacı onlarla işvereni olarak etkileşime girmiştir. Davacı Jeff Bezos'un ve kız arkadaşı Lauren Sanchez'in emir ve direktiflerini uygulamıştır" satırlarına yer verildi.

Bezos'un avukatlarından Harry Korrell ise tüm iddiaları reddetti ve Wedaa'nın ırk ayrımcılığına maruz kaldığını öne sürmesini "absürt" olarak nitelendirdi.

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Bezos ve Sanchez son olarak 30 Ağustos'ta Rings of Power'ın galasında görüntülendi. Bezos ve Sanchez son olarak 30 Ağustos'ta Rings of Power'ın galasında görüntülendi.

Hukuk firması Davis Wright Tremaine bünyesinde çalışan Korrell, "İddiaları soruşturduk ve bir dayanağı olmadığını gördük. Wedaa'nın yıllık geliri 6 basamaklı sayıları buluyordu. Kendisi evin baş hizmetçisiydi. Kendi mola ve yemek saatlerinden kendisi sorumluydu. Hem onun hem de diğer çalışanların kullanabileceği birçok banyo ve dinlenme odası vardı" ifadelerini kullandı.

Wedaa'nın performansının düşük olması nedeniyle işten çıkarıldığını da ifade eden Korrell, "Önce 9 milyon doların üstünde para istedi, şirket bu talebi reddedince de dava açmaya karar verdi. Kendi kökenleri düşünüldüğünde Bezos'un, Sanchez'in veya Northwestern'ın Wedaa'ya ırkı ya da ulusal kökeni nedeniyle ayrımcılık yaptığının söylenmesi absürttür" ifadelerini kullandı.

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Northwestern şirketinden adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak da GeekWire'a yaptığı açıklamada, çalışma koşulları ve çalışanlara sunulan haklarla ilgili suçlamaları reddetti. Wedaa'nın kendi molalarına kendisinin karar verdiğini söyleyen bu kişi, "Wedaa, diğer çalışanların işlerini denetliyordu ve onların molalarından sorumluydu. Aynı zamanda kendi fazla mesaisini ve aralarını da kendisi belirliyordu. Çoğu zaman evde tek başınaydı ve kendisini denetleyen biri yoktu" dedi. Kaynak, "Dinlenme odası olarak kullanılan iki alan var. Bunların ikisinde de oturacak yerler, masalar, dolu buzdolapları mikrodalga fırın, kahve makinesi, hava fritözü ve atıştırmalıklar var. Bu dinlenme odalarının yakınlarında çalışanların kullanımına açık çok sayıda banyo bulunuyor. Dahası her gün öğle yemeği siparişi veriliyordu ve çalışanlara ücretsiz olarak dağıtılıyordu" diye konuştu. Kaynak Wedaa'nın performans sorunlarıyla işten çıkarılana kadar hiçbir şekilde resmi makamlara şikayette bulunmadığını da sözlerine ekledi.

DAHA ÖNCE DE PAUL ALLEN İÇİN ÇALIŞMIŞ

HKM Çalışma Avukatları'ndan Patrick Leo McGuigan ise, Wedaa'yı kastederek, "Müvekkilim kesinlikle güvenilir bir insandır. Çalışkan bir Amerikalıdır. Uzun yıllardır bu sektörün içindedir. Birçok zengin ve tanınmış ailenin konutunda hizmetçilik yapmıştır. Bugüne kadar kimseyle bir sorun yaşamamıştır" dedi.

Dava dilekçesinde de Wedaa'nın 18 yıl boyunca varlıklı ve tanınmış ailelerin evlerinde çalıştığı, denetim ve liderlik pozisyonlarında yer aldığı belirtildi.

Dilekçede bu evlerden birinin Microsoft'un kurucularından merhum Paul Allen'a ait olduğu vurgulandı. Allen ailesinin Seattle yakınlarında bulunan evinde çalışanlar için ayrılmış dinlenme odaları, kolayca erişilebilen banyolar "hatta hizmetçiler ve diğer çalışanlar için özel hazırlanan yemekler bulunduğu" da dilekçede vurgulandı.

Wedaa'nın işten çıkarılma nedeniyle yaşadığı maddi ve manevi kayıpların dava sürecinde delillerle ortaya konacağı da dilekçede ifade edildi.

McGuigan ise CNBC'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir işveren yasaların üstünde değildir; buna Jeff Bezos ve kendisinin evinde ve diğer mülklerinde çalışan kişileri bulup işe alan şirketleri de dahil. Federal yasalar ve eyalet yasaları çalışanların yaptıkları iş karşılığında ödeme almaları ve işlerini ayrımcılığın olmadığı, güvenli, hijyenik ve sağlıklı bir iş ortamında yapmaları gerektiğini belirtir. Bu yasalara tüm işverenler tarafından uyulmalıdır."