Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Yıllardır Met Gala’nın en güzel yüzüydü… Bu yıl evde kaldı, yeni doğan bebeğine süt sağdı

Güncelleme Tarihi:

#Blake Lively Met Gala#Blake Lively#Met Gala 2023
Yıllardır Met Gala’nın en güzel yüzüydü… Bu yıl evde kaldı, yeni doğan bebeğine süt sağdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 14:34

Güzellik, yetenek, sevecenlik ve şahane bir mizah anlayışı… Ona bakan “Allah özene bezene yaratmış” demeden duramıyor. Üstelik akranı olan meslektaşlarının zorlandığı bir karar vererek dört çocuk doğurup kariyerini elinin tersiyle itecek kadar da cesur.

Haberin Devamı

Aslında kamera karşısına geçtiği ilk film, kendisi gibi aktör olan babası Ernie Lively’nin ilk yönetmenlik denemesi olan 1998 yapımı Sandman filmi olmuştu. Ama tüm dünya 2007 – 2012 yılları arasında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Gossip Girl (Dedikoducu Kız) dizisindeki Serena van der Woodsen rolüyle tanıdı ve bağrına bastı.

Yıllardır Met Gala’nın en güzel yüzüydü… Bu yıl evde kaldı, yeni doğan bebeğine süt sağdı
Blake Lively ve Ryan Reynolds Hollywood'un en sevilen çiftlerinden

Blake Lively, sadece yeteneği ve güzelliğiyle değil, kariyeri süresince hem sempatikliğiyle hem de bir moda ikonu haline gelmesiyle kendine gösteri dünyasında sarsılmaz bir yer edinmeyi başardı. 2011’de Green Lantern filminde rol arkadaşı olan Ryan Reynolds’la yaptığı evlilik ve peş peşe doğurduğu dört çocuğuyla kurduğu yuva ise herkes tarafından parmakla gösteriliyor.

Yıllardır Met Gala’nın en güzel yüzüydü… Bu yıl evde kaldı, yeni doğan bebeğine süt sağdı
Güzel yıldız bu yıl, gediklisi olduğu Met Gala'yı, evde yeni doğmuş bebeğine süt sağdığı için kaçırdı

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMet Gala 2023: Yılın en önemli davetinde unutulmaz anlar… İşte gecenin en şıkları ve sınıfta kalanlarıMet Gala 2023: Yılın en önemli davetinde unutulmaz anlar… İşte gecenin en şıkları ve sınıfta kalanları!Haberi görüntüle

Blake Lively’nin doğal güzelliği, rahat tavırları, kendini ailesine adaması ve elbette Ryan Reynolds’la yaşadıkları bol şakalı aşk sosyal medya yoluyla karşımıza çıktıkça onu artık iyice bizden biri, eşimiz dostumuz, adeta bir komşu kızı gibi benimsemiş haldeyiz. Zaten o da tüm paylaşımlarını bunların hiçbirini umursamadan yapıyor.

Yıllardır Met Gala’nın en güzel yüzüydü… Bu yıl evde kaldı, yeni doğan bebeğine süt sağdı
Oysa Lively, doğum yaptıktan hemen birkaç ay sonra bile genç kız fiziğine kolayca geri dönebiliyor

Ancak geri dönüp bakınca Blake Lively’nin kırmızı halıların yıldızı olduğu gerçeğini kabul etmek lazım. Tüm film galalarında, Oscar gibi bütün büyük ödül törenlerinde en şık giyinen kadın seçilmeyi başaran Lively aynı zamanda yılın moda olayı olarak anılan Met Gala’ların da gediklisiydi. Dile kolay; yıldız oyuncu 2008’den 2022’ye kadar tüm Met Gala’lara davet edildi ve hepsinde kostüm seçimleri ve zarafetiyle en öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı.

Yıllardır Met Gala’nın en güzel yüzüydü… Bu yıl evde kaldı, yeni doğan bebeğine süt sağdı
35 yaşındaki 4 çocuk annesi oyuncu tam bir kırmızı halı sihirbazı...

Haberin Devamı

Bu sene hariç! Henüz ismini ve cinsiyetini açıklamadığı dördüncü çocuğunu şubat ayında kucağına alan güzel oyuncu bu yıl (elbette davet aldığı) Met Gala’ya katılmayı tercih etmedi. Ancak eğlenceden mahrum da kalmak istemeyen Lively, arkadaşları orada eğlenirken yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Yıllardır Met Gala’nın en güzel yüzüydü… Bu yıl evde kaldı, yeni doğan bebeğine süt sağdı
“Bu yıl galaya gitmedim, evde süt sağıyorum” diyerek yaptığı paylaşımla takipçilerini güldüren Blake  Lively, geçmiş yıllarda Met Gala kırmızı halısında verdiği birbirinden çarpıcı fotoğrafları da paylaşmayı ihmal etmedi ve hayranlarına adeta göz banyosu yaptırdı. Gelin biz de geçmişe doğru minik bir zaman yolculuğuna çıkıp onun muhteşem Met Gala görünümlerini hatırlayalım…

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMet Gala 2023: Galada hanım hanımcık, partide sere serpe... Aynı adama aşık olan iki yıldız bütün gece köşe kapmaca oynadıMet Gala 2023: Galada hanım hanımcık, partide sere serpe... Aynı adama aşık olan iki yıldız bütün gece köşe kapmaca oynadı!Haberi görüntüle

Yıllardır Met Gala’nın en güzel yüzüydü… Bu yıl evde kaldı, yeni doğan bebeğine süt sağdı
Sırasıyla 2010, 2011 ve 2013 Met Gala'ları... Kırmızı halıda acemilik dönemi de denebilir
Yıllardır Met Gala’nın en güzel yüzüydü… Bu yıl evde kaldı, yeni doğan bebeğine süt sağdı
2014 Met Gala: Reynolds ailesi her zamanki gibi neşe saçıyor
Yıllardır Met Gala’nın en güzel yüzüydü… Bu yıl evde kaldı, yeni doğan bebeğine süt sağdı
2016: Stil ikonluğuna giden sağlam yolda yürüyen bir Blake Lively
Yıllardır Met Gala’nın en güzel yüzüydü… Bu yıl evde kaldı, yeni doğan bebeğine süt sağdı
2018: O artık gerçek bir kraliçe
Yıllardır Met Gala’nın en güzel yüzüydü… Bu yıl evde kaldı, yeni doğan bebeğine süt sağdı
Ve yıl 2022, Met Gal'da tarihe geçen anlar: Blake Lively kırmızı halıda kostüm değiştiriyor
Yıllardır Met Gala’nın en güzel yüzüydü… Bu yıl evde kaldı, yeni doğan bebeğine süt sağdı
El çabukluğu marifet! Blake Lively aynı kırmızı halıda iki farklı kostüm giymiş olarak manşetlere taşınıyor

Gözden KaçmasınO bunu hep yapıyor: Dördüncü çocuğunu doğurup kırmızı halıda herkesi büyülediO bunu hep yapıyor: Dördüncü çocuğunu doğurup kırmızı halıda herkesi büyüledi!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Blake Lively Met Gala#Blake Lively#Met Gala 2023

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları?

#Kiracı
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Kuledeki Prenslerin gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... İngilterenin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri

'Kuledeki Prensler'in gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... 'İngiltere'nin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri'

#Kral Charles