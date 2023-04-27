O bunu hep yapıyor: Dördüncü çocuğunu doğurup kırmızı halıda herkesi büyüledi!

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Blake Lively ve Ryan Reynolds hali hazırda Hollywood’un en sempatik ve sevilen çifti desek abartmış olmayız herhalde. 2012’den evlenen ve bu evlilikten tam 4 çocuk sahibi olan çift hem birbirlerine olan aşkları hem rahat ve samimi tavırları hem de ebeveynlikleriyle adeta parmakla gösteriliyorlar.

Blake Lively kırmızı halıya ne zaman ayak bassa tüm bakışları üstünde toplamayı beceriyor

Çiftin 8 yaşında James, 6 yaşında Inez ve 3 yaşında Betty adını verdikleri 3 kızları vardı. Blake Lively, şubat ayında 4. çocuğunu da doğurdu. Ancak çift henüz bebeklerinin yüzünü kimseye göstermediği gibi adını ve cinsiyetini de açıklamadı.

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Arka arkaya yaşadığı hamilelikler ve doğumlara rağmen medyadan saklanmayan hatta tam tersi çocuk müjdelerini karnı belli olduktan sonra katıldığı kırmızı halı etkinliklerinde müjdeleyen Blake Lively yaşadığı zorlu süreçleri kimseden saklamadığı gibi hem kendi kendisiyle dalga geçebilecek kadar mütevazi davranıyor hem de kılığı kıyafeti ve sergilediği tavırlarla herkesin beğenisini kazanıyor.

Dördüncü doğumunun ardından ilk defa bir davete katılan Lively yine gecenin en dikkat çeken ismi oldu

Geçtiğimiz günlerde dördüncü doğumunun ardından ilk kez bir kırmızı halı etkinliğine katılan Blake Lively bir kez daha Hollywood’un en güzel ve en şık kadınlar listesinin ilk sıralarında olduğunu herkese kanıtladı. 35 yaşındaki dört çocuk annesi Lively, Barnard College tarafından her yıl New York’ta düzenlenen galada hem konuşmacı oldu hem de ödül takdim etti.

Lively, ödül sunduğu konuşmasında kariyeriyle ilgili ilginç bir sırrı da paylaştı. Şakalarıyla salonu kırıp geçiren güzel oyuncu Hollywood kariyerinin ilk günlerinde bir türlü iş bulamadığı için üniversite eğitime geri dönmeye karar verdiği itiraf etti: “Tam ben okula dönmeye karar vermişken “Gossip Girl” dizisinin yapımcıları aradı. Tıpkı bir eski sevgili gibi dizide rol almam için adeta yalvardılar ve haftada bir gün okula gidebileceğimi söylediler.”

Yıldız oyuncu Instagram'da saçı ve makyajını paylaşınca konunun uzmanları "nefes kesen bir güzellik" ve "işte gerçek bir Barbie" yarumlarını yaptı

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Oysa Blake Lively Gossip Girl setine çıktığında haftada 7 gün çalışması gerektiğini anlamıştı ve elbette 8. bir gün olmadığı için okulundan mezun olamadı. Ödül verirken seyircilere seslenen yetenekli aktris “Bugün geldiğim durum ortada. O zamanlar öğrencilik hayatım bittiği için çok içimde kalmıştı; bu yüzden lütfen bu gece sanki ben okuldan mezun olmuş gibi davrandığımda bana ayak uydurun ve beni alkışlayın” dediği anda salonda büyük bir tezahürat dalgası oluştu.

Lively bu önemli gecede de her zamanki gibi komik Instagram paylaşımları yaparak hayranlarını güldürdü

Geceye Carolina Herrera marka, çiçek desenleriyle süslü, omuzları açık bir midi elbiseyle katlan Blake Lively Sergio Hudson imzalı pembe – turuncu ve sarı renklerin bir arada kullanıldığı trençkotuyla da tüm bakışları üzerinde topladı. Yıldız oyuncuyu görenler onun daha 2 ay önce doğum yapmış olduğuna inanmakta zorlandı. Lively’nin artık imzası haline gelen dalgalı sarı saçları da yine tüm bakışların üzerine çevrilmesini sağladı.

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Çocuklarına kendisi bakmak istediği için oyunculuk kariyerine uzunca bir ara veren Lively, doğumdan sonra yaptığı “ev halini” gösteren Instagram paylaşımıyla zaten hamilelik kilolarını verdiğini herkese göstermişti. Üstelik kendisi çocuk beklediği müjdesini kırmızı halılarda belirginleşen karnını sergileyerek vermeyi sevmesi ve doğumlarından hemen sonra verdiği kilolar ve fit görünümüyle genç kız gibi görünmeyi başarmasıyla ünlü.

Güzel yıldız hamileyken çektirdiği makyajsız, doğal fotoğraflarını da çekinmeden paylaşmasıyla ünlü

Gelin geçmişe doğru bir zaman yolculuğuna çıkalım ve Blake Lively’nin hamile olduğunu dünyaya ilan ettiği, doğum yapar yapmaz eski formuna döndüğünü kanıtladığı ve sosyal medyadan yaptığı eğlenceli annelik yolculuğu hikâyelerinin fotoğraflarına topluca bir göz atalım…

Blake Lively 2014'te kırmızı halıda ilk hamileliğini böyle duyurmuştu, sonrasında bunu neredeyse bir alışkanlık haline getirdi

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Dünya, Ryan Reynolds ve Blake Lively çiftinin üçünkü kez anne baba olacağını bu kırmızı halı fotoğrafıyla öğrenmişti Blake Lively dördüncü ve şimdilik son kez geçen şubar ayında anne oldu, geleneği bozmayan başarılı oyuncu hamile olduğunu yine kırmızı halıda boy gösterdiğinde dünyayla paylaşmıştı 11 yıllık evlilik ve 4 çocuktan sonra bile hem çok mutlu hem de neşe dolu bir hayat süren Ryan Reynolds ve Blake Lively çifti sosyal medya üzerinden birbirlerine sürekli şaka yapmalarıyla da ünlü: Bu fotoğraf Blake Lively'nin eşi Ryan Reynolds'ın doğum günü için yaptığı bir paylaşım...

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