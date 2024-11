Yıllar süren bekarlık yeminini onunla bozdu… ‘Karısı olmasa sürekli uyuklayan hımbıl bir adam olurdu’

Haberin Devamı

Bu sözler kadın hayranlarının deyim yerindeyse yıllardır içini titreten, erkek hayranlarının ise onun kadar yakışıklı ve karizmatik görünmek istediği Hollywood’un Oscar’lı yıldızı George Clooney’e ait…

MUTLU EVLİLİKTE 10 YILI DEVİRDİLER

Bir zamanlar ettiği bu iddialı yemin televizyon ekranlarında yayınlanan, yıllar boyunca da hatırlanan Clooney, güzeller güzeli eşi, insan hakları avukatı Amal Clooney’le olan evliliğinde 10 yılı devirdi.

Clooney, Talia Balsam'la olan ilk evliliği 90'lı yılların başında sona erdiğinde, ünlü gazeteci Barbara Walters'ın programına katılmış ve milyonlar kendisini izlerken bir daha asla evlenmeyeceğine dair yemin etmişti.

Bu yeminini 10 yıl sonra Amal Clooney’e deliler gibi aşık olduğu zaman bozan George Clooney, eşiyle tanıştıktan sonra bir yıl içinde geçmişin hayal kırıklıklarını bir kenara bırakıp adeta jet hızıyla evlendi. Amal ve George Clooney'nin mutlu evliliği 10 yılı geride bıraktı... Hayranları ünlü çifti uzun zamandır mutlu görmeye alıştı ancak bu evlilik öncesinde yaşananları bilenler aktörün mutluluğuna nasıl sahip çıktığını daha iyi anlıyor

VERDİĞİ KARAR HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Verdiği bu karardan bir an bile pişman olmayan 63 yaşındaki usta aktör eşi ve 7 yaşındaki ikizleri Ella ve Alexander’la hayallerindeki mutluluğu yaşıyor.

“George ve Amal için çoğu gün genellikle sabahın köründe ikizlerin yatak odalarına koşup yatağa atlamalarıyla başlıyor. Amal, George'un tekrar uyumasına izin vermiyor. İkisi de Ella ve Alexander ile oynuyor, sonra onu kaldırıyor ve uzun bir yürüyüşe çıkıyorlar. Amal hayatına girmeden önce çalışmadığı zamanlarda uyurdu. Şimdi başka seçeneği yok ve buna bayılıyor”

Kendinden yaşça küçük olan eşi usta aktöre hem gençlik enerjisi veriyor hem de bu evlilik belki de şimdilerde solup gidecek olan kariyerinin de başarıyla sürmesini sağlıyor

Usta aktörün yakınları Clooney’nin bir gününün nasıl geçtiğini ve karısı Amal’ın ona nasıl sağlık, enerji ve neşe getirdiğini anlatıyor.

George Clooney'nin eşi Amal ile evlenme kararının “genç kalmasına” yardımcı olduğunu iddia eden kaynaklara göre yıldız oyuncu Amal olmasaydı sürekli uyuklayacak ve ilerleyen yaşlarında mesleğinde de aynı başarıyı yakalayamayacaktı.





HEM GENÇLEŞTİ HEM DE İŞLERİ AÇILDI

Ancak 63 yaşındaki Ocean's Eleven yıldızının 2013 yılında 46 yaşındaki insan hakları avukatı Amal ile yollarının kesişmesiyle her şey değişti ve ikili, aşklarının ilk filizlenmesinin üzerinden bir yıldan kısa bir süre geçtikten sonra nikah masasına oturdu.

George Clooney karısının etkisi sayesinde daha az uyuyor ve kendini “genç ve çok aktif” hissediyor.

Ünlü çift birlikte spor yapıyorlar. Amal Clooney hayatına girmeden önce kilo almaya başlayan usta aktör artık oldukça da fit görünüyor. Bunun sebebinin de güzel karısının yanında ona yakışacak halde olmak istemesi.

Clooney, müstakbel eşi Amal ile tanışınca yeminini bozmakta hiç zorlanmadı...

Yıldız oyuncu aile hayatına odaklanmış olsa da kariyeri de gelişiyor ve yeni yıl için aralarında Edward R. Murrow rolüyle Broadway'de ilk kez oynayacağı Good Night, and Good Luck'ın da bulunduğu pek çok proje sıralanıyor.

Clooney yönetmen Noah Baumbach'ın yakında gösterime girecek filminde de Adam Sandler ve Laura Dern ile birlikte rol alacak Geroge Clooney'nin Talia Balsam'la yaptığı evlilik yürümeyince usta aktör bekarlık yemini etmiş ve kimseler evlenmeyeceğini söylemişti

İLK EVLİLİĞİ BİTİNCE YEMİN ETMİŞTİ: BUNDAN BÖYLE HEP BEKAR KALACAĞIM

George Clooney’nin evlilikle ilgili karışık duyguları 1984 yılında eski eşi Talia ile tanıştıktan sonra başladı. Çift sonunda 1989 yılında nikâh masasına oturdu.

Ancak sadece üç yıl sonra ilişkileri kötüleşmeye başladı ve 1992'de aktör boşanma davası açtı. Başarısız birlikteliği hakkında daha sonra “Muhtemelen o noktada evli olması gereken biri değildim. Talia'ya adil bir şans verdiğimi düşünmüyorum. O evliliğin başarısız olmasından ben sorumluydum” diyecekti.

Boşanmanın ardından verdiği röportajlarda George artık evlenmek istemediğini ama çocuk yetiştirmek istediğini açıkça ifade etti.

2013'te, tam da Amal Clooney’le tanıştığı sene GQ dergisine verdiği demeçte neden henüz bir aile kurmadığını “Hiçbir zaman bu yönde bir beklentim olmadı. 1989'da evlendim. Bu konuda pek iyi değildim. Boşandıktan hemen sonra bir daha asla evlenmeyeceğimi söyledim ve o zamandan beri bu konu hakkında hiç konuşmadım” demişti.





"GÖZDE" BEKAR YEMİNİNİ BOZDU

Clooney tüm bu anlattıklarına ve verdiği bozulmayacakmış gibi görünen bekarlık yeminine rağmen Amal'a evlenme teklif ederek hayranlarını şok etmeden önce hızla Hollywood'un en gözde ve tartışmasız en cazip bekarı haline gelmişti.

Clooney müstakbel karısına Nisan 2014’te evlenme teklif ettikten sadece beş ay sonra Venedik’te Ca' Farsetti sarayında yemin ettiler.

Clooney, karısının sadece güzelliğine değil sağlam kişiliğine ve büyük emeklerle inşa ettiği başarılarla dolu kariyerine de hayran

2020'de verdiği bir röportaj sırasında Amal ile ilk tanıştığı andan itibaren hayatının geri dönülmez bir şekilde değiştiğini “Amal'ın hayatıma girmesinin benim için her şeyi değiştirdiğine hiç şüphe yok. İlk kez onun yaptığı her şey ve onunla ilgili her şey benimle ilgili her şeyden sonsuz derecede daha önemliydi” diyerek itiraf etmişti.

"O GELENE KADAR HAYATIM NE KADAR BOŞMUŞ BİLEMEDİM"

“Hayatımda işim, dostlarım var, bu yeter, her şey dolu dolu” dedikten sonra Amal ile tanışınca “Meğer aslında dolu sandığım şey kocaman bir boşlukmuş” demişti Clooney…

Amal Clooney dünyanın en tanınmış insan hakları avukatlarından biri ve BM de dahil çok kritik davalarda görev alıyor ve bugüne kadar elde ettiği başarılarla birçok ödül de kazandı

Evliliğin kendisini değiştirdiğini de “Çünkü daha önce hiç başkasının hayatının benim için kendi hayatımdan çok daha önemli olduğu bir konumda olmamıştım. Anlıyor musunuz?” diye itiraf etmişti.