Yaralı kalbi iyileşti… Aşktan başı dönüyor… ‘Ben kimselere böyle güvenmemiştim’

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Kariyerine ve yakaladığı başarılara bakınca daha 32 yaşında olduğuna inanmak zor. Selena Gomez inişli çıkışlı şöhret macerasında en sonunda tüm hayallerine kavuşmuş durumda.

HAYATININ VE KARİYERİNİN EN PARLAK GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Ancak ne bu başarılar ne de kazandığı ödüller değil, Selena’nın yüzünü böyle güldüren yıllarca hayalini kurduğu aşka kavuşması.

Şu sıralarda deyim yerindeyse tüm dünyada bir Selena gomez "fırtınası" esiyor... Milyarderler kulübüne giren Selena Gomez bir yandan da başarılı dizi ve film projeleriyle adeta yeniden doğdu

Bir yıldan fazladır ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco ile büyük bir aşk yaşayan Selena “Sanırım bu şimdiye kadar kendimi en güvende hissettiğim ilişki ve bu kişiyle bir gelecek görüyorum” dedi.

Gönlünü ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco'ya kaptıran Selena Gomez şimdiye kadarki en mutlu ve huzurlu ilişkisini yaşadığını, sevgilisine ve ilişkisine sonsuz güven duyduğunu söylüyor

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HİSSETİĞİ HER ŞEYİ ANLATIYOR... "BU İLİŞKİDE GELECEK VAR"

Selena Gomez Benny Blanco’yla yaşadığı aşk şimdiye kadarki gönül ilişkilerinden epey farklı seyrediyor. Genç yıldız Hollywood Reporter'ın kapağına konuk olduğu röportajında daha önce aşk hayatını gizli tutmasına rağmen neden Benny Blanco ile ilişkisini çok “açıktan” yaşadığını anlattı.

Gomez bu soruya samimiyetle “Sanırım bu şimdiye kadar kendimi en güvende hissettiğim ilişki ve Benny’yle bir geleceğimiz olacağını görebiliyorum.” diye yanıt verdi.

Selena Gomez'in adı yıllarca bir zamanlar büyük bir aşk yaşadığı Justin Bieber'la anılmıştı... Onun ardından gözyaşı döken kalbi krık genç kız imajını üzerinde taşıyan, birçok sağlık sorunu yaşayan hatta ölümden dönen Selena artık tüm kötü günlerini geride bırakmış gibi görünüyor

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32 yaşındaki yıldız, 36 yaşındaki Blanco ile Temmuz 2023'te çıkmaya başladı ancak o yılın aralık ayına kadar aşklarını kamuoyuna açıklamadılar.

O zamandan beri, Gomez ve Blanco ilişkilerinden kesitleri ve en özel aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından sürekli paylaşıyor.

AŞKLARININ EN ÖZEL ANLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYORLAR

Selena Gomez bu durumu “Ortaya birazcık bir şey koyduğunuzda, insanlar sizi avlamak için o kadar aç olmuyorlar. Biz de bir şeyler paylaşıyoruz ve kimse bize artık soru sormuyor. Böylece huzurlu kalıyoruz diyor.

Yirmi yılı aşkın bir süredir ünlü olmasına rağmen, Selena Gomez hâlâ bir özel hayatı varmış gibi hissediyor.

Benny Blanco birkaç gün önce kendisini yemeğe davet eden ve ilk adımı atan tarafın Selena Gomze olduğunu açıklamıştı

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Artık hem işte hem aşkta kazanan Selena Gomez yıllarca yaşadığı sağlık sorunları ruhsal çalkantılar ve bir türlü adının birlikte anılmasından kurtulamadığı eski sevgilisi Justin Bieber’la gündeme gelmekten nihayet kurtuldu desek yeridir… <br /><br /> Ünlü bir müzik yapımcısı olan hatta Selena’nın unutulmaz aşkı Justin Bieber’la da çalışmış olan Benny Blanco’da yıllardır aradığı her şeyi bulan ve adeta aşk sarhoşu olan Gomez ilişkisini “Beni daha önce kimseler böyle sevmemişti” sözleriyle anlatıyor.

“Gidecek yerlerim var ve kimse beni rahatsız etmiyor,” diye şaka yapan Gomez “İlişkimde insanların görmediği çok şey var” diyerek Benny Blanco ile yaşadığı aşkın göründüğünden de derin olduğunu vurguluyor.

Özel hayatında tatmin olmanın yanı sıra, Gomez'in kariyeri de son birkaç yılda hızla yükseldi. Kendi makyaj markası sayesinde milyarder olan Gomez oyunculuktaki başarısıyla da adından söz ettiriyor.

Yıllarca görüntüsü, sürekli alıp verdiği kilolar ve özel hayatındaki çalkantılarla gündeme gelen Selena artık geleceğe mutlulukla bakıyor ve özgüvenli bir şekilde makyajsız, doğal hallerini hayranlarıyla paylaşıyor

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MUTLU, HUZURLU, GÜÇLÜ VE KENDİNDEN EMİN BİR KADIN OLDU

Selena Gomez “Şu anda hayatımın her alanında bulunduğum yeri seviyorum ve geldiğim noktayla gerçekten gurur duyuyorum” diyor ve sağlıklı, mutlu ve huzurlu hissettiğini söylüyor.

Benny Blanco ile geçen yıl sevgili olsalar da aslında ikili birbirlerini yıllardır tanıyor, hatta 2019 tarihli “I Can't Get Enough” şarkısında birlikte çalışmışlardı.

Benny Blanco birkaç gün önce bir açıklama yapmış ve “Gomez bir hamle yapmadan” önce 10 yıldan fazla bir süredir arkadaş olduklarını söylemişti.

"NE! BİZ RANDEVUDA MIYIZ?"

Selena Gomez’le ilk randevularını anlatan Blanco “Bana çıkma teklif etti. Çılgıncaydı.” diyordu. Uzun yıllardır dost oldukları için ünlü yapımcı Selena’nın yemek davetinin aslında bir randevu olduğunu bile anlayamamıştı.

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“Bir dakika, ne? Randevuda mıyız?” demiş, hatta durumu fark edince kılık kıyafetinden bile utanmıştı.

İlk adım Selena'dan gelmiş...

Başarılı geçen akşam yemeği randevusundan sonra Gomez Beny Blanco’yu bir kez daha yemeğe davet etti. Ünlü yapımcı o zaman durumu fark etmiş ve Selena’nın kendisinden hoşlandığını anlamıştı.

Blanco o büyülü anları anlatırken “Onu öptüm ve gerisi tarih oldu” dedi ve sevgilisi için “O benim sadece sevdiğim kadın değil. En iyi arkadaşım” sözlerini kullandı.