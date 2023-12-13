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Eşini öve öve bitiremedi… ‘Karım o kadar güzel ki onun yanında gözükmeye utanıyorum’

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#George Clooney#Amal Clooney#Hollywood Çiftleri
Eşini öve öve bitiremedi… ‘Karım o kadar güzel ki onun yanında gözükmeye utanıyorum’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 10:36

Yıllarca Hollywood’un en yakışıklı isimlerinden olarak anılan ve çapkınlığıyla da ünlenen George Clooney, uzun yıllar kalbini boş tuttuktan sonra Lübnan asıllı insan hakları avukatı Amal Alamudin ile 2014’te evlenmişti. Çiftin yıllardır gıptayla bakılan aşkları ve evlilikleri her zaman gündemde kalmayı sürdürüyor.

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Evli bir çift olarak ilk kez 2015 Altın Küre'de kırmızı halıda boy gösterdiklerinden beri, 62 yaşındaki usta aktör ve 45 yaşındaki başarılı insan hakları avukatı Hollywood'un en iyi giyinen çiftlerinden biri haline geldi. Birbirlerine olan aşklarını da her fırsatta dile getiren ünlü çift gösteri dünyasının en sevilen çiftlerinden.

Eşini öve öve bitiremedi… ‘Karım o kadar güzel ki onun yanında gözükmeye utanıyorum’

İkisi de oldukça yoğun çalıştıkları kariyerlere sahip olan George ve Amal Clooney çifti bir yandan mutlu evliliklerini sürdürüyor bir yandan da artık 6 yaşında olan ikizleri Alexander ve Ella’yı büyütüyor. Clooney çifti, son haftalarda usta aktörün yönetmenliğini yaptığı The Boys on the Boat filmi için sık sık galalarda, kırmızı halıda birlikte poz verirken karşımıza çıkıyor.

Eşini öve öve bitiremedi… ‘Karım o kadar güzel ki onun yanında gözükmeye utanıyorum’
George ve Amal Clooney çifti, usta oyuncunun son yönetmenlik denemesi The Boys on the Boat filminin galalarında aşk dolu pozlar veriyor

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GÜZEL KARISINI ÖVERKEN KENDİNİ YERİN DİBİNE SOKTU: ONUN YANINDA GÖRÜNMEYE UTANIYORUM

Karısına duyduğu hayranlığı ve aşkını her fırsatta dile getiren George Clooney yine bu konuda samimi bir açıklama yaptı. Amal Clooney için sarf ettiği şakayla karışık sözleri hem herkesi güldüren hem de takdir toplayan usta aktör “Eşim Amal, öyle güzel ve öyle göz alıcı biri ki onun yanında kırmızı halıya çıktığımda kendi görünüşümden utanıyorum” dedi.

Eşini öve öve bitiremedi… ‘Karım o kadar güzel ki onun yanında gözükmeye utanıyorum’
Karısı Amal Clooney'nin dillere destan güzelliğini övmelere doyamayan George Clooney "Onun yanında kırmızı halıya çıktığımda kendi görünüşümden utanıyorum” dedi

Avukatlık kariyeriyle dünya çapında başarı kazanan ve Hollywood yıldızı eşi kadar çok tanınan Amal Clooney, bir yandan da güzelliği, zarafeti ve gerek kendi işleri gerekse George Clooney’la katıldığı gösteri dünyası etkinliklerindeki şıklığıyla yıllardır adından söz ettiriyor.

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"KARIMIN ŞIKLIĞININ YANINDAN BİLE GEÇEMEM"

Filminin Los Angeles galasında konuşan George Clooney, zarif eşinin son moda kıyafetlerinin aksine kendi görünümüne o kadar da güvenmediğini itiraf etti: "Her zaman utanıyorum çünkü ben 1000 kez giydiğim bir şeyi giyiyorum, karımsa herkesin başını döndürecek kadar güzel oluyor" diyen Clooney Amal Clooney’nin gördüğü tüm ilgi karşısında bazen kendini "küçümsenmiş" hissettiğine dair şaka yapmayı da ihmal etmedi.

Eşini öve öve bitiremedi… ‘Karım o kadar güzel ki onun yanında gözükmeye utanıyorum’

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ÜNÜ, HOLLYWOOD YILDIZI KOCASINI SOLLAYACAK DÜZEYDE

Başarılı kariyerinin yanında birçok uluslararası hukuk ve kadın örgütünün de sözcülüğünü yapan Amal Clooney de en az Hollywood yıldızı eşi kadar önemli törenlerin ve kırmızı halı davetlerinin gediklisi. Hatta çift evliliklerinin ilk döneminde “Ünlü avukat Amal Clooney ve eşi George Clooney” başlıklarıyla anılıyordu.

Eşini öve öve bitiremedi… ‘Karım o kadar güzel ki onun yanında gözükmeye utanıyorum’
Güzelliği, şıklığı ve zarafetiyle tanınsa da Amal Clooney ünü birkaç kıtayı saran çok başarılı bir insan hakları avukatı... George Clooney birçok yerde karısının kariyer başarıları yüzünden kendisini "Amal Clooney'nin kocası George Clooney" olarak tanıtmak zorunda kaldığını söylüyor

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"AMAL CLOONEY'NİN KOCASI GEORGE CLOONEY"

Etkinliklerde kendini hâlâ “Amal Clooney'nin kocası” olarak tanıttığını söyleyen usta aktör "Tüm kariyerim artık bir artı bire indirgendi. Karımın davetlere yanında artı bir olarak götürdüğü eşlikçisi oldum” diyen George Clooney bu durumdan ziyadesiyle memnun olduğunun ve karısının başarılarıyla da güzelliği ve şıklığıyla da gurur duyduğunun altını çizmeyi ihmal etmiyor.

Eşini öve öve bitiremedi… ‘Karım o kadar güzel ki onun yanında gözükmeye utanıyorum’
Oyunculuk ve yönetmenlik kariyerindeki başarılar bir yana George Clooney eşini geçebildiği tek şeyin mutfaktaki başarısı olduğunu itiraf etti...

MUTFAKTA PATRON O: KARIM YEMEK YAPARSA HEPİMİZ ÖLÜRÜZ!

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Öte yandan Amal Clooney pek çok harika şeye sahip ama iyi bir aşçı değil. George Clooney, karısının güzelliğini ve kariyer başarılarını överken mutfak konusundaki sırlarını da ifşa etmiş oldu. Amal Clooney’nin mutfaktaki “becerilerinin” tüm aileyi öldürecek kadar kötü olduğunu söyleyen usta aktör evin patronu eşi olsa da mutfakta patronun kendisi olduğunun altını çizdi. Clooney "Eşim harika bir avukat. Hatta dünyanın en büyük avukatlarından biri. İnanılmaz şeylerle mücadele ediyor ve hepsinin üstesinden geliyor. Ama yemekleri ben pişiriyor olsam iyi olur, yoksa ona yemek yaptırırsak hepimiz öleceğiz" dedi.

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#George Clooney#Amal Clooney#Hollywood Çiftleri

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