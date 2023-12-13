Ünlü şarkıcı sahneye Ku Klux Klan sembolüyle çıktı, yer yerinden oynadı… Kendi hayranları bile isyan etti: Sen mide bulandırıcı bir insansın!

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Tepki toplayan davranışları nedeniyle hayranlarının bile eleştirilerine maruz kalan ve gösteri dünyasının istenmeyen adamı haline gelen Kanye West geçtiğimiz akşam Miami’de son albümü Vultures için bir dinleme partisinde sahne aldı.

West sahneye geldiğinde herkes ilk anda deyim yerindeyse şaşkınlıktan küçük dilini yuttu. Ünlü şarkıcı sahneye kafasında siyah bir kukuletayla çıktı.

Siyah bir şarkıcının sahneye siyahların öldürülmesini savunan ve siyahları hedef alan sayısız terör eylemi ve cinayetten sorumlu bir örgütün sembolüyle sahneye çıkması büyük tepki topladı

Son aylarda sürekli giydiği tuhaf giysilerle, sokakta yürürken bile yüzünü tamamen kapatan başlıklarla görüntülenen ünlü şarkıcı için sahneye bu şekilde çıkmak aslında şaşırtıcı değildi.

Ku Klux Klan adlı örgüt 150 yıldan fazladır siyahların öldürülmesini savunan, sayısız masum insanın katili olmuş ve günümüzde de Neo Naziler'le ortak hareket eden bir oluşum

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Ancak Kanye West’in taktığı bu başlık Ku Klux Klan adı verilen ve siyahların yok olmasını daha doğrusu yok edilmesini savunan şiddet yanlısı ırkçı örgütün simgesiydi.

1865'te ABD'nin Tennessee eyaletinde kurulan, siyahi karşıtı, beyaz üstünlükçüsü ve göçmen karşıtı, ırkçı bir gizli örgüt olan ve kısaca KKK olarak anılan Ku Klux Klan, tarih boyunca ABD’de yaşayan sayısız Afro Amerikalının öldürülmesinden sorumlu bir örgüt.

2021 yılının sonunda, eski eşi Kim Kardashian’la ses getiren ayrılık sürecinden beri sık sık yaptığı açıklamalar, Yahudilere yönelik nefret söylemleri, kadınları aşağılayan yorumlarla sürekli gündeme gelen Kanye West büyük tartışmaların odağında yer alıyor.

Kanye West'in bu şekilde verdiği konserine üç küçük çocuğunu getirmesi ve 10 yaşındaki kızı North'u da bu haldeyken yanına sahneye çıkarması büyük tepki topladı

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Bu açıklamaları nedeniyle kendi adını taşıyan markasının ünlü şirketlerle yaptığı anlaşmalar iptal edilen, hem gösteri dünyasından hem de milyonlarca hayranından büyük tepkiler alan Kanye West sergilediği bu davranışlardan vazgeçmedi.

Ku Klux Klan örgütü, Amerikan İç Savaşı sonrasında siyahların kazanmaya başladığı haklara, özgürlüklere ve siyah-beyaz eşitliğine karşı çıkma amacı ile 24 Aralık 1865'te ABD'nin Tennessee eyaletinde kurulmuştur. Örgüt, amaçlarına ulaşmak için şiddet eylemlerine başvurmuştur.

Kanye West, son iki senedir ırkçı, ayrımcı ve kadın düşmanı söylemleriyle gündemde: Sürekli yaptığı bu tür açıklamalar ve tuhaf giyim kuşamı ve davranışlarıyla milyonlarca dolarlık iş anlaşmalarını kaybeden ünlü şarkıcı bu tutumundan ısrarla vazgeçmiyor

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Örgüt iki defa dağılmasına rağmen 1950 ve 1960'larda tekrar canlanmıştır. Günümüzde bazı bölgelerde sadece yerel bazda propaganda yapmaktadır. Bu korkunç örgüt etrafında birleşen ırkçı kimseler yıllar boyunca yakaladıkları siyahları tahtadan yapılmış dev haçlara bağlayarak yakarak öldürmek gibi korkunç eylemlerin de sorumlusu oldular.

Ünlü rapçi, pazartesi gecesi "Vultures Rave" olarak adlandırılan partiye başlangıçta yüzünü kapatan bir giysiyle geldi. Daha sonra albümün tartışmalı başlık parçası çalarken sivri uçlu siyah kapüşonunu giydi. 46 yaşındaki West için "iğrenç" ve "hasta" gibi sözler sarf eden pek çok sosyal medya kullanıcısı, kıyafet seçimi ve rahatsız edici şarkı sözleri karşısında şok oldu.

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"Kanye KKK başlığı takıyor ve siyah insanlar boş boş oturuyor. Ona ve müziğine lanet olsun" diye tweet atan sosyal medya kullanıcıları West’i kadınları istismar etmek ve “iğrenç” bir insan olmakla suçladı.

Her zaman aykırı davranışlarıyla öne çıkan Kanye West, özellikle kim Kardashian'la olan olaylı ayrılık sürecinde ve sonrasında bu tür ırkçı söylemlere ağırlık verdi

Bazı kişiler ise "Bu Kanye'nin KKK hakkında yaptığı ilk gönderme değil, neden hepiniz şok oldunuz?" diye yazarak ünlü şarkıcının geçmişte de benzer davranışlar sergilediğini hatırlattı. West'in 2013 yılında "Black Skinhead" şarkısı için çektiği müzik videosunda da siyah kukuleta giyen insanlar yer almıştı.

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Kanye West aynı zamanda George Floyd’un öldürülmesiyle birlikte başlayan “Black Lives Matter” (Siyahların Yaşamları Değerlidir) eylemleri sırasında da bu söyleme karşı çıkan, beyaz üstünlükçü ırkçılar tarafından başlatılan "White Lives Matter" (Beyazların Yaşamları Değerlidir) söylemine destek vermişti.

Bu arada, West'in eski eşi Kim Kardashian'dan olan 10 yaşındaki kızı North'un o sırada sahnede onunla birlikte olması da büyük eleştirilere neden oldu. Kanye West kafasında bu başlıkla sahneden ırkçı söylemlerde bulunurken kızını da sahneye çıkarmıştı.

West'in çocuklarından sadece North sahneye çıkmış olsa da, 5 yaşındaki kızı Chicago ve 8 yaşındaki oğlu Saint de seyirciler arasındaydı ve rapçinin yeni eşi Bianca Censori ile birlikte kalabalığın arasında görüldüler.

Kanye West, Kim Kardashian'dan ayrıldıktan sonra ona çok benzeyen Bianca Censori adında bir kadınla evlendi ve bu evlilikle ilgili detaylar da çok ses getirdi

Konserde Kanye West'in ailesinin yanı sıra Ty Dolla $ign, Playboi Carti, Offset, Lil Durk, Chris Brown ve Kodak Black gibi diğer bazı büyük siyah rapçiler dinleyiciler arasındaydı.