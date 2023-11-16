Ailesi evliliği konusunda devreye girdi... Bu rüyadan uyanmak zorunda: Kocan bütün hayatını kontrol ediyor!

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Kim Kardashian boşanmasının ardından bir süre Kanye West’in ona kendisin affettirmek için yalvardığı ve geri dönmek istediği söylenmişti. Bunun ardından West bir süre Julia Fox’la birlikte oldu. Sonra da bir anda kimsenin o güne kadar adını bile bilmediği Bianca Censori ile el ele ortaya çıktı. Bianca Censori mimarlık eğitimi almış sonra da kendi mücehver tasarım firmasını kurmuş başarılı bir genç kadındı... Kim Kardashian'a benzerliği de yoktu: Kanye West hayatına girdikten sonra ise önce onun eski eşi Kim'in adeta bir kopyasına dönüştü, sonra da tuhaf giysileri ve West'in yanında suskun bir oyuncak bebek gibi görünmeye başlaması dikkat çekti

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KIM'DEN BOŞANIR BOŞANMAZ ONUN BENZERİYLE EVLENDİ

Bianca Censori, son birkaç yıldır ünlü rapçinin moda markası için mimari tasarımcı olarak çalışıyordu. Birlikte görülmeye başladıkları ilk andan beri evlendikleri iddia edilen çiftin parmaklarında yüzükleri vardı ancak resmen evlenip evlenmedikleri belli değildi.

Censori, Kanye West'le evlendikten sonra Kim Kardashian'a benzerliği çok dikkat çekince saçlarını kısacık kestirdi; önce sarıya boyattı sonra yeniden esmer oldu

Rapçi Kanye West ile reality şov yıldızı Kim Kardashian, sekiz yıllık evliliklerini Şubat 2021'de bitirmiş, çocukların velayet durumu nedeniyle davaları devam etmişti. Dava en sonunda Kasım 2022’de bitti. Belgelere göre, 46 yaşındaki West ile Censori sadece bir ay sonra, 20 Aralık 2022'de evlenmiş. Son aylarda yaşanan her şeyin sebebinin Kanye West'in yeni karısı Censori'yi eski karısı Kim Kardashian'ın söz dinleyen ve ona itaat eden bir kopyasına dönüştürmek olduğu iddia ediliyor... Bianca Censori'nin ailesi de artık bu durumdan endişe duyup kızlarıyla ciddi bir yüzleşme yaşamak zorunda kaldılar

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SÜREKLİ GİYDİĞİ TUHAF KIYAFETLERLE GÜNDEME GELDİ

Bu alelacele evliliğin en çok dikkat çeken yanıysa Bianca Censori’nin Kanye West’in boşandığı Kim Kardashian’a olan benzerliği olmuştu. Çift son birkaç aylarını çoğunlukla İtalya olmak üzere Avrupa’da gezip tatil yaparak geçirdi. Kanye West bir süredir zaten tartışmalı açıklamaları ve tuhaf giysileriyle gündemdeydi.

Bianca Censori, evliliği ve sergilediği tuhaf görünüm yüzünden ailesiyle sert bir yüzleşme yaşamak zorunda kalmış... Herkes onun durumundan endişeli ve yaşadığı bu rüyadan uyanmasını istiyor

Bir zamanlar sadece Kim Kardashian’a benzerliği gündem olan Bianca Censori ise tüm yaz boyunca giydiği tuhaf giysiler, tüm vücudunu kaplayan parlak, kimi zaman içini gösteren, bütün vücut hatlarını ortaya koyan giysilerle gündeme geldi. Sürekli aşırı dikkat çeken, estetik açıdan da hiç hoş bulunmayan şekillerde dolaşan Bianca Censori ve Kanye West, sürekli olarak ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

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"SÖZ DİNLEYEN BİR KIM"

Bu konudaki iddialar ise oldukça çarpıcıydı. Bianca Censori’ye yakın kaynakların söylediğine göre onu “Radikalleşmiş bir Kim Kardashian’a ama onun "söz dinleyen" bir versiyonuna benzetmeye” çalışan 46 yaşındaki rapçi yeni karısının hayatını tamamen kontrol altına almış durumda. Ünlü rapçi 28 yaşındaki yeni eşinin ne giyeceğine ne yiyeceğine hatta ağzından çıkacak her söze bile karar veren kişi. West ve Censori son birkaç aydır Avrupa'daydı ve rapçinin yeni karısı son derece riskli görünümlere modellik yapıyordu.

Bianca Censori, evlendikten bir yıl sonra ilk kez ailesini ve sevdiklerini ziyaret etmek için yanında Kanye West olmadan memleketi Avustralya'ya döndüğünde beklemediği şeylerle karşılaştı. Censori'nin arkadaşları ve ailesi, kocası Kanye West'in hayatını kontrol ettiği yönündeki korkularını gidermek için onunla yüzleşti. Bianca Censori'nin birkaç yıl önceki haliyle şimdiki görünümü arasında dağlar kadar fark var: Genç kadın Kanye West'le evlendikten sonra sosyal medya hesaplarını da kapattı

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YAKINLARI ARAYA GİRDİ: BU EVLİLİK SANA ZARAR VERİYOR, YOL YAKINKEN DÖN

Ayrıca Censori'nin arkadaşları ve ailesinin onunla geçirdikleri bu zamandan faydalandıkları ve muhtemelen tasarımcıya West ile ilişkiye girmeden önceki hayatını hatırlatmak için onu Melbourne'de gece gezmelerine götürdükleri de ortaya çıktı. Hepsinin niyeti genç kadına “bu rüyadan uyan artık” demek ve Kanye West’in aslında ona zarar verdiğini gösterebilmekti. Ailesi ve yakın arkadaşları Bianca Censori'ye hayatının kontrolünü kaybettiğini ve Kanye West'le olan evliliğini gözden geçirmesini söylediler.





ONU KONUŞTURMUYOR, KARISI NE SÖYLERSE YAPMAK ZORUNDA

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West ile yakından çalışmış olan moda tasarımcıları Kanye West'in "İtalya'da bir atölyesi olduğunu" ve orada bulundukları süre boyunca Censori için tüm vücudunu saran çoraplarını ürettiğini söyledi. Kaynaklar "Kanye'nin Bianca için asla konuşmamasını ve giymesini istediği şeyleri giymesini içeren bir dizi kuralı var" iddiasında bulundu. Ayrıca Kanye spor yapmasa da Bianca'nın sadece belirli yiyecekleri yemesi ve spor yapması da gerekiyordu…





EN SONUNDA TEK BİR YASTIKLA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Artık ailesinin araya girmesini ve müdahale etmesini gerektirecek kadar ciddileşen bu ilişkide ünlü rapçinin Censori'ye her kıvrımını ortaya çıkaran aşağılayıcı, vücudu saran kıyafetler giydirmekle suçlanmasından sonra işler daha kötü bir hal almaya başladı. Censori, bir süre önce West ile birlikte tepeden tırnağa çıplak külotlu çorap giyerken ve göğüslerini örtmek için sadece mor bir yastık kullanırken görüntülenmişti.





ESKİ SEVGİLİSİNE DE AYNISINI YAPMIŞ

Üstelik tüm bunlar olup biterken Kanye West karısına asla konuşmaması yönünde talimatlar da veriyordu. Daha doğrusu konuşacaksa da ağzından çıkacaklara ünlü rapçi karar veriyordu. Eski kız arkadaşı Julia Fox da daha önce West'in birlikte oldukları dönemde kendisini Kardashian'a karşı "silah olarak kullandığını" ve kendisine "küçük kuklası" gibi davrandığını iddia etmişti.