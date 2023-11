Ünlü modeli gören tanımakta zorlandı… ‘Senin güzel yüzüne ne oldu böyle!’

Haberin Devamı

Uzun siyah saçları ve delici mavi gözleriyle podyumlarda herkesin dikkatini çekmekle kalmamış, 1999’da Victoria’s Secret’la anlaşma imzalayarak en büyük çıkışını yapmayı da başarmıştı Adriana Lima. Dile kolay tam 19 yıl boyunca tüm dünyanın tanıdığı o “meleklerin” en ünlülerinden biri oldu.





MODELLİK KARİYERİNDE GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM REKORLARI KIRMIŞTI

Sadece bu uzun süreyle rekor kırmakla kalmadı bir de 2017’de “Gelmiş geçmiş en değerli Victoria’s Secret meleği” seçildi. Yıllar boyu en büyük markaların reklam yüzü olarak da çalışan ünlü model meslektaşları arasında en çok kazanan isimlerden olmayı da hep başardı. Lima, başarılı modellik kariyeri kadar aşk hayatıyla da hep göz önünde oldu.

Adriana Lima uzun yıllar podyumların en başarılı modeli olmakla kalmadı Vicroria's Secret için 19 yıl çalışarak kırılması güç bir rekora da imza attı

2009’da NBA yıldızı Marko Jaric’le evlenen Lima’nın bu evlilikten iki kızı oldu. Bu evlilik 5 yıl sonra aldatma söylentileri arasında son buldu. Ünlü melek bir dönem aşk yaşadığı Türk sevgilileriyle Metin Hara ve Emir Uyar’la da çok konuşuldu. Bu ilişkiler sırasında ülkemizi de bol bol ziyaret eden yıldız isim kendine Türkiye’de de büyük bir hayran kitlesi kazandı.

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLDU, DOĞUM KİLOLARI YÜZÜNDEN ZORBALIĞA UĞRADI

2021’den beri ünlü yapımcı Andre Lemmers’la aşk yaşayan 42 yaşındaki süper model geçen yıl üçüncü çocuğunu da kucağına aldı. Bu kez de bir oğlu olan Adriana Lima uzun süredir aldığı doğum kilolarıyla konuşuluyordu. Sürekli olarak çok kilo aldığı ve bu kiloları da veremediği için eleştirilere uğrayan ünlü model eleştirilere aldırmadan ailesiyle mutlu mesut yaşamına devam etti.

Adriana Lima sürpriz hamilelik haberini sosyal medyadan doğurmuş, hamileliği boyunca ve doğum sonrasında da saklanmayarak kırmızı halıda poz vermeye devma etmişti

Çok kilo aldığı ve manken fiziğini kaybettiği için eleştirilere uğrayan Lima birkaç ay önce "Her gün kendime şunu hatırlatmak zorundayım: 'Dinle, kim olduğunu kabul et. Vücudunu kabul et" dediğini söylemiş, doğum yaptıktan sonraki geçiş dönemini atlatmaya uğraştığını anlatmıştı: "Şu anda vücudum bir geçiş dönemi vücudu çünkü bir bebeğim oldu. Yani hayatı dünyaya getirdim. Bu çok büyük bir lütuf. Her bedenin hamileliğe ve hamilelik sonrasına verdiği tepki farklıdır". Lima, doğum sonrası kilolarını vermekle kalmadı 2018'de bıraktığı Vicroria's Secret'a geri döndü ve reklam kampanyalarında yer aldı

VICTORIAS’S SECRET MELEKLİĞİNE GERİ DÖNMÜŞTÜ

Adriana Lima tüm bu olumsuz sözler bir yana üçüncü kez anne olduktan sonra, geçen aralık ayında tekrar podyuma çıktı. Ve bununla da yetinmeyip kariyerinde en önemli yere sahip olan ve 2018’de emekli olduğu Victoria's Secret için de bir kez daha kamera karşısına geçti. Süper model yeniden kendini bulup işlerine geri dönmeye başladıktan sonra yaşadığı değişimse bu kez hayranlarını gerçekten büyük bir şoka uğrattı.

Adriana Lima dün akşam Açlık oyunları sersinin son filminin galasına katıldı... Ünlü modeli kırmızı halıda görenler ise gözlerine inanamadı

Lima dün akşam Açlık Oyunları film serisinin son halkası olan "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" filminin Los Angeles’ta yapılan galasına katıldı ve kırmızı halıya çıktı. Galaya ailesiyle katılan süper model kırmızı siyah karışımı elbisesiyle şık olmasına şıktı ancak onu görenler tanımakta epey zorlandı. Adriana Lima’nın yüzündeki belirgin değişiklik herkesin dikkatini çekti. Ünlü model doğum kilolarını vermiş ve eski formunu kazanmıştı ancak Lima'nın yüzündeki büyük değişim gözlerden kaçmadı... Güzel yıldızın ifadesi kaybolmuş ve fazlasıyla gerilmiş yüzü onun estetik opersyon geçirdiği söylentilerine yol açtı

SON HALİNİ GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI

Doğum kilolarını verdiği görülen yıldız ismin yüzündeyse neredeyse eski halinden eser yoktu. Adriana Lima’nın yüzünün aşırı gerilmiş hali, özellikle de kaşlarının ve gözlerinin adeta iki yandan çekilmiş gibi duran görüntüsü ünlü modelin estetik yaptırdığı söylentilerine yol açtı.

CİDDİ BİR OPERASYON GEÇİRDİĞİNİ İDDİA ETTİLER

Üstelik galada çekilen fotoğraflarının görüntüsü onun botoks gibi basit bir işlem yerine daha kapsamlı ve ciddi bir operasyon geçirdiğine yoruldu. Kırmızı halı fotoğraflarına bakanlar Adriana Lima’nın Fransız askısı yaptırdığını iddia etti. Lima’nın her zamankinden çekik duran gözlerini görenler onun bir kediye benzediği yorumları bile yaptı.





EŞSİZ GÜZELLİĞİNE İHANET GİBİ

Daha önce kiloları yüzünden özellikle sosyal medyada türlü zorbalığa maruz kalmış olsa da hayranları ünlü modelin kendini saklamamasına, doğumdan kısa süre sonra podyuma çıkmasına da çok sevinmişti. Hatta bu konuda samimi açıklamalar yapan Lima’yı sayısız kişi cesareti yüzünden kutlamıştı. Ancak şimdiye kadar yüzüne hiç müdahale ettirmeyen süper modelin estetik sonucu olduğu düşünülen değişimi hayranlarında hayal kırıklığı yarattı. Adriana Lima’nın fazlaca gerçin ve ifadesiz kalmış yüzünü görenler onun “eşsiz güzelliğine” ihanet ettiğini bile söyledi.